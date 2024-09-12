Госсекретарь США Блинкен встретился с главредом Цензор.НЕТ Бутусовым. ФОТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 11 сентября встретился с представителями независимых СМИ и гражданского общества, в частности - с главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

"Энтони Блинкен встретился с представителями независимых СМИ и гражданского общества Юрием Бутусовым, Светланой Мусиякой и Виталием Шабуниным, чтобы обсудить реформаторские усилия в Украине. Сильное гражданское общество и свободные средства массовой информации являются краеугольными камнями демократий и жизненно важными для стремлений Украины присоединиться к ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

"Госсекретарь Блинкен также встретился с представителями независимых медиа и гражданского общества Юрием Бутусовым, Светланой Мусиякой и Виталием Шабуниным, чтобы обсудить реформы в Украине. Сильное гражданское общество и свободные СМИ являются основой демократий и жизненно важными для стремления Украины присоединиться к НАТО", – отметили в посольстве США в Киеве.

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Напомним, накануне, 11 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Блинкен во время визита в Киев объявил о пакете гуманитарной и другой помощи Украине на общую сумму более 700 миллионов долларов.