Российский захватчик не стал ждать атаки украинского дрона и застрелился из автомата. ВИДЕО
В населенном пункте Работино в Запорожской области российского захватчика наши бойцы "выкурили" из вражеского убежища, но на открытой местности оккупант прожил недолго.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин не стал ждать атаки украинского дрона и застрелился: он взял дуло автомата в рот и нажал на курок.
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сподіваймося, що шукати іншу ціль заряда акума вже просто не вистачало..
It's one way ticket, dude
с кацапом-камикадзе.