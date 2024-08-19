Если потерять Малую Токмачку, то россияне смогут окружить Работино. Отдавать ее нельзя, - воины 15 бригады НГУ "Кара-Даг". ВИДЕО

Воины 15 бригады НГУ "Кара-Даг" удерживают село Малая Токмачка в Запорожской области.

Об этом говорится в сюжете "Украинского свидетеля", информирует Цензор.НЕТ.

Защитники рассказали, почему нельзя терять этот населенный пункт. В составе бригады воюет фронтмен группы "Роялкит" Роман Гаман.

"Любой клочок земли - наш, никому ее отдавать нельзя. Это наша украинская земля, - рассказывает командир пушки с позывным "Гром". - Но важно не только это: если потерять Малую Токмачку, то возможно окружение Работино".

Боец Хорол, командир артиллерийского дивизиона бригады, заявил, что россияне штурмуют на мотоциклах.

"Буквально вчера была такая попытка, которую мы удачно отбили. Уничтожили нескольких бойцов и несколько единиц техники", - добавил он.

Хорол родом из этого села и вместе со своими собратьями стоит здесь с марта 2022 года. Россияне разрушили его дом, который еще недавно был целым.

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За несколько дней до интервью на Youtube-канале группы "Роялкит" вышел клип на песню "Токмачка"

Роман воюет в составе 15 бригады НГУ на этом направлении с января 2023 года.

"Вся моя служба связана с Токмачкой. Я воевал только на этом направлении, здесь все мои побратимы. Ранение тоже произошло в Токмачке", - отметил он.

Во время боя Роман получил ранение в голову: осколок попал ему в мозг. Музыкант говорит, что это был уникальный опыт, который стоит запомнить.

"Залетело прямо в укрытие. Звука не было, только цвета вспышки. Я не чувствовал тела, я превратился в точку, которая думает. И уже тогда решил, что подобный опыт мало с кем случается, он стоит того, чтобы его зафиксировать", - рассказал фротмен.

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