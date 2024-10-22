В Тульской области БпЛА атаковали два спиртзавода. ВИДЕО

Украинские беспилотники этой ночью, 22 октября, атаковали Тульскую область. Во время отражения атак в области пострадали два спиртзавода, в частности в Ефремове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковское Суворовского района. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Губернатор утверждает при этом, что российские зенитчики "прекратили" атаку украинских беспилотников. Ефремов и Лужковский расположены примерно в 150 км друг от друга.

Также местные жители сообщили о взрывах в районе ТЭЦ и вблизи каучукового завода в Ефремово. Однако эта информация требует уточнения.

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