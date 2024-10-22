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У Тульській області БпЛА атакували два спиртзаводи. ВIДЕО

Українські безпілотники цієї ночі, 22 жовтня, атакували Тульську область. Під час відбиття атак в області постраждали два спиртозаводи, зокрема в Єфремові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор регіону Дмитро Міляєв.

Скрін 

"Постраждали приміщення Єфремівського спиртозаводу і спиртозаводу у селищі Лужківське Суворовського району. За попередньою інформацією постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Губернатор стверджує при цьому, що російські зенітники "припинили" атаку українських безпілотників. Єфремов і Лужківський розташовані приблизно за 150 км один від одного.

Також місцеві мешканці повідомили про вибухи у районі ТЕЦ та поблизу каучукового заводу у Єфремово. Проте ця інформація потребує уточнення.

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Автор: 

безпілотник (4339) росія (66080) атака (368)


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Топ коментарі
+26
На самое святое и скрепное замахнулись супостаты!
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22.10.2024 06:59 Відповісти
+22
Спиртозавод - законна воєнно ціль, не знаю як МіГ-31, але МіГ-25 був Літаючий ресторан.

Для МіГ-25 - Радар 48 літрів спирту, 6 літрів антиобледеніння, 250 літрів масандри (60 спирту-40 води) охолодження генераторів, 180 літрів султиги (30 спирту-70 води) охолодження решти, яку можна охолодити.
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22.10.2024 07:28 Відповісти
+18
на святе кацапняче?
ну, хлопці, ви таки нищіте лаптеголових!
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22.10.2024 06:58 Відповісти
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на святе кацапняче?
ну, хлопці, ви таки нищіте лаптеголових!
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22.10.2024 06:58 Відповісти
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22.10.2024 08:05 Відповісти
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22.10.2024 08:06 Відповісти
...у, гу-гу-гу, гу-у-у...
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22.10.2024 09:40 Відповісти
Мое кредо? - Пфи... Всегда.
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22.10.2024 09:43 Відповісти
На самое святое и скрепное замахнулись супостаты!
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22.10.2024 06:59 Відповісти
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22.10.2024 19:53 Відповісти
Шо коітся! ШО КОІТСЯ! Спірзаводи!
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22.10.2024 07:02 Відповісти
Це привід для удару ядерною зброєю!
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22.10.2024 07:03 Відповісти
Будуть знімать засоби пво навіть з лбз, скоріше всього.
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22.10.2024 07:06 Відповісти
Так это же настоящей геноцид населения Кацапстана! Чем же кацапы теперь питаться будут? Надо срочно ООН созывать!
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22.10.2024 07:20 Відповісти
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22.10.2024 07:22 Відповісти
В тамбове єто пороховой завод
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22.10.2024 13:57 Відповісти
Спиртозавод - законна воєнно ціль, не знаю як МіГ-31, але МіГ-25 був Літаючий ресторан.

