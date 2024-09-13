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Моя зустріч з Блінкеном: Які питання цікавлять американців? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ та журналіст Юрій Бутусов розповів подробиці зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

Про це Бутусов розповідає у прямому ефірі.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 11 вересня зустрівся з представниками незалежних ЗМІ та громадянського суспільства, зокрема головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим.

Дивіться: Російський полонений оператор БПЛА: "Автомат не дали, сказали знайти самому". ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3598) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
Бутусов - молодець.
Щось не бачу подоляківських, ні тут ні на Ютубі. Мабуть зависли...
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13.09.2024 22:58
+7
Хороший посил зеГниді та його ригозбіговиську!
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14.09.2024 03:02
+6
Особливо сподобалося про: "Иначе, когда русские вернутся на землю с могилами их предков, живущие на этой земле будут завидовать своим предкам - мёртвым...". Якась маячня, бо кацапам начхати на їхніх предків та їхні могили, вони своїх дохлих ванків з полю бою не забирають...
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13.09.2024 22:38
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Мабуть, під час зустрічі, Високих гостей, з отим дивним кодлом, надПатужних мєнєнджераф з ОПУ, їм напомнили слова ДУДАЄВА!
«Джохар Дудаев когда ещё предупреждал:
"Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами, посчитать украинцев слабыми, обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев! Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай вам всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев! Украинцы всегда возвращаются, украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально, они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев, иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым." (С) https://dl-news.defence-line.org/?p=40854
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13.09.2024 21:26 Відповісти
На жаль, вигадка. Ось оригінал: "Самая большая ошибка - это пренебречь русскими. Посчитать русских слабыми. Обидеть русских. Никогда не обижайте русских. Русские никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай вам Бог изгнать русских или отобрать что-то у русских. Русские всегда возвращаются. Русские вернутся и возьмут свое. Но когда русские возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить ее пропорционально. Они уничтожают все на своем пути. Не обижайте русских. Иначе, когда русские вернутся на землю с могилами их предков, живущие на этой земле будут завидовать своим предкам - мёртвым..."
Герман Садулаев, из книги "Прыжок волка. Очерки политической истории Чечни".
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13.09.2024 22:27 Відповісти
Особливо сподобалося про: "Иначе, когда русские вернутся на землю с могилами их предков, живущие на этой земле будут завидовать своим предкам - мёртвым...". Якась маячня, бо кацапам начхати на їхніх предків та їхні могили, вони своїх дохлих ванків з полю бою не забирають...
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13.09.2024 22:38 Відповісти
Я лише про те, що це кацапська писанина. Якими б там насправді не були кацапи.
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13.09.2024 22:44 Відповісти
ОК.
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13.09.2024 22:46 Відповісти
Бутусов - молодець.
Щось не бачу подоляківських, ні тут ні на Ютубі. Мабуть зависли...
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13.09.2024 22:58 Відповісти
Стосовно тієї частини сил оборони, яка знищує ворога та його бойову техніку новими системами зброї - БПЛА різних типів (включаючи аеророзвідку, антидрони, РТР та РЕБ), варто погодитись з Юрієм Бутусовим, а також думкою бойових офіцерів.
Саме ці сили, за умови розумного планування, застосування та своєчасного і необхідного забезпечення, здатні зберегти життя наших піхотинців, воїнів штурмових підрозділів шляхом дистанційного знищення о/c ворога, уникаючи зустрічного бою. Вони здатні загнати ворога під землю так, що кожний окупант, який зʼявиться на поверхні вдень чи вночі буде знищений за допомогою дронів. Скільки б нових контрактників ворог не посилав в атаку на українські позиції, їх не вистачить. Серед наших операторів дронів є майстри, які особисто знищили дронами більше 500 окупантів. В першу чергу матеріальні та людські ресурси потрібно направляти тим силам, які доведено знищують більше, ніж інші, окупантів та бойової техніки ворога. Ланцюги постачання дронів повині бути побудовані, виходячі з вкрай короткого життєвого циклу чергової моделі дрону, яка може існувати місяць і менше, а потім стає неефективною та вимагає заміни на іншу модель, яка відповідає реальним умовам ефективного застосування. Це вимагає нової, адекватної, швидкої та ефективної розробки, виробництва, обслуговування, постачання дронів і підготовки відповідних фахівців цих найбільш ефективних на сьогодні систем зброї для потреб фронту.
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13.09.2024 23:32 Відповісти
Хороший посил зеГниді та його ригозбіговиську!
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14.09.2024 03:02 Відповісти
https://youtu.be/ugeH6qF2Plw?si=uQskWE88ZKXdUN3N Совковая брехня про 61 млрд для Украин
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14.09.2024 08:32 Відповісти
Про 61 млрд в конце ролика.
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14.09.2024 08:34 Відповісти
Бутусов, так ти запитав у Блінкена чому Американька вдала завжди приймає Єрмака у себе разом із Зеленським, і якщо він агент кремля , то чому тоді вони не скажуть Зеленському типу такого, -

"Поака ти не звільниш Єрмака , то не получишо більше ніякої допомоги, і чому вони нічого не говориять про це , бо американська розвідка не менше освідомлена є Єрмак бувшим агетом чи ні".

Ти запитав це?
Якщо ні то чому?
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14.09.2024 09:21 Відповісти
Напевно тому, що допомога надається власне Україні, а не тимчасовим правителям-зермакам...
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14.09.2024 12:11 Відповісти
Про допомогу дивись https://youtu.be/ugeH6qF2Plw?si=uQskWE88ZKXdUN3N
Американці на пряму не можуть такого казати бо це буде втручання у внутрішні справи. Вони роблять це мовчки. Подивись ролик американця українського походження Сергія Любарського засновника фонду Захистимо Україну зараз. Про допомогу Україні в останній третині ролика.
дивитись Всім !,
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14.09.2024 10:13 Відповісти
Побрися, не будь подібним на це зелене гімно.
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14.09.2024 22:00 Відповісти
 
 