Міноборони РФ заявило про нібито знищення 45 БПЛА. ВIДЕО

У ніч проти 21 серпня російські сили ППО нібито перехопили та знищили 45 українських безпілотників літакового типу над територією 5 областей РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Міноборони РФ.

В оборонному відомстві країни-агресорки зазначили, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО на території Росії знищено 45 БПЛА літакового типу.

Зокрема, 11 БПЛА знищено над територією Московської області, ще 23 БПЛА знищено над Брянською областю, 6 БПЛА знищено над територією Бєлгородської області, 3 над Калузькою областю і 2 над Курською областю.

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Нагадаємо, також мер Москви Собянін повідомляв, що сьогодні була "одна з наймасштабніших атак дронів" на столицю РФ.