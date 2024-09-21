Україна вшанує 1 жовтня загиблих захисників загальнонаціональною хвилиною мовчання, - Зеленський. ВIДЕО
У День захисників і захисниць України, 1 жовтня, о 9:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання.
Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"1 жовтня о 9:00 загальнонаціональна хвилина мовчання.
Наш обов’язок – вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави.
Памʼятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+9 Ан Мур
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+6 Валерій Кваша
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у нього реально кукуха їде авторитаризмом - з Сікорським посрався, із Шолцем теж, на Кримській конференції почав не з подяк партнерам а із звинувачень....
для ЗЄлі схоже це екзотика - згадати про Героїв
загиблих героїв, захисників україни?
зе!гандон скаже, чи ні?
а скільки поранених, скалічених?
За "Статутом звання "Герой України" , воно надається громадянам України «за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень » і може надаватися посмертно.
Герой України, однозначний !