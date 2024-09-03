Поранений окупант зі спущеними штанами марно тікає від дрона бійців Президентської бригади. ВIДЕО
Воїни 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ліквідували російського загарбника влучними скидами боєприпасів з дрона.
На опублікованих кадрах видно, як дрон веде стеження за двома російськими військовими. Скид боєприпасу розділив їх і дрон сфокусував увагу на одному окупанту. Наступний точковий удар поранив загарбника і змусив його залишити спорядження: той у паніці навіть втратив штани. Фінальний скид боєприпасу ліквідував противника, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+22 Олег Шестакович
показати весь коментар03.09.2024 22:34
+15 Нина Карпенко
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+14 віктор федорович #394174
показати весь коментар03.09.2024 22:45
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нашому народу скільки горя
принесли,сліз.Ми не маємо
права програти цю битву,заради
дітей та внуків треба перемогти.
Це давня російська традиція.
да и умер смешно.
С Барков (с)
А саме страшне для мене те, що тут в коментарях немає нікого хто б сказав що це шокуючий контент! Коли людину шматують на частини, і усі в захваті...