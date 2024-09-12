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ЗМІ (1334) Бутусов Юрій (3473) Блінкен (1145) Брінк (222)

Держсекретар США Блінкен зустрівся з головредом Цензор.НЕТ Бутусовим. ФОТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 11 вересня зустрівся з представниками незалежних ЗМІ та громадянського суспільства, зокрема головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Ентоні Блінкен зустрівся з представниками незалежних ЗМІ та громадянського суспільства Юрієм Бутусовим, Світланою Мусіякою та Віталієм Шабуніним, щоб обговорити реформаторські зусилля в Україні. Сильне громадянське суспільство та вільні засоби масової інформації є наріжними каменями демократій і життєво важливими для прагнень України приєднатися до ЄС і НАТО", - йдеться у повідомленні.

Зустріч Блінкена з Бутусовим та Шабуніним у Києві 11 вересня

"Держсекретар Блінкен також зустрівся з представниками незалежних медіа та громадянського суспільства Юрієм Бутусовим, Світланою Мусіякою та Віталієм Шабуніним, щоб обговорити реформи в Україні. Сильне громадянське суспільство та вільні ЗМІ є основою демократій та життєво важливими для прагнення України приєднатися до Європейського Союзу та НАТО", - відзначили у посольстві США в Києві.

Зустріч Блінкена з Бутусовим та Шабуніним у Києві 11 вересня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен та Леммі у Києві хотіли почути від Зеленського детальний план ударів по РФ, - Bloomberg 

Нагадаємо, напередодні, 11 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Блінкен під час візиту в Київ оголосив про пакет гуманітарної та іншої допомоги Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів.

