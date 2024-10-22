У Тульській області БпЛА атакували два спиртзаводи. ВIДЕО
Українські безпілотники цієї ночі, 22 жовтня, атакували Тульську область. Під час відбиття атак в області постраждали два спиртозаводи, зокрема в Єфремові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор регіону Дмитро Міляєв.
"Постраждали приміщення Єфремівського спиртозаводу і спиртозаводу у селищі Лужківське Суворовського району. За попередньою інформацією постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Губернатор стверджує при цьому, що російські зенітники "припинили" атаку українських безпілотників. Єфремов і Лужківський розташовані приблизно за 150 км один від одного.
Також місцеві мешканці повідомили про вибухи у районі ТЕЦ та поблизу каучукового заводу у Єфремово. Проте ця інформація потребує уточнення.
Топ коментарі
+26 govtva
показати весь коментар22.10.2024 06:59 Відповісти Посилання
+22 Victor Litarchuk
показати весь коментар22.10.2024 07:28 Відповісти Посилання
+18 три - пятнадцать
показати весь коментар22.10.2024 06:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну, хлопці, ви таки нищіте лаптеголових!
Для МіГ-25 - Радар 48 літрів спирту, 6 літрів антиобледеніння, 250 літрів масандри (60 спирту-40 води) охолодження генераторів, 180 літрів султиги (30 спирту-70 води) охолодження решти, яку можна охолодити.
Аеродром був в лісі і спирт був основною валютою для місцевих.
В зависимости от количества секунд применения, расчитывалось количество спирта, которое должно было использовано.
А спирт в это время был на земле. И после полетов делился между летчиками и техниками по соответствующей пропорции.
"Синтетичний етиловий спирт - продукт переробки газової чи нафтової сировини. Його виготовляють методом хімічного синтезу для застосування в різних галузях промисловості, крім харчової (😂). Виробляти горілку з нафти заборонено, але іноді вона потрапляє до магазинів як підробка".
але!
це порушення будь яких конвенцій.
це відкритий геноцид лаптєй.
....