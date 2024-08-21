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Міноборони РФ заявило про нібито знищення 45 БПЛА. ВIДЕО

У ніч проти 21 серпня російські сили ППО нібито перехопили та знищили 45 українських безпілотників літакового типу над територією 5 областей РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Міноборони РФ.

В оборонному відомстві країни-агресорки зазначили, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО на території Росії знищено 45 БПЛА літакового типу.

Зокрема, 11 БПЛА знищено над територією Московської області, ще 23 БПЛА знищено над Брянською областю, 6 БПЛА знищено над територією Бєлгородської області, 3 над Калузькою областю і 2 над Курською областю.

Також читайте: Сили оборони атакували комбінат "Кавказ" у Ростовській області РФ, - Генштаб. ВIДЕО

Нагадаємо, також мер Москви Собянін повідомляв, що сьогодні була  "одна з наймасштабніших атак дронів" на столицю РФ.

Автор: 

безпілотник (4148) росія (65122) Міноборони рф (703) дрони (4689)


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Топ коментарі
+15
Зростаюча кількість невідомих БПЛА, блукающих московією, викликає в мені "бурхливі почуття глибокого задоволення".
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21.08.2024 07:35
+11
Інформативне відео. Цікаво чим знищили? Підстанцією чи цистерною?
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21.08.2024 07:34
+11
Ага! "Ходжу, блукаю... Нафтобазу шукаю... "
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21.08.2024 07:43
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Інформативне відео. Цікаво чим знищили? Підстанцією чи цистерною?
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21.08.2024 07:34 Відповісти
Цистерни вже "самознищуються"! Сьогодні вночі гахнула ще одна цистерна у порту Кавказ" Тобто кількість знищених уже перевалює на другий десяток Вони вже навіть з відсіканням вогню від незгорілих цистерн не справляються!
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21.08.2024 07:40 Відповісти
говорят там такая температура что на расстоянии у пожарок кацапских лобовые стекла плавяться)не могут ближе для тушения подьехать
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21.08.2024 09:03 Відповісти
Зростаюча кількість невідомих БПЛА, блукающих московією, викликає в мені "бурхливі почуття глибокого задоволення".
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21.08.2024 07:35 Відповісти
Ага! "Ходжу, блукаю... Нафтобазу шукаю... "
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21.08.2024 07:43 Відповісти
Всю ночь на рашке:
- Дгоны, дгоны!!!
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21.08.2024 07:47 Відповісти
Значить багато полетіло - всіх не зіб"ють
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21.08.2024 07:51 Відповісти
https://glavcom.ua/world/observe/minoboroni-rf-zajavilo-pro-masovanu-ataku-droniv-pid-udarom-moskva--1016447.html З неофіційним візитом до столиці боліт мокші прямує українська делегація безпілотників :

Мінагресії рф заявило, що вночі російська ППО нібито збила 45 БПЛА над територією касапії. «11 БПЛА знищено над територією Московської області, ще 23 БПЛА знищено над Брянською областю, шість БПЛА знищено над територією Білгородської області, три - над Калузькою областю і два - над Курською областю», - заявили у відомстві.
Мер Москви Сергій Собянін назвав це однією з наймасштабніших спроб атаки на столицю. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що сили протиповітряної оборони нібито знищили ракету над регіоном, жертв не зафіксовано.
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21.08.2024 10:26 Відповісти
Продивився відео Питання : " них автомобільні стоянки посеред болота? Чи в глухих лісах? Бо гупнуло так близько що спрацювала сигналізація на машині Поки що Підмосков"я чисто "психологічно кошмарять"! І "масквичи" уже ходять у режимі "сжатого очка" - розуміючи що "завтра" може "впасти на голову"
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21.08.2024 10:40 Відповісти
Трохи оптимізму.
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/Rw7e8suSy70 (0:58)
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21.08.2024 11:12 Відповісти
Просто з цікавості: чим вони збили тих цілих 45 дронів і ракету? Нафтобазами, підстанціями чи ще чимось таким?..
І ще цікаво: коли вже нарешті кацапня перевершить саму себе і, зберігаючи серйозний вигляд морд ліца, заявлять про збиття космічних кораблів з інопланетянами всередині?

Бо якось воно не той-во - читати кожного разу одне й те ж...
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21.08.2024 21:37 Відповісти
 
 