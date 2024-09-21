Украина почтит 1 октября погибших защитников общенациональной минутой молчания, - Зеленский. ВИДЕО
В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, в 9:00 состоится общенациональная минута молчания.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"1 октября в 9:00 общенациональная минута молчания.
Наш долг - почтить всех защитников и защитниц Украины, которые отдали свою жизнь, защищая независимость нашего государства.
Помним. Остаемся благодарными. Всей страной", - заявил Зеленский.
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у нього реально кукуха їде авторитаризмом - з Сікорським посрався, із Шолцем теж, на Кримській конференції почав не з подяк партнерам а із звинувачень....
для ЗЄлі схоже це екзотика - згадати про Героїв
загиблих героїв, захисників україни?
зе!гандон скаже, чи ні?
а скільки поранених, скалічених?
За "Статутом звання "Герой України" , воно надається громадянам України «за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень » і може надаватися посмертно.
Герой України, однозначний !