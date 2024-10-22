У Тульській області БпЛА атакували два спиртзаводи. ВIДЕО

Українські безпілотники цієї ночі, 22 жовтня, атакували Тульську область. Під час відбиття атак в області постраждали два спиртозаводи, зокрема в Єфремові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор регіону Дмитро Міляєв.

"Постраждали приміщення Єфремівського спиртозаводу і спиртозаводу у селищі Лужківське Суворовського району. За попередньою інформацією постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Губернатор стверджує при цьому, що російські зенітники "припинили" атаку українських безпілотників. Єфремов і Лужківський розташовані приблизно за 150 км один від одного.

Також місцеві мешканці повідомили про вибухи у районі ТЕЦ та поблизу каучукового заводу у Єфремово. Проте ця інформація потребує уточнення.

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