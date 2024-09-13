Моя зустріч з Блінкеном: Які питання цікавлять американців? | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ та журналіст Юрій Бутусов розповів подробиці зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.
Про це Бутусов розповідає у прямому ефірі.
Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 11 вересня зустрівся з представниками незалежних ЗМІ та громадянського суспільства, зокрема головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим.
Топ коментарі
+7 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар13.09.2024 22:58
+7 Alex T #490765
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+6 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар13.09.2024 22:38
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«Джохар Дудаев когда ещё предупреждал:
"Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами, посчитать украинцев слабыми, обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев! Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай вам всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев! Украинцы всегда возвращаются, украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально, они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев, иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым." (С) https://dl-news.defence-line.org/?p=40854
Герман Садулаев, из книги "Прыжок волка. Очерки политической истории Чечни".
Щось не бачу подоляківських, ні тут ні на Ютубі. Мабуть зависли...
Саме ці сили, за умови розумного планування, застосування та своєчасного і необхідного забезпечення, здатні зберегти життя наших піхотинців, воїнів штурмових підрозділів шляхом дистанційного знищення о/c ворога, уникаючи зустрічного бою. Вони здатні загнати ворога під землю так, що кожний окупант, який зʼявиться на поверхні вдень чи вночі буде знищений за допомогою дронів. Скільки б нових контрактників ворог не посилав в атаку на українські позиції, їх не вистачить. Серед наших операторів дронів є майстри, які особисто знищили дронами більше 500 окупантів. В першу чергу матеріальні та людські ресурси потрібно направляти тим силам, які доведено знищують більше, ніж інші, окупантів та бойової техніки ворога. Ланцюги постачання дронів повині бути побудовані, виходячі з вкрай короткого життєвого циклу чергової моделі дрону, яка може існувати місяць і менше, а потім стає неефективною та вимагає заміни на іншу модель, яка відповідає реальним умовам ефективного застосування. Це вимагає нової, адекватної, швидкої та ефективної розробки, виробництва, обслуговування, постачання дронів і підготовки відповідних фахівців цих найбільш ефективних на сьогодні систем зброї для потреб фронту.
"Поака ти не звільниш Єрмака , то не получишо більше ніякої допомоги, і чому вони нічого не говориять про це , бо американська розвідка не менше освідомлена є Єрмак бувшим агетом чи ні".
Ти запитав це?
Якщо ні то чому?
Американці на пряму не можуть такого казати бо це буде втручання у внутрішні справи. Вони роблять це мовчки. Подивись ролик американця українського походження Сергія Любарського засновника фонду Захистимо Україну зараз. Про допомогу Україні в останній третині ролика.
дивитись Всім !,