Для МіГ-25 - Радар 48 літрів спирту, 6 літрів антиобледеніння, 250 літрів масандри (60 спирту-40 води) охолодження генераторів, 180 літрів султиги (30 спирту-70 води) охолодження решти, яку можна охолодити.
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22.10.2024 07:28 Відповісти
Але то напевно був метиловий спирт ? Інакше би все висмоктали
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22.10.2024 08:03 Відповісти
Спирт був не медичний, але й не метиловий.
Аеродром був в лісі і спирт був основною валютою для місцевих.
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22.10.2024 08:08 Відповісти
Вояки тупі, але не настільки, що б труїти своїх цілими полками.
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22.10.2024 08:32 Відповісти
Тю, такое говорить. Да то для кацапов - как шампусик, если они жрали стекломой.
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22.10.2024 09:38 Відповісти
Чтобы списать спирт, летчики в облачную погоду имитировали применение антиобледенительной системы.
В зависимости от количества секунд применения, расчитывалось количество спирта, которое должно было использовано.
А спирт в это время был на земле. И после полетов делился между летчиками и техниками по соответствующей пропорции.
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22.10.2024 09:46 Відповісти
ета ж удар по стратєгічєскім прєдпріятіям. Може зупинитись вся тульська оружейка.
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22.10.2024 07:34 Відповісти
Тобто, як це - немає постраждалих? Їх, навіть, буде дуже-дуже багато, але зранку, коли буде нічим похмелитися. Отже, чекаємо ранковий потужний вой на болотах.
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22.10.2024 07:36 Відповісти
Вам не здається, що мі перейшли усі червоні лінії і замахнулися на святе для кожного москаля. А про медведєва даже говорити не хочу
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22.10.2024 07:40 Відповісти
Наступного разу коли Зеленський буде скаржитися на Америку, нехай розповість як стріляє по спиртових заводах, щоб повеселити народ.
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22.10.2024 08:01 Відповісти
Це напевно як курская супєрспєцапєрация, для чогось потрібна, але для чого знають тільки найвеличніші і монголи .
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22.10.2024 08:03 Відповісти
взагалі-то удар насправді був завдани по Єфремовському заводу синтетичного каучука, тому не слід завжди довіряти СМІ, особливо коли вони посилаються на кацапів.
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22.10.2024 09:28 Відповісти
синтетичний каучук це не тільки майбутня гума..а і ракетне паливе сумішеве
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22.10.2024 14:00 Відповісти
Хотілося б синє, екологічно чисте полум'я побачити! А то нафтобази так димлять...
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22.10.2024 08:03 Відповісти
А її там з нафти й роблять
"Синтетичний етиловий спирт - продукт переробки газової чи нафтової сировини. Його виготовляють методом хімічного синтезу для застосування в різних галузях промисловості, крім харчової (😂). Виробляти горілку з нафти заборонено, але іноді вона потрапляє до магазинів як підробка".
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22.10.2024 08:24 Відповісти
щось я не дуже вірю що ти на свята береш в магазині горілку з пшениці або жита... може як тільки перші партії нових брендів заходять у продаж..але ненадовго
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22.10.2024 14:03 Відповісти
Знаєте, востаннє горілку пив ще до повномасштабного. А зараз навіть немає з ким
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22.10.2024 14:17 Відповісти
коли ще говорили, що треба нищити спиртозаводи.
але!
це порушення будь яких конвенцій.
це відкритий геноцид лаптєй.
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22.10.2024 08:11 Відповісти
Пязда *******!!! Пяздааа
....
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22.10.2024 08:22 Відповісти
прям по скрепе
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22.10.2024 08:26 Відповісти
Нарешті у кацапів з'явиться можливість глянути на світ тверезими очима.
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22.10.2024 08:27 Відповісти
Не з'явилася б, навіть якщо б новина була правдою, бо в засрашці сотні спиртзаводів. Насправді наші бомбили каучуковий завод - нафтохім. А кацапи, аби підтримати істерію в населення - розповідають байки про спиртзаводи розбомблені...
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22.10.2024 10:02 Відповісти
Ой бядя бядя горє то како-како горє то...
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22.10.2024 08:33 Відповісти
В Финском заливе перевернулся танкер со спиртом... Огромное пятно русских плывёт к месту события.
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22.10.2024 08:34 Відповісти
А якщо без стьобу, то навіщо? Нема чого більше вражати?
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22.10.2024 08:41 Відповісти
тут не треба шукати чергову "зраду", кацапи як завжди брешуть. Удар насправді був завданий по Єфремовському заводу синтетичного каучука (мимоходом досталось і Єфрємовській ТЕЦ), і там зараз на заводі масштабна пожежа. А спиртзавод знаходиться від ЗСК прямо через залізничну гілку.
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22.10.2024 09:18 Відповісти
Скільки відчаю в голосах у лаптерилих- як жеж тепер расяяшку любити надалі?!
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22.10.2024 08:46 Відповісти
Vai vai , chem teper ruskih ******* zapravlati pered boiem 🤔 Eta provokacia , anuka tulchane , nakaleni i vidosik s zhaloboi ***** .
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22.10.2024 08:54 Відповісти
У Єфремово мабуть день жалоби , ридають всі, від мала до велика!
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22.10.2024 09:04 Відповісти
У рашистов истерика не по детски. Сровнить когда НПЗ ихнее бомбили на которое у них была спокойная реакция
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22.10.2024 09:08 Відповісти
Дык, теперь нужно с поправкой действовать - изничтожить спиртзаводы... пьяный бунт в нарабсее может и кремль с фундаментом снести.
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22.10.2024 09:34 Відповісти
Якшо ізнічтожити спиртзаводи, то бунт буде тверезий. Це мабудь ще страшніше...
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22.10.2024 10:24 Відповісти
"Спиртозаводи в росіян використовують для виготовлення не лише спирту, а й пального для військових потреб і вибухових речовин, тому їх і атакують, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
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22.10.2024 10:19 Відповісти
Порохові заводи маскуються під спиртові..але в тулі їх немає..там зброя
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22.10.2024 12:40 Відповісти
Це геноцид. Кацапи не зможуть запліднювати своїх свиноматок, якщо не будуть під газом. Стоїть питання про вимирання всієї кацапської популяції. Гутєріш, фас!
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22.10.2024 10:23 Відповісти
Удар БПЛА по житловій зоні не викликав би такої істерії у росіяк як удар по їхнім спиртзаводам
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22.10.2024 13:35 Відповісти
У фб пишуть,що Паляниця пройшлася до речі.
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22.10.2024 20:13 Відповісти
 
 