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Топ коментарі
+85
Треба чекати обшуків у редакції ЦензорНет. Дерьмак такого не пробачить Бутусову.
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12.09.2024 11:09
+78
небагацько в нас незалежних ЗМІ...😶
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12.09.2024 11:07
+60
Юрко відзвітував про банду Єрмака - Татарова!
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12.09.2024 11:07
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12.09.2024 12:06 Відповісти
Поважаю пана Бутусова, але покритикую: на зустріч з такою поважною особою можна було вдягти костюм і краватку.
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12.09.2024 12:07 Відповісти
да покажите и озвучте слабо
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12.09.2024 12:08 Відповісти
Блінкен це як печятка-затверження!
а так, притомні, і до Блінкена все бачили і розуміли...
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12.09.2024 12:08 Відповісти
Бутусову - РЕСПЕКТ! Це - рівень!
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12.09.2024 12:11 Відповісти
Пора Бутусова відправляти послом у Німеччину. Або у США. Єврейський клоун болісно переживає увагу до розумних людей в Україні.
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12.09.2024 12:11 Відповісти
Камала Харріс планує залишити Блінкіна в уряді США, який вона формуватиме...
Так що від вимог до ЕрЗе боротьби з корупцією (тобто, від боротьби з самим з собою) адміністрація США не відступиться...
Але в США дурників нема (там всі цинніки, але не дурники), тому вони дають собі звіт в тому, що боротьба нанайських хлопчиків - беззмістовна... будуть вимагати поміняти адміністрацію на Печерську...
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12.09.2024 12:20 Відповісти
Блінкін - ок. Салліван, схоже, - все... ? Якщо правду кажуть, то Салліваном в Камали вже працює пан Філ Гордон. Не родич Дмитра Гордона. На жаль
За припущенням The Wall Street Journal, центральну роль в оновленій адміністрації Гарріс у разі її перемоги на виборах, буде грати Філіп (Філ) Гордон. Раніше у своїй кар'єрі Гордон був помічником державного секретаря у справах Європи та Євразії (2009-2011) та спеціальним помічником президента та координатором Білого дому Близького Сходу, Північної Африки та регіону Перської затоки (2013-2015) під час президентства Барака Обами. За часів президентства Біла Клінтона він з 1998 по 1999 рік обіймав посаду директора з європейських справ у Раді національної безпеки США.
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12.09.2024 14:08 Відповісти
моё предположение будет таким, что то что сейчас происходит это называется "прощальный аккорд" или выход на бис. Обычно так делают, когда они понимают, что это финиш, отдых, пенсия, завершение какой-то работы, застолье после збора урожая. Даже если победят демократы, то Блинкин может уйти на другую должность. Судя по выборам и записям википедии, республиканцы меняются с демократами через раз, то вполне логично, что сейчас могут победить республиканцы, крепкая рука, после демократической и доброй политики. Будут заниматься внутренними проблемами.
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12.09.2024 20:35 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/antikorrupczionnye-vyzovy-vizit-blinkena-i-usloviya-dlya-ukrainy/ Олег Пономарь в своєму пості деталізує про що йшлося на цій зустрічі-переговорах :
По моим данным, Блинкен вчера уделил огромный кусок времени в разговоре с Зеленским вопросам анти-коррупции и реформ. И Зеленский крайне болезненно воспринимает эти разговоры. Он предпочитал бы говорить только об оружии, но Блинкен каждый раз давит, выдвигает условия и напоминает о прошлых обещаниях.
США преданы украинской победе, в частности, чтобы Украина опиралась на свою экономику и демократию и соответствовала стандартам НАТО. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Киеве 11 Сентября.
«Украина дальше идет по дороге демократических реформ», отметил Блинкен. В частности, по его словам, парламент недавно принял закон по улучшению расследования финансовых преступлений, увеличению судей в Высшем антикоррупционном суде и также внимание приковано к резонансным делам, связанным с коррупцией.
«Теперь необходимо проделать большую работу по реформированию. Украина должна обеспечить инвесторам и бизнесу справедливые условия - и не допустить появления теневого рынка. Украине нужны независимые, эффективные и свободные от политического вмешательства институты. Это очень важно для НАБУ, регулирующих органов, советов директоров государственных предприятий и таможенного законодательства. Это сейчас на рассмотрении в Верховной Раде.
Эти и другие реформы отвечают украинским интересам. Это то, чего хочет украинский народ. Это для того, чтобы Украина могла двигаться дальше по пути вступления в ЕС и НАТО», - добавил политик.
«Гражданское общество работает» - подчеркнул Блинкен и добавил, что «надо еще работать». Украина должна сделать так, чтобы у инвесторов не было конкуренции с «серым» рынком.
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12.09.2024 12:30 Відповісти
Можу уявити, як Зеленький кліпав і не розумів, про що говорить Блінкен. Йому ж Єрмак розказує, що корупції немає, і що то все наклепи. А як управляти країною без "ефективних менеджерів" він і гадки не має. Він же не знає законів, він не знає процедур і порядків. ні в чому не шарить. Усе віддав на поталу своїм менеджерам і спічрайтерам. Як надувна лялька якась.
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12.09.2024 18:28 Відповісти
А таки здається, почитують там наш інтернет
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12.09.2024 12:56 Відповісти
Та ні не почитують.
Це просто Професійна робота посольства США в Києві.
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12.09.2024 13:13 Відповісти
Це дуже добре! Єрмаківське кодло засумувало. Зеленський не зустрічається з незалежними журналістами, щоб не почути незручні запитання. У нього в голові картина світу, де супермен Татаров рятує Київ від окупації, а він разом з Єрмаком - ******* Наполеон і Черчіль, що мудро керують військами. Бл...дь, як українцям пережити "епоху" шоуменів!
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12.09.2024 13:09 Відповісти
Для контрольного в голову ОПі, треба було на зустріч запросити Порошенка.
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12.09.2024 13:18 Відповісти
100%
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12.09.2024 15:06 Відповісти
Порошенко не вписується в групу людей з якими він зустрічався. Порошенко не антикорупціонер.
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12.09.2024 23:00 Відповісти
ЗЕ мокнули в унітаз?
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12.09.2024 13:22 Відповісти
Держсекретар США Блінкен зустрівся з представниками незалежних 3МІ та громадянського суспільства.

Офіс Президента, що з обличчям?

