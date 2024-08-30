Окупант не зміг застрелитися на полі бою через несправний автомат. ВIДЕО
Поранений окупант кілька разів марно намагався пустити собі кулю у голову на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, така прикрість спіткала росіянина, ймовірно, через несправний автомат.
Топ коментарі
+19 Лариса Шутенко
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+17 discovery
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ну в наступний раз....
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f5rz8s/full_video_ua_63rd_mechanized_brigades_smiley/
мабуть по 5тій повістці - швиденько так мобілізований....
не то шо зарізатися...
стече і це буде больно...
Неук, садись -2!
дрона може збили, а орк вже весело отримав премію ящиком боярки - За чмужество і невиносімую жидкость службі уРодіні. краще ж гигикати на дивані з орків, замість того шоб покращити показники тцк, а то, як кажуть, - командиру прислали 16 "штурмовиків" поповнення, а він їх нафіг вигнав, бо з ними буде гірше. краще ж похіхікати, особливо будучи здоровим бидлом десь в барі, вірно?(збирається поступати в Вест пойнт, шукає кєди, як у Агрохімії)