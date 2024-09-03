Російський загарбник не став чекати атаки українського дрона і застрелився з автомата. ВIДЕО
В населеному пункті Роботине в Запорізькій області російського загарбника наші бійці "викурили" з ворожого сховища, але на відкритій місцевості окупант прожив недовго.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин не став чекати на атаку українського дрона і застрелився: він взяв дуло автомата до рота і натиснув на гачок.
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+11 Валентин Коваль #587289
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+8 igor koval #550777
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+6 oqobo
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сподіваймося, що шукати іншу ціль заряда акума вже просто не вистачало..
It's one way ticket, dude
с кацапом-камикадзе.