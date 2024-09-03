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Бойцы 28 ОМБр точным сбросом боеприпаса ликвидировали сразу двух оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

Пилоты 4-го СБ 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода под Торецком в Донецкой области точным сбросом боеприпаса ликвидировали сразу двух оккупантов.

Об этом сообщили в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ликвидация (3538) 28 отдельная механизированная бригада (186)


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І всім добре.
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03.09.2024 23:31 Ответить
Можуть прикидатися дохлими, таке часто буває.
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04.09.2024 00:48 Ответить
сходи перевір, таке часто буває
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04.09.2024 07:34 Ответить
 
 