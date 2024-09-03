Раненый оккупант со спущенными штанами тщетно убегает от дрона бойцов Президентской бригады. ВИДЕО

Воины 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ликвидировали российского захватчика точными сбросами боеприпасов с дрона.

На опубликованных кадрах видно, как дрон ведет слежку за двумя российскими военными. Сброс боеприпаса разделил их и дрон сфокусировал внимание на одном оккупанте. Следующий точечный удар ранил захватчика и заставил его оставить снаряжение: тот в панике даже потерял штаны. Финальный сброс боеприпаса ликвидировал противника, информирует Цензор.НЕТ.

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