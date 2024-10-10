Зеленський прибув до Італії та проводить зустріч з прем’єркою Мелоні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії та проводить переговори з Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Нагадуємо, сьогодні Зеленський вже відвідав Велику Британію та Францію, де представив керівництву цих країн свій План перемоги.

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