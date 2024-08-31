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Ексголова ГУР Кондратюк про підрив "Північних потоків": Зі зрозумілих причин Україна ніколи не візьме на себе відповідальність за цю операцію. ВIДЕО

Колишній голова ГУР Валерій Кондратюк прокоментував розслідування німецької прокуратури щодо підриву "Північних потоків".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Він зазначив, що ця операція була ключовою для України на початку війни, оскільки вона зняла Європу з російської газової залежності, і унеможливила якісь компроміси з Путіним. А також ця операція дозволила зберегти транзит газу через Україну, що теж стало політичним важелем для нас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хто б не стояв за підривом "Північного потоку", це не зашкодить відносинам між Німеччиною та Україною, - уряд ФРН

Також Кондратюк зазначив, що Україна ніколи не візьме відповідальність за цю операцію на себе, зі зрозумілих причин. Але західні розвідники, у приватних розмовах, висловлюють захоплення від реалізації цієї операції, адже вони добре розуміють важливість знищення "Північних потоків".

Ексголова ГУР навів приклад роботи ізраїльських спецпризначенців з МОСАДу, які також виконували дуже складні і важливі для країни операції, але ніколи не робили гучних заяв.

Також читайте: Німеччина видала ордер на арешт українця, якого підозрюють у підриві "Північного потоку", - ЗМІ

Підрив "Північного потоку"

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але наразі залишається невідомим, хто стояв за вибухами.

Водночас у західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Володимир Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".

У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.

Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.

14 серпня 2024 року ЗМІ повідомили, що Німеччина видала ордер на арешт українця, якого підозрюють у підриві "Північного потоку".

Водночас у прокуратурі Польщі заявили, що підозрюваний виїхав до України.

За даними WSJ, президент Володимир Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання ЦРУ

Автор: 

Північний потік (2461) Кондратюк Валерій (21)


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Топ коментарі
+14
Да, мы. Но мы никогда не скажем, что это мы. Мы, как Мосад, мы ох@енные, мы загадочные. Пи@дабол, ****.
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31.08.2024 18:11
+7
і не дивно, що саме мосейчук знову зачіпає цю тему. скільки ж будуть безкарно шкодити оці бездумні нашій країні?
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31.08.2024 18:18
+7
Ну ладно ця Мосейчучка дебілка, але ж я думав, що в ГУР працюють якісь здраві люди. А виясняється що інколи дебіли. Завтра Сімонянша рознесе це по всьому світу за допомогою РТ, а Мосейчучка та цей придурок гучно пукнуть, що вони не те мали на увазі.
Бляха, та вже потрібно їх хоча б *******, цих Мар'ян, Мосейчучок та інших колишніх керівників
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31.08.2024 19:30
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Мосейчук?
🤮
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31.08.2024 17:58 Відповісти
Так, Мосейчук. Ну, тупі обсери зі своїм синочкою, телемарафон, затикання рота Бутусову на зустрічі у великого, бо їй соромно, СБУ, гати його, постукає кожному у двері... Мосейчук!
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31.08.2024 22:36 Відповісти
Оце вже хвалько...він нічого не сказав, але на все натяком підтвердив ! як та жабка, яка трималася за гілочку ,при перельоті
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31.08.2024 18:00 Відповісти
Один з підозрюваних втік з Польщі на автомобілі українського посольства. Тим самим держава фактично визнала причетність. Зе ****ий Штірліц.
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31.08.2024 18:06 Відповісти
Один из подозреваемых, а не виновных. Почувствуйте разницу.
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31.08.2024 18:30 Відповісти
Партнери вже все вирішили.
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31.08.2024 18:42 Відповісти
И вам доложили?)
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31.08.2024 19:06 Відповісти
Водночас у прокуратурі Польщі заявили, що .

Підозра виникла після перетину сухопутного кордону невідомою особою через ласти та гідрокостюм, у який вона була одягнена.
Це перший задокументований прокуратурою випадок виїзду в Україну у вбранні дайвера.

Джерело:
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31.08.2024 19:01 Відповісти
Цирк.
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31.08.2024 19:47 Відповісти
Да, мы. Но мы никогда не скажем, что это мы. Мы, как Мосад, мы ох@енные, мы загадочные. Пи@дабол, ****.
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31.08.2024 18:11 Відповісти
мосад на папері крутий, а ГУР на справах.
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31.08.2024 18:16 Відповісти
не пишіть дурниць, кондраьюк був головою зовнішньої розвідки 2020-2021, а не ГУР
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31.08.2024 18:11 Відповісти
Дело ясное что дело темное
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31.08.2024 18:13 Відповісти
і не дивно, що саме мосейчук знову зачіпає цю тему. скільки ж будуть безкарно шкодити оці бездумні нашій країні?
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31.08.2024 18:18 Відповісти
яке трахнуте на всю голову,що мосійчук,що цей кусок дєрьма,який вважає себе крутим розвідником і роздає інтерв"ю такому ж куску навозу
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31.08.2024 18:22 Відповісти
Історія цих потоків. Один президент України дивився, як їх будують. Довгий Президент України відправив їх на дно.
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31.08.2024 18:22 Відповісти
По принципу Израиля
Это не мы подорвали, но если будет нужно - то подорвём ещё раз
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31.08.2024 18:32 Відповісти
То зелька перед записом вечірнього відростка змотав сі море і підірвав отаку бімбу.
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31.08.2024 18:48 Відповісти
"Ой, лихо!
Валєрко бомбу мав під стріхов...
Зовсім трохи полежала
На газогоні си зірвала!" (с) БГ
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31.08.2024 19:16 Відповісти
Ну ладно ця Мосейчучка дебілка, але ж я думав, що в ГУР працюють якісь здраві люди. А виясняється що інколи дебіли. Завтра Сімонянша рознесе це по всьому світу за допомогою РТ, а Мосейчучка та цей придурок гучно пукнуть, що вони не те мали на увазі.
Бляха, та вже потрібно їх хоча б *******, цих Мар'ян, Мосейчучок та інших колишніх керівників
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31.08.2024 19:30 Відповісти
кацапы подорвали,только им выгодно было это!
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31.08.2024 19:33 Відповісти
Довгі язики занурюють у воду кораблі
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31.08.2024 19:33 Відповісти
Декада пройшла, і знову дерьмак нагнітає. Був Ягун, тепер Кондратюк. Мар'яна буде ? Ні, їй Кірюша подобається. Він єйо гєнєрал. А так з вумними мордами несуть повну ахінею. Скоро енєрал Романєнко вискочить, потім Маломуж з Богданом. Картіна маслом.
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31.08.2024 20:44 Відповісти
А потоки шандарахнули без участі татарова???
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31.08.2024 20:52 Відповісти
якщо Україна підірвала, то чому москалі ВЖЕ ДВА РОКИ не ремонтують ті труби??? там ремонту на декілька місяців максимум, але москалі ВСЕ-ОДНО НЕ РЕМОНТУЮТЬ! робіть висновки....

Україна підірвала кримський міст, але москалі відремонтували і при чому ДУЖЕ ШВИДКО! а ось трубу залатати вже два роки не можуть.... ага-ага....
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31.08.2024 21:00 Відповісти
татаров замінував газогін . арестович вибухівку на дно з яхти подавав а манька безмозгла кнопку натискала --- всі були нагороджені орденами і преміями
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01.09.2024 06:53 Відповісти
Підривати трубопроводи не обов'язково складно, і уряд може бути не причетний до цього.
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01.09.2024 09:14 Відповісти
 
 