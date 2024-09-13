Моя зустріч з Блінкеном: Які питання цікавлять американців? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ та журналіст Юрій Бутусов розповів подробиці зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

Про це Бутусов розповідає у прямому ефірі.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 11 вересня зустрівся з представниками незалежних ЗМІ та громадянського суспільства, зокрема головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим.

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