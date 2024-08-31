Ексголова ГУР Кондратюк про підрив "Північних потоків": Зі зрозумілих причин Україна ніколи не візьме на себе відповідальність за цю операцію. ВIДЕО

Колишній голова ГУР Валерій Кондратюк прокоментував розслідування німецької прокуратури щодо підриву "Північних потоків".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Він зазначив, що ця операція була ключовою для України на початку війни, оскільки вона зняла Європу з російської газової залежності, і унеможливила якісь компроміси з Путіним. А також ця операція дозволила зберегти транзит газу через Україну, що теж стало політичним важелем для нас.

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Також Кондратюк зазначив, що Україна ніколи не візьме відповідальність за цю операцію на себе, зі зрозумілих причин. Але західні розвідники, у приватних розмовах, висловлюють захоплення від реалізації цієї операції, адже вони добре розуміють важливість знищення "Північних потоків".

Ексголова ГУР навів приклад роботи ізраїльських спецпризначенців з МОСАДу, які також виконували дуже складні і важливі для країни операції, але ніколи не робили гучних заяв.

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Підрив "Північного потоку"

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але наразі залишається невідомим, хто стояв за вибухами.

Водночас у західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Володимир Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".

У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.

Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.

14 серпня 2024 року ЗМІ повідомили, що Німеччина видала ордер на арешт українця, якого підозрюють у підриві "Північного потоку".

Водночас у прокуратурі Польщі заявили, що підозрюваний виїхав до України.

За даними WSJ, президент Володимир Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання ЦРУ