Російський полонений оператор БПЛА: "Автомат не дали, сказали знайти самому". ВIДЕО

Рядовий армії РФ Роман Журавльов потрапив у полон поблизу села Липці на Харківщині, коли о 6-й ранку йшов по воду. З моменту появи його підрозділу на Харківському напрямку фронту до полону минув лише тиждень. Журавльов поїхав на війну з тюрми - сподівався отримати поранення і стати вільним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Журавльов розповів каналу "Бутусов плюс", що на його очах ціла рота колишніх російських зеків пішла на штурм - з них назад не повернувся ніхто. Із забезпечення видали лише бронежилет та каску - решту, мовляв, знайдеш собі сам. Розповідає, як голодували - на три дні на трьох солдат видавали лише дві банки консерв.

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