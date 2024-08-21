Міноборони РФ заявило про нібито знищення 45 БПЛА. ВIДЕО
У ніч проти 21 серпня російські сили ППО нібито перехопили та знищили 45 українських безпілотників літакового типу над територією 5 областей РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Міноборони РФ.
В оборонному відомстві країни-агресорки зазначили, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО на території Росії знищено 45 БПЛА літакового типу.
Зокрема, 11 БПЛА знищено над територією Московської області, ще 23 БПЛА знищено над Брянською областю, 6 БПЛА знищено над територією Бєлгородської області, 3 над Калузькою областю і 2 над Курською областю.
Нагадаємо, також мер Москви Собянін повідомляв, що сьогодні була "одна з наймасштабніших атак дронів" на столицю РФ.
Топ коментарі
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- Дгоны, дгоны!!!
Мінагресії рф заявило, що вночі російська ППО нібито збила 45 БПЛА над територією касапії. «11 БПЛА знищено над територією Московської області, ще 23 БПЛА знищено над Брянською областю, шість БПЛА знищено над територією Білгородської області, три - над Калузькою областю і два - над Курською областю», - заявили у відомстві.
Мер Москви Сергій Собянін назвав це однією з наймасштабніших спроб атаки на столицю. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що сили протиповітряної оборони нібито знищили ракету над регіоном, жертв не зафіксовано.
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/Rw7e8suSy70 (0:58)
І ще цікаво: коли вже нарешті кацапня перевершить саму себе і, зберігаючи серйозний вигляд морд ліца, заявлять про збиття космічних кораблів з інопланетянами всередині?
Бо якось воно не той-во - читати кожного разу одне й те ж...