Бійці 28 ОМБр точним скидом боєприпасу ліквідували одразу двох окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Пілоти 4-го СБ 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу під Торецьком на Донеччині точним скидом боєприпасу ліквідували одразу двох окупантів.

Про це повідомили у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

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