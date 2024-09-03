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Російський загарбник не став чекати атаки українського дрона і застрелився з автомата. ВIДЕО

В населеному пункті Роботине в Запорізькій області російського загарбника наші бійці "викурили" з ворожого сховища, але на відкритій місцевості окупант прожив недовго.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин не став чекати на атаку українського дрона і застрелився: він взяв дуло автомата до рота і натиснув на гачок.

Дивіться: Сили оборони уразили замасковану гармату окупантів на території Бєлгородської області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) самогубство (634)


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Топ коментарі
+11
Був мертвіщии мертвого - навіть контрольнии в бошку зробив - дрона жалко
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03.09.2024 20:46
+8
дрона шкода...
сподіваймося, що шукати іншу ціль заряда акума вже просто не вистачало..
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03.09.2024 20:48
+6
кацап бреше як дише - не було видко крові. Зазвичай такий вистріл зносить пів-гарбуза, а тут смикалося як на сцені. Правильно добили. Бо хитрожопі вони
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03.09.2024 21:03
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Того що рузьге точно застрелився, вочевидь було недостатньо. Ну й не дурно ж дрон літав, ге ж?
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03.09.2024 20:44 Відповісти
Ще непогано було б гуйнути його з гаубиці та додати удару Хаймарсом. Краще - двома.
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03.09.2024 20:57 Відповісти
Був мертвіщии мертвого - навіть контрольнии в бошку зробив - дрона жалко
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03.09.2024 20:46 Відповісти
То щоб застрілитися треба їхати тисячі кілометрів? А вдома, з берданки, слабо̀ ?
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03.09.2024 20:46 Відповісти
Вдома дрона немає
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03.09.2024 23:58 Відповісти
а ти йому вдома берданку видала?
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04.09.2024 07:24 Відповісти
дрона шкода...
сподіваймося, що шукати іншу ціль заряда акума вже просто не вистачало..
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03.09.2024 20:48 Відповісти
кацап бреше як дише - не було видко крові. Зазвичай такий вистріл зносить пів-гарбуза, а тут смикалося як на сцені. Правильно добили. Бо хитрожопі вони
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03.09.2024 21:03 Відповісти
Небыло куда дрон за штуку баксов пристроить? Или у нас их завались
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03.09.2024 21:24 Відповісти
якщо дрон запускали по ньому, то скоріш за все поряд більше цілей не було
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03.09.2024 22:11 Відповісти
Сто раз уже писАли. При взлёте дрон-камикадзе становится на боевой взвод и вернуться не может.
It's one way ticket, dude
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04.09.2024 00:53 Відповісти
піздьож. не , зводиться він при зльоті, він зводиться окремою командою, яку можна надіслати за півхвилини до страйку, та хоч за 10 секунд. це витрата дрона поприколу шоб зняти відосік
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04.09.2024 03:10 Відповісти
я думаю оператор не знав, що кацап звстрелився
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04.09.2024 07:25 Відповісти
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04.09.2024 04:33 Відповісти
дуралеї бомбери і їх командири, економте БК, вам ці дрини не купляти. бігаєте, ото, вимолюєте від волотнтерів і громадськості, а самі розважаєтеся у кого найогидніше гуро з лаптя вийде. йдіть ***** з таим підходом. ІМХО
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04.09.2024 08:57 Відповісти
Мені ось цей "змій горинич" з України сподобався - ще не бачив такого - шоб отак, з дрончика палити рашистів - https://www.youtube.com/watch?v=0c2J9UDOppU
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04.09.2024 11:09 Відповісти
дрон-камикадзе разминулся
с кацапом-камикадзе.
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04.09.2024 11:09 Відповісти
 
 