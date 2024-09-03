РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16833 посетителя онлайн
Новости Видео Война
12 025 29

Раненый оккупант со спущенными штанами тщетно убегает от дрона бойцов Президентской бригады. ВИДЕО

Воины 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ликвидировали российского захватчика точными сбросами боеприпасов с дрона.

На опубликованных кадрах видно, как дрон ведет слежку за двумя российскими военными. Сброс боеприпаса разделил их и дрон сфокусировал внимание на одном оккупанте. Следующий точечный удар ранил захватчика и заставил его оставить снаряжение: тот в панике даже потерял штаны. Финальный сброс боеприпаса ликвидировал противника, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Российский захватчик не стал ждать атаки украинского дрона и застрелился из автомата. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) ликвидация (3538) Отдельная президентская бригада (68)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Справжній "мальчік в трусіках" - був!
показать весь комментарий
03.09.2024 22:34
+15
Знищуйте їх,не жалійте...вони
нашому народу скільки горя
принесли,сліз.Ми не маємо
права програти цю битву,заради
дітей та внуків треба перемогти.
показать весь комментарий
03.09.2024 22:39
+14
У русскіх штанів нема. У русскіх порткі.
показать весь комментарий
03.09.2024 22:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Справжній "мальчік в трусіках" - був!
показать весь комментарий
03.09.2024 22:34 Ответить
Мабуть не таким він уявляв своє життя - буття в Украіні
показать весь комментарий
03.09.2024 22:39 Ответить
Зате яка "геройська" смерть.
показать весь комментарий
04.09.2024 02:44 Ответить
Знищуйте їх,не жалійте...вони
нашому народу скільки горя
принесли,сліз.Ми не маємо
права програти цю битву,заради
дітей та внуків треба перемогти.
показать весь комментарий
03.09.2024 22:39 Ответить
У русскіх штанів нема. У русскіх порткі.
показать весь комментарий
03.09.2024 22:45 Ответить
"Штанов нет!" (С) 12 стульев.
Це давня російська традиція.
показать весь комментарий
03.09.2024 23:01 Ответить
Гарний російський боєць. Доказав усім, що він справжній хлопчик у трусиках і лишився без голови.
показать весь комментарий
03.09.2024 22:59 Ответить
Дали Українці,орку заспокійливого, щоб заспокоївся…
показать весь комментарий
03.09.2024 23:04 Ответить
Змінив трусіки "хакі" на білу лади....
показать весь комментарий
03.09.2024 23:08 Ответить
Слабоватые воги. Только с третьего раза удалось утихомирить рашиста. А можно было с первого раза обоих рашистов обилетить
показать весь комментарий
03.09.2024 23:12 Ответить
Експерт, який краще знає, як зсу треба воювати, це ти з ТЦК, з черги на добровільну мобілізацію пишеш?
показать весь комментарий
04.09.2024 00:11 Ответить
Це якийсь симбіоз мальчіка в трусіках, та вершника без голови. Висловлюю подяку оператору БПЛА, але гранатки слабуваті.
показать весь комментарий
03.09.2024 23:20 Ответить
у вога радіус враження 5 метрів, там хмара дрібних уламків, коли близько нафаршировують так, що вмирає від численних кровотеч
показать весь комментарий
04.09.2024 07:32 Ответить
живучая погань попалась, от одного прямого попадания не скопытился
показать весь комментарий
03.09.2024 23:27 Ответить
живучі шо колорадські жуки
показать весь комментарий
03.09.2024 23:38 Ответить
це було класно
показать весь комментарий
03.09.2024 23:51 Ответить
А у ніх шо, палавой акт любви біл перед єтім? Не, а пачиму тагда парткі спушеніе?
показать весь комментарий
04.09.2024 00:02 Ответить
Другим скидом йому заодно й штанці зняло. На цьому, власне, можна було б і відпустити 3,14дара на всі чотири сторони, залишити подихати десь в кущах.
показать весь комментарий
04.09.2024 09:19 Ответить
Жил грешно,
да и умер смешно.

С Барков (с)
показать весь комментарий
04.09.2024 00:21 Ответить
Війна це страшно... Невже ніхто не задумується що це ж не тільки ми їх вбиваємо? Що з їхньої сторони такі-самі відео є. І скільки ми ще протримаємося? ЄС і США навіть і не подумають допомогти нам людьми, а бусики ТЦК уже доловлюють останніх...

А саме страшне для мене те, що тут в коментарях немає нікого хто б сказав що це шокуючий контент! Коли людину шматують на частини, і усі в захваті...
показать весь комментарий
04.09.2024 04:10 Ответить
Та хіба то люди? Кацапи не люди, це ракова пухлина...
показать весь комментарий
04.09.2024 08:52 Ответить
Я скажу, що це - жах... я вчитель біології, стара вже людина. але ... в Суми на початку війни скинулипівтонну бомбу на мирний квартал.... загинули діти, в тому числі мої учні. Ви знаєте, при всьому своєму гуманзмі я вже не відчуваю ніякого співчуття до цих вилупків. Вони прийшли вбивати нас за ГРОШІ, в них немає людського нічого, навіть - тваринного. Так що кожен вбитий орк - то правильно. А показувати треба, щоб позбавитися зайвих і шкідливих ілюзій.
показать весь комментарий
07.09.2024 22:24 Ответить
Ось таке справжнє життя осбодітеля
показать весь комментарий
04.09.2024 04:32 Ответить
Иальчіку у трусіки
показать весь комментарий
04.09.2024 06:19 Ответить
У кацапів якась підсвідома схильність до ексгібіціонізму
показать весь комментарий
04.09.2024 10:06 Ответить
Яких грошей може вартувати ось таке... Що у них в мізках, коли вони контракти підписують...
показать весь комментарий
04.09.2024 10:56 Ответить
Седой уже. Наверное пенсионер военный. Или мент в отставке. Таких много на войну поехало.
показать весь комментарий
05.09.2024 13:06 Ответить
нахапався кредитів, баба пиляє - давай гроші... і він собі гадав, що його не знайдуть серед інших. Але він дурень, або алкаш без розуму.
показать весь комментарий
07.09.2024 22:26 Ответить
 
 