Бойцы 28 ОМБр точным сбросом боеприпаса ликвидировали сразу двух оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО
Пилоты 4-го СБ 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода под Торецком в Донецкой области точным сбросом боеприпаса ликвидировали сразу двух оккупантов.
Об этом сообщили в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
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Trevo Trow
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