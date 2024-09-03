РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11644 посетителя онлайн
Новости Видео Война
10 592 18

Российский захватчик не стал ждать атаки украинского дрона и застрелился из автомата. ВИДЕО

В населенном пункте Работино в Запорожской области российского захватчика наши бойцы "выкурили" из вражеского убежища, но на открытой местности оккупант прожил недолго.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин не стал ждать атаки украинского дрона и застрелился: он взял дуло автомата в рот и нажал на курок.

Смотрите также: Силы обороны поразили замаскированное орудие оккупантов на территории Белгородской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) самоубийство (1000)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Був мертвіщии мертвого - навіть контрольнии в бошку зробив - дрона жалко
показать весь комментарий
03.09.2024 20:46
+8
дрона шкода...
сподіваймося, що шукати іншу ціль заряда акума вже просто не вистачало..
показать весь комментарий
03.09.2024 20:48
+6
кацап бреше як дише - не було видко крові. Зазвичай такий вистріл зносить пів-гарбуза, а тут смикалося як на сцені. Правильно добили. Бо хитрожопі вони
показать весь комментарий
03.09.2024 21:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Того що рузьге точно застрелився, вочевидь було недостатньо. Ну й не дурно ж дрон літав, ге ж?
показать весь комментарий
03.09.2024 20:44 Ответить
Ще непогано було б гуйнути його з гаубиці та додати удару Хаймарсом. Краще - двома.
показать весь комментарий
03.09.2024 20:57 Ответить
Був мертвіщии мертвого - навіть контрольнии в бошку зробив - дрона жалко
показать весь комментарий
03.09.2024 20:46 Ответить
То щоб застрілитися треба їхати тисячі кілометрів? А вдома, з берданки, слабо̀ ?
показать весь комментарий
03.09.2024 20:46 Ответить
Вдома дрона немає
показать весь комментарий
03.09.2024 23:58 Ответить
а ти йому вдома берданку видала?
показать весь комментарий
04.09.2024 07:24 Ответить
дрона шкода...
сподіваймося, що шукати іншу ціль заряда акума вже просто не вистачало..
показать весь комментарий
03.09.2024 20:48 Ответить
кацап бреше як дише - не було видко крові. Зазвичай такий вистріл зносить пів-гарбуза, а тут смикалося як на сцені. Правильно добили. Бо хитрожопі вони
показать весь комментарий
03.09.2024 21:03 Ответить
Небыло куда дрон за штуку баксов пристроить? Или у нас их завались
показать весь комментарий
03.09.2024 21:24 Ответить
якщо дрон запускали по ньому, то скоріш за все поряд більше цілей не було
показать весь комментарий
03.09.2024 22:11 Ответить
Сто раз уже писАли. При взлёте дрон-камикадзе становится на боевой взвод и вернуться не может.
It's one way ticket, dude
показать весь комментарий
04.09.2024 00:53 Ответить
піздьож. не , зводиться він при зльоті, він зводиться окремою командою, яку можна надіслати за півхвилини до страйку, та хоч за 10 секунд. це витрата дрона поприколу шоб зняти відосік
показать весь комментарий
04.09.2024 03:10 Ответить
я думаю оператор не знав, що кацап звстрелився
показать весь комментарий
04.09.2024 07:25 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2024 04:33 Ответить
дуралеї бомбери і їх командири, економте БК, вам ці дрини не купляти. бігаєте, ото, вимолюєте від волотнтерів і громадськості, а самі розважаєтеся у кого найогидніше гуро з лаптя вийде. йдіть ***** з таим підходом. ІМХО
показать весь комментарий
04.09.2024 08:57 Ответить
Мені ось цей "змій горинич" з України сподобався - ще не бачив такого - шоб отак, з дрончика палити рашистів - https://www.youtube.com/watch?v=0c2J9UDOppU
показать весь комментарий
04.09.2024 11:09 Ответить
дрон-камикадзе разминулся
с кацапом-камикадзе.
показать весь комментарий
04.09.2024 11:09 Ответить
 
 