Окупант не зміг застрелитися на полі бою через несправний автомат. ВIДЕО

Поранений окупант кілька разів марно намагався пустити собі кулю у голову на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, така прикрість спіткала росіянина, ймовірно, через несправний автомат.

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