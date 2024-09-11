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Російський полонений оператор БПЛА: "Автомат не дали, сказали знайти самому". ВIДЕО

Рядовий армії РФ Роман Журавльов потрапив у полон поблизу села Липці на Харківщині, коли о 6-й ранку йшов по воду. З моменту появи його підрозділу на Харківському напрямку фронту до полону минув лише тиждень. Журавльов поїхав на війну з тюрми - сподівався отримати поранення і стати вільним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Журавльов розповів каналу "Бутусов плюс", що на його очах ціла рота колишніх російських зеків пішла на штурм - з них назад не повернувся ніхто. Із забезпечення видали лише бронежилет та каску - решту, мовляв, знайдеш собі сам. Розповідає, як голодували - на три дні на трьох солдат видавали лише дві банки консерв.

Дивіться: Огляд ротного опорного пункту ЗС РФ на Курщині, який взяли штурмом 9 українських бійців. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3590) полонені (2266)


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Топ коментарі
+5
бил ранен в голову... й вже очікувано мозок не був зачеплений...
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11.09.2024 12:32
+4
А чёрный пакет хоть выдают или тоже самому искать надо?
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11.09.2024 12:36
+3
Та хоч голі - всерівно на них потрібно тратитись
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11.09.2024 12:27
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Та хоч голі - всерівно на них потрібно тратитись
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11.09.2024 12:27 Відповісти
Дивне лопотання, отог московіта-убивці Українців!!
Майже, убивця-страждалець, за гроші з ГазПрьому ….
Убивав Українців, ал без автомату…
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11.09.2024 12:27 Відповісти
Зараз заплачу😃
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11.09.2024 12:28 Відповісти
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11.09.2024 12:30 Відповісти
бил ранен в голову... й вже очікувано мозок не був зачеплений...
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11.09.2024 12:32 Відповісти
А чёрный пакет хоть выдают или тоже самому искать надо?
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11.09.2024 12:36 Відповісти
Прям как в совецкой армии оружие подберешь у товарища.
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11.09.2024 12:43 Відповісти
Абнять и плакать!
Урка недоделанная...
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11.09.2024 12:44 Відповісти
урки зазвичай недобитими є
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11.09.2024 19:54 Відповісти
Просится в США
Як мед - то й ложками. Нахабство - друге щастя.
Але нах ти там в США потрібен. І ЗСУ - не установа з видачі грін-карт.
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11.09.2024 12:49 Відповісти
Поясніть будь-ласка, хто такий Бутусов і яким чином йому надається доступ до військовополонених
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11.09.2024 13:04 Відповісти
Мое первое впечатление, что это загримированный Юра Бутусов!
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11.09.2024 13:09 Відповісти
Здається мені, що він "свистить"...
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11.09.2024 13:10 Відповісти
Бо кацап
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12.09.2024 08:12 Відповісти
Бедненький, автомат ему не дали, а как же украинцев ему убивать? Понять и простить гандона? Дать ******** за брехню и в лагерь табуретки сбивать.
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11.09.2024 17:49 Відповісти
зацені легенду, а?
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11.09.2024 19:55 Відповісти
 
 