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Україна вшанує 1 жовтня загиблих захисників загальнонаціональною хвилиною мовчання, - Зеленський. ВIДЕО

У День захисників і захисниць України, 1 жовтня, о 9:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"1 жовтня о 9:00 загальнонаціональна хвилина мовчання.

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Наш обов’язок – вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави.

Памʼятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною", - заявив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) пам’ять (1188) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+9
та не тільки першого жовтня, а щоранку о 9-тій Україна хвилиною мовчання вшановує своїх покійних Героїв...
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21.09.2024 20:08
+6
А хто ж до такого призвів, чого не сказав?!
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21.09.2024 20:03
+5
Загиблих вшаную, та й ЗЄлю згадаю теж....
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21.09.2024 20:09
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А хто ж до такого призвів, чого не сказав?!
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21.09.2024 20:03 Відповісти
Загиблих вшаную, та й ЗЄлю згадаю теж....
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21.09.2024 20:09 Відповісти
та не тільки першого жовтня, а щоранку о 9-тій Україна хвилиною мовчання вшановує своїх покійних Героїв...
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21.09.2024 20:08 Відповісти
то не счітається, це ж не Вєлічайший впровадив

у нього реально кукуха їде авторитаризмом - з Сікорським посрався, із Шолцем теж, на Кримській конференції почав не з подяк партнерам а із звинувачень....
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21.09.2024 20:12 Відповісти
Потужна хвилина,треба надіти шаровари,це мафіозне чмо,вже підостало
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21.09.2024 20:11 Відповісти
чи не вшановуємо ми щоденно загиблих ?

для ЗЄлі схоже це екзотика - згадати про Героїв
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21.09.2024 20:15 Відповісти
то скільки, їх?
загиблих героїв, захисників україни?
зе!гандон скаже, чи ні?
а скільки поранених, скалічених?
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21.09.2024 20:28 Відповісти
Без Гриця, вода освятиться!
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21.09.2024 20:36 Відповісти
Зеленський посмертно надав звання Героїв України з врученням ордена "Золота зірка" дев'ятьом членам екіпажу - пілотам і бортпровідникам - літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» з Тегерану до Києва, збитого в Ірані після злету 8 січня 2020 року, своїм указом 29 грудня 2020 р. - як мовилося в документі, «за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку».

За "Статутом звання "Герой України" , воно надається громадянам України «за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень » і може надаватися посмертно.
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21.09.2024 21:46 Відповісти
а Кузьма, який в...ався с разбегу в дуба ?

Герой України, однозначний !
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21.09.2024 23:01 Відповісти
про живих турбуйся, Володя. І не лише про своїх
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21.09.2024 22:43 Відповісти
Воно тупе, кожного дня хвилина мовчання!
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22.09.2024 08:24 Відповісти
Ти краще стань на коліна, перед кожною родиною, де є загиблий, це був твій девіз на стадіоні, виконуй! І нехай кожний пошле тебе нахер, за твою війну, в якій більше пів мільйона загиблих!
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22.09.2024 15:45 Відповісти
 
 