Украина почтит 1 октября погибших защитников общенациональной минутой молчания, - Зеленский. ВИДЕО

В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, в 9:00 состоится общенациональная минута молчания.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"1 октября в 9:00 общенациональная минута молчания.

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Наш долг - почтить всех защитников и защитниц Украины, которые отдали свою жизнь, защищая независимость нашего государства.

Помним. Остаемся благодарными. Всей страной", - заявил Зеленский.