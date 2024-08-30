Оккупант не смог застрелиться на поле боя из-за неисправного автомата. ВИДЕО

Раненый оккупант несколько раз тщетно пытался пустить себе пулю в голову на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая неприятность постигла россиянина, вероятно, из-за неисправного автомата.

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