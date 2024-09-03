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Новини Відео Війна
12 025 29

Поранений окупант зі спущеними штанами марно тікає від дрона бійців Президентської бригади. ВIДЕО

Воїни 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ліквідували російського загарбника влучними скидами боєприпасів з дрона.

На опублікованих кадрах видно, як дрон веде стеження за двома російськими військовими. Скид боєприпасу розділив їх і дрон сфокусував увагу на одному окупанту. Наступний точковий удар поранив загарбника і змусив його залишити спорядження: той у паніці навіть втратив штани. Фінальний скид боєприпасу ліквідував противника, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Російський загарбник не став чекати атаки українського дрона і застрелився з автомата. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67)


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Топ коментарі
+22
Справжній "мальчік в трусіках" - був!
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03.09.2024 22:34
+15
Знищуйте їх,не жалійте...вони
нашому народу скільки горя
принесли,сліз.Ми не маємо
права програти цю битву,заради
дітей та внуків треба перемогти.
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03.09.2024 22:39
+14
У русскіх штанів нема. У русскіх порткі.
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03.09.2024 22:45
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Справжній "мальчік в трусіках" - був!
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03.09.2024 22:34 Відповісти
Мабуть не таким він уявляв своє життя - буття в Украіні
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03.09.2024 22:39 Відповісти
Зате яка "геройська" смерть.
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04.09.2024 02:44 Відповісти
Знищуйте їх,не жалійте...вони
нашому народу скільки горя
принесли,сліз.Ми не маємо
права програти цю битву,заради
дітей та внуків треба перемогти.
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03.09.2024 22:39 Відповісти
У русскіх штанів нема. У русскіх порткі.
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03.09.2024 22:45 Відповісти
"Штанов нет!" (С) 12 стульев.
Це давня російська традиція.
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03.09.2024 23:01 Відповісти
Гарний російський боєць. Доказав усім, що він справжній хлопчик у трусиках і лишився без голови.
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03.09.2024 22:59 Відповісти
Дали Українці,орку заспокійливого, щоб заспокоївся…
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03.09.2024 23:04 Відповісти
Змінив трусіки "хакі" на білу лади....
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03.09.2024 23:08 Відповісти
Слабоватые воги. Только с третьего раза удалось утихомирить рашиста. А можно было с первого раза обоих рашистов обилетить
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03.09.2024 23:12 Відповісти
Експерт, який краще знає, як зсу треба воювати, це ти з ТЦК, з черги на добровільну мобілізацію пишеш?
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04.09.2024 00:11 Відповісти
Це якийсь симбіоз мальчіка в трусіках, та вершника без голови. Висловлюю подяку оператору БПЛА, але гранатки слабуваті.
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03.09.2024 23:20 Відповісти
у вога радіус враження 5 метрів, там хмара дрібних уламків, коли близько нафаршировують так, що вмирає від численних кровотеч
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04.09.2024 07:32 Відповісти
живучая погань попалась, от одного прямого попадания не скопытился
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03.09.2024 23:27 Відповісти
живучі шо колорадські жуки
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03.09.2024 23:38 Відповісти
це було класно
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03.09.2024 23:51 Відповісти
А у ніх шо, палавой акт любви біл перед єтім? Не, а пачиму тагда парткі спушеніе?
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04.09.2024 00:02 Відповісти
Другим скидом йому заодно й штанці зняло. На цьому, власне, можна було б і відпустити 3,14дара на всі чотири сторони, залишити подихати десь в кущах.
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04.09.2024 09:19 Відповісти
Жил грешно,
да и умер смешно.

С Барков (с)
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04.09.2024 00:21 Відповісти
Війна це страшно... Невже ніхто не задумується що це ж не тільки ми їх вбиваємо? Що з їхньої сторони такі-самі відео є. І скільки ми ще протримаємося? ЄС і США навіть і не подумають допомогти нам людьми, а бусики ТЦК уже доловлюють останніх...

А саме страшне для мене те, що тут в коментарях немає нікого хто б сказав що це шокуючий контент! Коли людину шматують на частини, і усі в захваті...
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04.09.2024 04:10 Відповісти
Та хіба то люди? Кацапи не люди, це ракова пухлина...
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04.09.2024 08:52 Відповісти
Я скажу, що це - жах... я вчитель біології, стара вже людина. але ... в Суми на початку війни скинулипівтонну бомбу на мирний квартал.... загинули діти, в тому числі мої учні. Ви знаєте, при всьому своєму гуманзмі я вже не відчуваю ніякого співчуття до цих вилупків. Вони прийшли вбивати нас за ГРОШІ, в них немає людського нічого, навіть - тваринного. Так що кожен вбитий орк - то правильно. А показувати треба, щоб позбавитися зайвих і шкідливих ілюзій.
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07.09.2024 22:24 Відповісти
Ось таке справжнє життя осбодітеля
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04.09.2024 04:32 Відповісти
Иальчіку у трусіки
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04.09.2024 06:19 Відповісти
У кацапів якась підсвідома схильність до ексгібіціонізму
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04.09.2024 10:06 Відповісти
Яких грошей може вартувати ось таке... Що у них в мізках, коли вони контракти підписують...
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04.09.2024 10:56 Відповісти
Седой уже. Наверное пенсионер военный. Или мент в отставке. Таких много на войну поехало.
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05.09.2024 13:06 Відповісти
нахапався кредитів, баба пиляє - давай гроші... і він собі гадав, що його не знайдуть серед інших. Але він дурень, або алкаш без розуму.
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07.09.2024 22:26 Відповісти
 
 