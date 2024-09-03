Російський загарбник не став чекати атаки українського дрона і застрелився з автомата. ВIДЕО

В населеному пункті Роботине в Запорізькій області російського загарбника наші бійці "викурили" з ворожого сховища, але на відкритій місцевості окупант прожив недовго.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин не став чекати на атаку українського дрона і застрелився: він взяв дуло автомата до рота і натиснув на гачок.

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