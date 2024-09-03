Бійці 28 ОМБр точним скидом боєприпасу ліквідували одразу двох окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Пілоти 4-го СБ 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу під Торецьком на Донеччині точним скидом боєприпасу ліквідували одразу двох окупантів.
Про це повідомили у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
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Trevo Trow
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