А якщо серйозно то такі публічні зустрічі представники США, як правило роблять завжди перед змінами.
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12.09.2024 13:33 Відповісти
Украина должна отвечать как Россия зеркально.
Зеленский ОБЯЗАН объвить правду-украинцев притесняют в рф!!!!!Не дают учить РОДНОЙ ЯЗЫК,учить историю Украины и т д
Украина обязана демилитаризовать фашистский режим москвы и освободить страдающих украинцев !!!!!!!!!Только тогда на росии задумаются!!!!!!!!
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12.09.2024 13:38 Відповісти
Ухаха вот это походу бомбануло у найвеличнейшего боневтика боннапартовича
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12.09.2024 13:41 Відповісти
ОПг ім. паяца, шашлики позаторішні назовні не лізуть?
До речі, в минулі віки лицедії, комедіантів не хоронили на церковних цвинтарях а поза огорожею.
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12.09.2024 14:37 Відповісти
Вже давно поважаю Юрія Бутусова і ця зустріч з Блінкеном доказ того що не помилявся в ньому! Респект п. Юрію!!!
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12.09.2024 14:01 Відповісти
Як не кацап , то про «пасасать». Всі кацапи латентні пітари.
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12.09.2024 14:23 Відповісти
Цікаво , як таку зустріч Блінкена з Юрієм Бутусовим переживе
херпіду і його свора ?
Скоро дізнаємось 😂
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12.09.2024 14:03 Відповісти
Я б на місці агента ФСБ єрмака-козиря разом з татаровим готувався "клеїти ласти" - ідеально було б якби прихватили ще і свого ЗЕблазня!
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12.09.2024 14:20 Відповісти
Їм немає куди тікати. В росію? Китай? Іран ?
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12.09.2024 14:21 Відповісти
На історичну землю обітуванну, вони туди усі втікають. От, до речі, а пачпорти єврейські вже є, чи були вже?
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13.09.2024 06:55 Відповісти
Ласти у них напоготові - визначаються із напрямком "куда плисти"
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12.09.2024 15:01 Відповісти
В рашку і тільки туди!
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12.09.2024 15:55 Відповісти
Як дізнаеся?Коли сшА не дасть гроші чи зброю ? Будеш радуватися? ІГРИ в демократію* під час війни приводять найскоріше до поразок.Трамп непогано справляеться без помічників в Украіні.
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12.09.2024 14:21 Відповісти
О, вже не боневтік, а херпіду, щось новеньке. Володимир Олександрович міняє псевдо, як Єрмак радників!
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13.09.2024 00:11 Відповісти
Вже один раз жінка конгресмен зустрічалася з журналістами, потім голосувала проти допомоги Украіні.Вона була одна з тих хто зпричинив захват Авдіївки.Надія е що тут розум преобладае над амбіціями...
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12.09.2024 14:07 Відповісти
Для чого ти брешеш? Ти кацап? Where the US are you from?
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12.09.2024 14:16 Відповісти
Якщо ти про конгресвумен Спартц, то вона ніколи не виступала проти допомоги Україні. Для чого ти постиш відверту брехню і пропаганду?
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12.09.2024 14:18 Відповісти
Vustupala I golosovala protu. Vona trampistka
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12.09.2024 14:30 Відповісти
Так, не то що голосувала проти , а інших закликала так робити..
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12.09.2024 14:48 Відповісти
https://www.nytimes.com/interactive/2024/04/20/us/politics/ukraine-israel-foreign-aid-vote.html
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12.09.2024 14:38 Відповісти
Вона голосувала проти допомоги.
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12.09.2024 17:45 Відповісти
Тормоз ,собаки брешуть, ти хоч знаеш хто голосував проти допомоги Украіні?едина украінка яка зустрічалася.Тести над своїми завиланами проводь .це треба ..
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12.09.2024 14:24 Відповісти
«Жінка конгресмен», «пребладає»- точно кацапсіна дурна.
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12.09.2024 14:20 Відповісти
На наступні вибори до Верховної Ради України треба Юрка Бутусова висунути в депутати від Калуського району Івано - Франківської області, де народився Степан Бандера!
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12.09.2024 14:53 Відповісти
... може відразу на Головного?
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12.09.2024 15:03 Відповісти
Замість Єрмака ?!
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12.09.2024 15:22 Відповісти
...від Калуського району Івано - Франківської області...

