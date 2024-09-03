Поранений окупант зі спущеними штанами марно тікає від дрона бійців Президентської бригади. ВIДЕО

Воїни 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ліквідували російського загарбника влучними скидами боєприпасів з дрона.

На опублікованих кадрах видно, як дрон веде стеження за двома російськими військовими. Скид боєприпасу розділив їх і дрон сфокусував увагу на одному окупанту. Наступний точковий удар поранив загарбника і змусив його залишити спорядження: той у паніці навіть втратив штани. Фінальний скид боєприпасу ліквідував противника, інформує Цензор.НЕТ.

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