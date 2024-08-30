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Оккупант не смог застрелиться на поле боя из-за неисправного автомата. ВИДЕО

Раненый оккупант несколько раз тщетно пытался пустить себе пулю в голову на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая неприятность постигла россиянина, вероятно, из-за неисправного автомата.

Также смотрите: Раненый оккупант вставляет дуло автомата в рот и совершает самоубийство на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) оружие (10217) самоубийство (1000)


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Топ комментарии
+19
Подихай **** довго і печально
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30.08.2024 16:45
+17
але сподобалася сама спроба і бажання!
ну в наступний раз....
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30.08.2024 16:21
+14
дай дураку скляний ... - він і ... розібьє і руки поріже...
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30.08.2024 16:25
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але сподобалася сама спроба і бажання!
ну в наступний раз....
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30.08.2024 16:21 Ответить
Ось як треба стрілятися наступного разу:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f5rz8s/full_video_ua_63rd_mechanized_brigades_smiley/
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31.08.2024 23:59 Ответить
дай дураку скляний ... - він і ... розібьє і руки поріже...
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30.08.2024 16:25 Ответить
і воно з таким оружийом йшло на в штурм?
мабуть по 5тій повістці - швиденько так мобілізований....
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30.08.2024 16:36 Ответить
Явно не самурай, а якась протухла свиняча нарізка.
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30.08.2024 16:36 Ответить
Через сраку застрелитись спробуй...
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30.08.2024 16:38 Ответить
не зможе - там придурковатість нескіченна i скрепа і зайва хромосома...
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30.08.2024 16:43 Ответить
короче рікошет
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30.08.2024 19:20 Ответить
Подихай **** довго і печально
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30.08.2024 16:45 Ответить
Чесно, якоїсь радості не відчуваю вже...просто байдужість. Краще тепер хай він, ніж хтось з нас.
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30.08.2024 17:04 Ответить
Он повєсілся, чи утонув? Нє візьот мне в смерті - повезьот в любві. Собаки доїдять.
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30.08.2024 17:23 Ответить
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30.08.2024 17:38 Ответить
І штик- ножа не було???? Може сам сконає - є надія.
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30.08.2024 18:06 Ответить
Невдовзі.... нога - мотлох, сепсис прикончить дуже швидко
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30.08.2024 18:25 Ответить
тим кацапським штик-ножем і банку консервів не перетикнеш...
не то шо зарізатися...
стече і це буде больно...
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30.08.2024 18:28 Ответить
Нічого, ми б зачекали) Склав би у ножиці і горлянку б спробував пошкодити!
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31.08.2024 00:42 Ответить
у багатьох були гранати, а цьому не дісталося...
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30.08.2024 18:47 Ответить
який автомат такі і гранати...
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30.08.2024 18:48 Ответить
Короткометражка не получiлась
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30.08.2024 18:46 Ответить
нема москаліку в житті щастя...
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30.08.2024 21:56 Ответить
Його наполегливість у спробі розвалити собі макітру вражає.
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31.08.2024 00:16 Ответить
кацап бреше як дише
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31.08.2024 00:23 Ответить
Лютый треш... Пойти воевать против Украины и при первой возможности застрелиться... Деды так воевали?
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31.08.2024 03:09 Ответить
Заколол бы себя штыком, или язык бы перекусил и стек бы кровью.
Неук, садись -2!
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31.08.2024 13:10 Ответить
може просто сказали по рації - лежи тягни час, ми на підході.
дрона може збили, а орк вже весело отримав премію ящиком боярки - За чмужество і невиносімую жидкость службі уРодіні. краще ж гигикати на дивані з орків, замість того шоб покращити показники тцк, а то, як кажуть, - командиру прислали 16 "штурмовиків" поповнення, а він їх нафіг вигнав, бо з ними буде гірше. краще ж похіхікати, особливо будучи здоровим бидлом десь в барі, вірно?(збирається поступати в Вест пойнт, шукає кєди, як у Агрохімії)
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31.08.2024 13:25 Ответить
Якось він швидко здався: міг зарізатися, міг задушитися, міг доповзти до найближчої стіни і битися об неї макітрою
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31.08.2024 15:27 Ответить
 
 