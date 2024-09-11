Российский пленный оператор БПЛА: "Автомат не дали, сказали найти самому". ВИДЕО
Рядовой армии РФ Роман Журавлев попал в плен вблизи села Липцы на Харьковщине, когда в 6 утра шел за водой. С момента появления его подразделения на Харьковском направлении фронта до плена прошла всего неделя. Журавлев поехал на войну из тюрьмы - надеялся получить ранение и стать свободным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Журавлев рассказал каналу"Бутусов плюс", что на его глазах целая рота бывших российских зэков пошла на штурм - из них обратно не вернулся никто. Из обеспечения выдали только бронежилет и каску - остальное, мол, найдешь себе сам. Рассказывает, как голодали - на три дня на трех солдат выдавали только две банки консервов.
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+5 Hanka Panyanka
показать весь комментарий11.09.2024 12:32
+4 Aleksander Jakuszew #537073
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+3 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий11.09.2024 12:27
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Майже, убивця-страждалець, за гроші з ГазПрьому ….
Убивав Українців, ал без автомату…
Урка недоделанная...
Як мед - то й ложками. Нахабство - друге щастя.
Але нах ти там в США потрібен. І ЗСУ - не установа з видачі грін-карт.