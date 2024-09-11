Російський полонений оператор БПЛА: "Автомат не дали, сказали знайти самому". ВIДЕО
Рядовий армії РФ Роман Журавльов потрапив у полон поблизу села Липці на Харківщині, коли о 6-й ранку йшов по воду. З моменту появи його підрозділу на Харківському напрямку фронту до полону минув лише тиждень. Журавльов поїхав на війну з тюрми - сподівався отримати поранення і стати вільним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Журавльов розповів каналу "Бутусов плюс", що на його очах ціла рота колишніх російських зеків пішла на штурм - з них назад не повернувся ніхто. Із забезпечення видали лише бронежилет та каску - решту, мовляв, знайдеш собі сам. Розповідає, як голодували - на три дні на трьох солдат видавали лише дві банки консерв.
Топ коментарі
+5 Hanka Panyanka
показати весь коментар11.09.2024 12:32
+4 Aleksander Jakuszew #537073
показати весь коментар11.09.2024 12:36
+3 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар11.09.2024 12:27
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Майже, убивця-страждалець, за гроші з ГазПрьому ….
Убивав Українців, ал без автомату…
Урка недоделанная...
Як мед - то й ложками. Нахабство - друге щастя.
Але нах ти там в США потрібен. І ЗСУ - не установа з видачі грін-карт.