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Российский пленный оператор БПЛА: "Автомат не дали, сказали найти самому". ВИДЕО

Рядовой армии РФ Роман Журавлев попал в плен вблизи села Липцы на Харьковщине, когда в 6 утра шел за водой. С момента появления его подразделения на Харьковском направлении фронта до плена прошла всего неделя. Журавлев поехал на войну из тюрьмы - надеялся получить ранение и стать свободным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Журавлев рассказал каналу"Бутусов плюс", что на его глазах целая рота бывших российских зэков пошла на штурм - из них обратно не вернулся никто. Из обеспечения выдали только бронежилет и каску - остальное, мол, найдешь себе сам. Рассказывает, как голодали - на три дня на трех солдат выдавали только две банки консервов.

Смотрите: Штурмовик ВС РФ, взятый в плен бойцами 425-го батальона "Скала" вблизи Нью-Йорка: "Нас было 130, выжило – 10". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4360) пленные (2142)


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Топ комментарии
+5
бил ранен в голову... й вже очікувано мозок не був зачеплений...
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11.09.2024 12:32
+4
А чёрный пакет хоть выдают или тоже самому искать надо?
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11.09.2024 12:36
+3
Та хоч голі - всерівно на них потрібно тратитись
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11.09.2024 12:27
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Та хоч голі - всерівно на них потрібно тратитись
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11.09.2024 12:27 Ответить
Дивне лопотання, отог московіта-убивці Українців!!
Майже, убивця-страждалець, за гроші з ГазПрьому ….
Убивав Українців, ал без автомату…
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11.09.2024 12:27 Ответить
Зараз заплачу😃
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11.09.2024 12:28 Ответить
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11.09.2024 12:30 Ответить
бил ранен в голову... й вже очікувано мозок не був зачеплений...
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11.09.2024 12:32 Ответить
А чёрный пакет хоть выдают или тоже самому искать надо?
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11.09.2024 12:36 Ответить
Прям как в совецкой армии оружие подберешь у товарища.
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11.09.2024 12:43 Ответить
Абнять и плакать!
Урка недоделанная...
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11.09.2024 12:44 Ответить
урки зазвичай недобитими є
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11.09.2024 19:54 Ответить
Просится в США
Як мед - то й ложками. Нахабство - друге щастя.
Але нах ти там в США потрібен. І ЗСУ - не установа з видачі грін-карт.
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11.09.2024 12:49 Ответить
Поясніть будь-ласка, хто такий Бутусов і яким чином йому надається доступ до військовополонених
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11.09.2024 13:04 Ответить
Мое первое впечатление, что это загримированный Юра Бутусов!
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11.09.2024 13:09 Ответить
Здається мені, що він "свистить"...
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11.09.2024 13:10 Ответить
Бо кацап
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12.09.2024 08:12 Ответить
Бедненький, автомат ему не дали, а как же украинцев ему убивать? Понять и простить гандона? Дать ******** за брехню и в лагерь табуретки сбивать.
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11.09.2024 17:49 Ответить
зацені легенду, а?
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11.09.2024 19:55 Ответить
 
 