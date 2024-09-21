Україна вшанує 1 жовтня загиблих захисників загальнонаціональною хвилиною мовчання, - Зеленський. ВIДЕО

У День захисників і захисниць України, 1 жовтня, о 9:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"1 жовтня о 9:00 загальнонаціональна хвилина мовчання.

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Наш обов’язок – вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави.

Памʼятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною", - заявив Зеленський.