Це, я так розумію, центр всесвіту?
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12.09.2024 15:51 Відповісти
Ага
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12.09.2024 18:17 Відповісти
Докрались зелені і їх вошть. Вже навіть партнери вважають їх токсичними. А може в зелених інші партнери?
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12.09.2024 15:43 Відповісти
Господина Бутусова в Президенты. Бандючье кодло под суд.
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12.09.2024 16:00 Відповісти
Не можно Юрко у президенти ..він 🤡 за вуха притяг у крісло ...і дуже непорядно з його сторони ,була маніпуляція на зеленському популізмі ... такі як Юрко, зробили українців разом, у 19 р.з 🤡, це факт ,який він не любить згадувати ...
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12.09.2024 20:32 Відповісти
а масейчук-каламойськую . мазур каламойськую . плинского-каламойського чому не запросили на зустріч ???наташка сказала що букетно-шоколадний період закінчився і тцк постукають до всіх і зразу свого сина відправила в ЄС -- ні не в партію ПЕТРА боже збав
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12.09.2024 16:13 Відповісти
Цензору вітання! Це визнання їх роботи. Щиро радий за Цензор і за Юрія Бутусова.
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12.09.2024 17:00 Відповісти
Ні хуа сє...оце рівень! Потужно! Зелена ОПа блювотою поперхнеться!
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12.09.2024 17:22 Відповісти
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12.09.2024 17:46 Відповісти
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12.09.2024 17:47 Відповісти
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12.09.2024 17:49 Відповісти
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12.09.2024 17:58 Відповісти
После драки Бутусова и Шуфрича, видно что человек правдоруб. Я за то что бы Юрий был министром обороны. Судя по репортажам понимание хорошее. Или премьер министром
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12.09.2024 18:06 Відповісти
Ви впевнені, що журналіст, який добре виконує сваю функцію, зможе підпорядкувати систему міноборони під себе?
Туди треба заходити командою, з особовими можливостями. І ніяк по іншому! Єдина людина нічого там зробити не зможе.
Коли ви надаєте ідеї, мусите розуміти, про що пишете.
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12.09.2024 19:50 Відповісти
Из команды, думаю Юра со многими знаком. А министр обороны это организационная должность. Слишком много организационых просчётов. И тупого воровства на всём. При пане Бутусове уверен были бы хорошие защитные редуты в несколько уровней. Тупо украли, потом тупо сбегут. Зашли в Курск, вышли, это двухходовка. Нет оставили, а теперь что? Какие потери, и чем это закончится.
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12.09.2024 21:11 Відповісти
Каждый раз одно и то же.
- Вот я бы хотел, чтобы на должности X, был Y.
Ставят Y.
Через два года:
- Этого Y надо посадить, 73% зебилов\порохоботов\рыгов\пчеловодов\кучмугетей навыбирали на нашу голов, новые лица, ололо.

А может всё проще, и надо не персону выбирать, а просто надумать нормальный человеческий механизм отзыва?

Ну вот например на сайте кабмина - карточка каждого министра с рейтингом доверия. Стал министром - дали например +100 000 баллов. Каждый может зайти с авторизацией, подобно как на страницу петиций, и в любое время поставить министру плюс балл, или минус балл.

Станет рейтинг меньше нуля - безусловное увольнение и расследование причин.
Каждый плюс миллион баллов - плюс 50% к зарплате.
Какая-то фигня-наблюдатель, разваливающая ЖД, получает миллион, а министр обороны воюющей страны 50к?! Серьезно?!

Понимаете, в стране скопилось уже немало прецедентов, когда вчерашние "правдорубы" получали власть. И еще ни один не воспользовался ею здраво. Вот например г-н Куницкий. Потому что мало быть правдорубом, надо еще знать матчасть, и иметь профильный опыт работы.

