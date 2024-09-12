Держсекретар США Блінкен зустрівся з головредом Цензор.НЕТ Бутусовим. ФОТО
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 11 вересня зустрівся з представниками незалежних ЗМІ та громадянського суспільства, зокрема головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.
"Ентоні Блінкен зустрівся з представниками незалежних ЗМІ та громадянського суспільства Юрієм Бутусовим, Світланою Мусіякою та Віталієм Шабуніним, щоб обговорити реформаторські зусилля в Україні. Сильне громадянське суспільство та вільні засоби масової інформації є наріжними каменями демократій і життєво важливими для прагнень України приєднатися до ЄС і НАТО", - йдеться у повідомленні.
"Держсекретар Блінкен також зустрівся з представниками незалежних медіа та громадянського суспільства Юрієм Бутусовим, Світланою Мусіякою та Віталієм Шабуніним, щоб обговорити реформи в Україні. Сильне громадянське суспільство та вільні ЗМІ є основою демократій та життєво важливими для прагнення України приєднатися до Європейського Союзу та НАТО", - відзначили у посольстві США в Києві.
Нагадаємо, напередодні, 11 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.
Блінкен під час візиту в Київ оголосив про пакет гуманітарної та іншої допомоги Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів.
Будь ласка, зачекайте...
а так, притомні, і до Блінкена все бачили і розуміли...
Так що від вимог до ЕрЗе боротьби з корупцією (тобто, від боротьби з самим з собою) адміністрація США не відступиться...
Але в США дурників нема (там всі цинніки, але не дурники), тому вони дають собі звіт в тому, що боротьба нанайських хлопчиків - беззмістовна... будуть вимагати поміняти адміністрацію на Печерську...
За припущенням The Wall Street Journal, центральну роль в оновленій адміністрації Гарріс у разі її перемоги на виборах, буде грати Філіп (Філ) Гордон. Раніше у своїй кар'єрі Гордон був помічником державного секретаря у справах Європи та Євразії (2009-2011) та спеціальним помічником президента та координатором Білого дому Близького Сходу, Північної Африки та регіону Перської затоки (2013-2015) під час президентства Барака Обами. За часів президентства Біла Клінтона він з 1998 по 1999 рік обіймав посаду директора з європейських справ у Раді національної безпеки США.
По моим данным, Блинкен вчера уделил огромный кусок времени в разговоре с Зеленским вопросам анти-коррупции и реформ. И Зеленский крайне болезненно воспринимает эти разговоры. Он предпочитал бы говорить только об оружии, но Блинкен каждый раз давит, выдвигает условия и напоминает о прошлых обещаниях.
США преданы украинской победе, в частности, чтобы Украина опиралась на свою экономику и демократию и соответствовала стандартам НАТО. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Киеве 11 Сентября.
«Украина дальше идет по дороге демократических реформ», отметил Блинкен. В частности, по его словам, парламент недавно принял закон по улучшению расследования финансовых преступлений, увеличению судей в Высшем антикоррупционном суде и также внимание приковано к резонансным делам, связанным с коррупцией.
«Теперь необходимо проделать большую работу по реформированию. Украина должна обеспечить инвесторам и бизнесу справедливые условия - и не допустить появления теневого рынка. Украине нужны независимые, эффективные и свободные от политического вмешательства институты. Это очень важно для НАБУ, регулирующих органов, советов директоров государственных предприятий и таможенного законодательства. Это сейчас на рассмотрении в Верховной Раде.
Эти и другие реформы отвечают украинским интересам. Это то, чего хочет украинский народ. Это для того, чтобы Украина могла двигаться дальше по пути вступления в ЕС и НАТО», - добавил политик.
«Гражданское общество работает» - подчеркнул Блинкен и добавил, что «надо еще работать». Украина должна сделать так, чтобы у инвесторов не было конкуренции с «серым» рынком.
Це просто Професійна робота посольства США в Києві.
Офіс Президента, що з обличчям?
А якщо серйозно то такі публічні зустрічі представники США, як правило роблять завжди перед змінами.
Зеленский ОБЯЗАН объвить правду-украинцев притесняют в рф!!!!!Не дают учить РОДНОЙ ЯЗЫК,учить историю Украины и т д
Украина обязана демилитаризовать фашистский режим москвы и освободить страдающих украинцев !!!!!!!!!Только тогда на росии задумаются!!!!!!!!
До речі, в минулі віки лицедії, комедіантів не хоронили на церковних цвинтарях а поза огорожею.
херпіду і його свора ?
Скоро дізнаємось 😂
Це, я так розумію, центр всесвіту?
Туди треба заходити командою, з особовими можливостями. І ніяк по іншому! Єдина людина нічого там зробити не зможе.
Коли ви надаєте ідеї, мусите розуміти, про що пишете.
- Вот я бы хотел, чтобы на должности X, был Y.
Ставят Y.
Через два года:
- Этого Y надо посадить, 73% зебилов\порохоботов\рыгов\пчеловодов\кучмугетей навыбирали на нашу голов, новые лица, ололо.
А может всё проще, и надо не персону выбирать, а просто надумать нормальный человеческий механизм отзыва?
Ну вот например на сайте кабмина - карточка каждого министра с рейтингом доверия. Стал министром - дали например +100 000 баллов. Каждый может зайти с авторизацией, подобно как на страницу петиций, и в любое время поставить министру плюс балл, или минус балл.
Станет рейтинг меньше нуля - безусловное увольнение и расследование причин.
Каждый плюс миллион баллов - плюс 50% к зарплате.
Какая-то фигня-наблюдатель, разваливающая ЖД, получает миллион, а министр обороны воюющей страны 50к?! Серьезно?!
Понимаете, в стране скопилось уже немало прецедентов, когда вчерашние "правдорубы" получали власть. И еще ни один не воспользовался ею здраво. Вот например г-н Куницкий. Потому что мало быть правдорубом, надо еще знать матчасть, и иметь профильный опыт работы.
А Украина сколько существует, живет по принципу "хай чабан отаманом буде".
Так функціонує демократичне суспільство.
Бажаю тримати високу марку роботи і в подальшому!
Головне зірвати замороження війни і поділ України з рашистами!
Та люди міняються: хтось в кращу сторону,хтось в гіршу.