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Украина почтит 1 октября погибших защитников общенациональной минутой молчания, - Зеленский. ВИДЕО

В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, в 9:00 состоится общенациональная минута молчания.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"1 октября в 9:00 общенациональная минута молчания.

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Наш долг - почтить всех защитников и защитниц Украины, которые отдали свою жизнь, защищая независимость нашего государства.

Помним. Остаемся благодарными. Всей страной", - заявил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) память (1496) День защитников и защитниц Украины (171)


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Топ комментарии
+9
та не тільки першого жовтня, а щоранку о 9-тій Україна хвилиною мовчання вшановує своїх покійних Героїв...
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21.09.2024 20:08
+6
А хто ж до такого призвів, чого не сказав?!
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21.09.2024 20:03
+5
Загиблих вшаную, та й ЗЄлю згадаю теж....
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21.09.2024 20:09
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А хто ж до такого призвів, чого не сказав?!
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21.09.2024 20:03 Ответить
Загиблих вшаную, та й ЗЄлю згадаю теж....
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21.09.2024 20:09 Ответить
та не тільки першого жовтня, а щоранку о 9-тій Україна хвилиною мовчання вшановує своїх покійних Героїв...
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21.09.2024 20:08 Ответить
то не счітається, це ж не Вєлічайший впровадив

у нього реально кукуха їде авторитаризмом - з Сікорським посрався, із Шолцем теж, на Кримській конференції почав не з подяк партнерам а із звинувачень....
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21.09.2024 20:12 Ответить
Потужна хвилина,треба надіти шаровари,це мафіозне чмо,вже підостало
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21.09.2024 20:11 Ответить
чи не вшановуємо ми щоденно загиблих ?

для ЗЄлі схоже це екзотика - згадати про Героїв
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21.09.2024 20:15 Ответить
то скільки, їх?
загиблих героїв, захисників україни?
зе!гандон скаже, чи ні?
а скільки поранених, скалічених?
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21.09.2024 20:28 Ответить
Без Гриця, вода освятиться!
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21.09.2024 20:36 Ответить
Зеленський посмертно надав звання Героїв України з врученням ордена "Золота зірка" дев'ятьом членам екіпажу - пілотам і бортпровідникам - літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» з Тегерану до Києва, збитого в Ірані після злету 8 січня 2020 року, своїм указом 29 грудня 2020 р. - як мовилося в документі, «за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку».

За "Статутом звання "Герой України" , воно надається громадянам України «за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень » і може надаватися посмертно.
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21.09.2024 21:46 Ответить
а Кузьма, який в...ався с разбегу в дуба ?

Герой України, однозначний !
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21.09.2024 23:01 Ответить
про живих турбуйся, Володя. І не лише про своїх
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21.09.2024 22:43 Ответить
Воно тупе, кожного дня хвилина мовчання!
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22.09.2024 08:24 Ответить
Ти краще стань на коліна, перед кожною родиною, де є загиблий, це був твій девіз на стадіоні, виконуй! І нехай кожний пошле тебе нахер, за твою війну, в якій більше пів мільйона загиблих!
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22.09.2024 15:45 Ответить
 
 