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Бійці 28 ОМБр точним скидом боєприпасу ліквідували одразу двох окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Пілоти 4-го СБ 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу під Торецьком на Донеччині точним скидом боєприпасу ліквідували одразу двох окупантів.

Про це повідомили у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Поранений окупант зі спущеними штанами марно тікає від дрона бійців Президентської бригади. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) 28 окрема механізована бригада (188)


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І всім добре.
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03.09.2024 23:31 Відповісти
Можуть прикидатися дохлими, таке часто буває.
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04.09.2024 00:48 Відповісти
сходи перевір, таке часто буває
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04.09.2024 07:34 Відповісти
 
 