А Украина сколько существует, живет по принципу "хай чабан отаманом буде".
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13.09.2024 04:37 Відповісти
За такої кількості ждунів та відвертих сєпарів у нас кожен день будуть відкликати міністрів - дурню не пиши
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13.09.2024 07:03 Відповісти
Как-то они протащили голосование раз в пять лет. И на пятый просто начинается шабаш. А тут ваще никаких выборов, игнорирование основного Закона. Просроченный возомнил себя спасителем и оставил элиту в Курской области. Окапывайтесь. И на восточном фронте цветы садят и люки меняют.
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13.09.2024 08:20 Відповісти
Вітання пану Бутусову і команді Цензора, гарна робота і небачений кар'єрний зріст.
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12.09.2024 18:14 Відповісти
Це на фото - Мамаєва Слобода?
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12.09.2024 19:01 Відповісти
Дуже добре, хтось має правду сказати, щоб реально оцінити ситуацію ,і нам і нашим партнерам. Довіряю пану Бутусову.
Так функціонує демократичне суспільство.
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12.09.2024 19:11 Відповісти
А з марафонівцями?
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12.09.2024 19:21 Відповісти
Їх багато, але говорять одне - те, що їм скажуть
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13.09.2024 07:04 Відповісти
Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере глубокого взаимопонимания 😃
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12.09.2024 19:40 Відповісти
Це - визнання. Наполеглива робота приносить результат.
Бажаю тримати високу марку роботи і в подальшому!
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12.09.2024 19:45 Відповісти
Борімося! Поборемо!
Головне зірвати замороження війни і поділ України з рашистами!
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12.09.2024 20:39 Відповісти
Чи був Шабунін торпедою проти Порошенка? Моя суб'єктивна відповідь є ствердною, тому я не можу підтримати захват читачів від цієї новини, принаймні, від згадки про Шабуніна.
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12.09.2024 21:16 Відповісти
Щось сам п.Юрій був навіть типу того.
Та люди міняються: хтось в кращу сторону,хтось в гіршу.
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12.09.2024 21:47 Відповісти
Безперечно. Але підкреслю, що це мої суб'єктивні враження .
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12.09.2024 21:59 Відповісти
Бутусов - iнагент та враг народа. 😀
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12.09.2024 22:27 Відповісти
Бутусовим розповів Блінкену, яка зброя потрібна армії
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12.09.2024 22:33 Відповісти
Виходе, як я і думав, Цензор, чітають всі розвідки світу, ну це логічно, Швець казав, щоб дізнатися що робиться в країні, треба почітати, топові видання, цим засобом і через 40 років користуються, ))) але що хочу сказати, мені одна людина давно казала, з подлістю та предатільством ти їх не зможешь перемогти чісністю і порядністю, як вчать тренери, коли тебе б'ють по нозі втиху, то також вдарь втиху, тільки так щоб йому больно було подумати щоб тобі ще раз вдарити.
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12.09.2024 22:42 Відповісти
Час пластику робити сонцесяйному со таваріщі, ще щоб всигло загоїтись.
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12.09.2024 22:58 Відповісти
Війна за незалежність, що тут дивного? Он ми теж за незалежність боремось і вбиваємо "братів" колишніх, нє?
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13.09.2024 07:11 Відповісти
Може Бутусов, майбутній президент
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14.09.2024 18:49 Відповісти
На цій зустрічі чи наші Патріоти організували РЕБ для захисту від підслуховування "малюками" та іншими "добродіями з Кремля". Ця шантрапа надзвичайно уважно веде спостереження за такими подіями. Вони потужньо напружились для прослуховування і відеофіксації, усі ратиці *ОПи" і "таварисчей из Кремля" були задіяні на шпигування цієї подіїї, за кошти України і ПУкістану..
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14.09.2024 19:48 Відповісти
Бутусова помітили і це були "оглядини". Це дуже серйозно! Високопарі слова тут зайві, бо на Бутусова розраховують. Як? Треба питати у Блінкена. Але це - надзвичайно добре. Бутусов - незаплямована владою вже політична постать. Цією зустріччю Бутусов вийшов з рангу "блогер", "політичний оглядач", а відразу перейшов у категорію "важковаговиків".
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16.09.2024 11:53 Відповісти
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