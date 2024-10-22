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В Тульской области БпЛА атаковали два спиртзавода. ВИДЕО

Украинские беспилотники этой ночью, 22 октября, атаковали Тульскую область. Во время отражения атак в области пострадали два спиртзавода, в частности в Ефремове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Скрін

"Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковское Суворовского района. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Губернатор утверждает при этом, что российские зенитчики "прекратили" атаку украинских беспилотников. Ефремов и Лужковский расположены примерно в 150 км друг от друга.

Также местные жители сообщили о взрывах в районе ТЭЦ и вблизи каучукового завода в Ефремово. Однако эта информация требует уточнения.

Также читайте: Один из крупнейших производителей микроэлектроники в России заявил об остановке работы после атаки БПЛА

Автор: 

беспилотник (3765) россия (96184) атака (403)


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Топ комментарии
+26
На самое святое и скрепное замахнулись супостаты!
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22.10.2024 06:59 Ответить
+22
Спиртозавод - законна воєнно ціль, не знаю як МіГ-31, але МіГ-25 був Літаючий ресторан.

Для МіГ-25 - Радар 48 літрів спирту, 6 літрів антиобледеніння, 250 літрів масандри (60 спирту-40 води) охолодження генераторів, 180 літрів султиги (30 спирту-70 води) охолодження решти, яку можна охолодити.
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22.10.2024 07:28 Ответить
+18
на святе кацапняче?
ну, хлопці, ви таки нищіте лаптеголових!
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22.10.2024 06:58 Ответить
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на святе кацапняче?
ну, хлопці, ви таки нищіте лаптеголових!
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22.10.2024 06:58 Ответить
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22.10.2024 08:05 Ответить
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22.10.2024 08:06 Ответить
...у, гу-гу-гу, гу-у-у...
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22.10.2024 09:40 Ответить
Мое кредо? - Пфи... Всегда.
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22.10.2024 09:43 Ответить
На самое святое и скрепное замахнулись супостаты!
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22.10.2024 06:59 Ответить
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22.10.2024 19:53 Ответить
Шо коітся! ШО КОІТСЯ! Спірзаводи!
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22.10.2024 07:02 Ответить
Це привід для удару ядерною зброєю!
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22.10.2024 07:03 Ответить
Будуть знімать засоби пво навіть з лбз, скоріше всього.
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22.10.2024 07:06 Ответить
Так это же настоящей геноцид населения Кацапстана! Чем же кацапы теперь питаться будут? Надо срочно ООН созывать!
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22.10.2024 07:20 Ответить
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22.10.2024 07:22 Ответить
В тамбове єто пороховой завод
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22.10.2024 13:57 Ответить
Спиртозавод - законна воєнно ціль, не знаю як МіГ-31, але МіГ-25 був Літаючий ресторан.

Для МіГ-25 - Радар 48 літрів спирту, 6 літрів антиобледеніння, 250 літрів масандри (60 спирту-40 води) охолодження генераторів, 180 літрів султиги (30 спирту-70 води) охолодження решти, яку можна охолодити.
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22.10.2024 07:28 Ответить
Але то напевно був метиловий спирт ? Інакше би все висмоктали
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22.10.2024 08:03 Ответить
Спирт був не медичний, але й не метиловий.
Аеродром був в лісі і спирт був основною валютою для місцевих.
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22.10.2024 08:08 Ответить
Вояки тупі, але не настільки, що б труїти своїх цілими полками.
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22.10.2024 08:32 Ответить
Тю, такое говорить. Да то для кацапов - как шампусик, если они жрали стекломой.
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22.10.2024 09:38 Ответить
Чтобы списать спирт, летчики в облачную погоду имитировали применение антиобледенительной системы.
В зависимости от количества секунд применения, расчитывалось количество спирта, которое должно было использовано.
А спирт в это время был на земле. И после полетов делился между летчиками и техниками по соответствующей пропорции.
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22.10.2024 09:46 Ответить
ета ж удар по стратєгічєскім прєдпріятіям. Може зупинитись вся тульська оружейка.
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22.10.2024 07:34 Ответить
Тобто, як це - немає постраждалих? Їх, навіть, буде дуже-дуже багато, але зранку, коли буде нічим похмелитися. Отже, чекаємо ранковий потужний вой на болотах.
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22.10.2024 07:36 Ответить
Вам не здається, що мі перейшли усі червоні лінії і замахнулися на святе для кожного москаля. А про медведєва даже говорити не хочу
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22.10.2024 07:40 Ответить
Наступного разу коли Зеленський буде скаржитися на Америку, нехай розповість як стріляє по спиртових заводах, щоб повеселити народ.
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22.10.2024 08:01 Ответить
Це напевно як курская супєрспєцапєрация, для чогось потрібна, але для чого знають тільки найвеличніші і монголи .
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22.10.2024 08:03 Ответить
взагалі-то удар насправді був завдани по Єфремовському заводу синтетичного каучука, тому не слід завжди довіряти СМІ, особливо коли вони посилаються на кацапів.
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22.10.2024 09:28 Ответить
синтетичний каучук це не тільки майбутня гума..а і ракетне паливе сумішеве
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22.10.2024 14:00 Ответить
Хотілося б синє, екологічно чисте полум'я побачити! А то нафтобази так димлять...
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22.10.2024 08:03 Ответить
А її там з нафти й роблять
"Синтетичний етиловий спирт - продукт переробки газової чи нафтової сировини. Його виготовляють методом хімічного синтезу для застосування в різних галузях промисловості, крім харчової (😂). Виробляти горілку з нафти заборонено, але іноді вона потрапляє до магазинів як підробка".
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22.10.2024 08:24 Ответить
щось я не дуже вірю що ти на свята береш в магазині горілку з пшениці або жита... може як тільки перші партії нових брендів заходять у продаж..але ненадовго
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22.10.2024 14:03 Ответить
Знаєте, востаннє горілку пив ще до повномасштабного. А зараз навіть немає з ким
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22.10.2024 14:17 Ответить
коли ще говорили, що треба нищити спиртозаводи.
але!
це порушення будь яких конвенцій.
це відкритий геноцид лаптєй.
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22.10.2024 08:11 Ответить
Пязда *******!!! Пяздааа
....
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22.10.2024 08:22 Ответить
прям по скрепе
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22.10.2024 08:26 Ответить
Нарешті у кацапів з'явиться можливість глянути на світ тверезими очима.
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22.10.2024 08:27 Ответить
Не з'явилася б, навіть якщо б новина була правдою, бо в засрашці сотні спиртзаводів. Насправді наші бомбили каучуковий завод - нафтохім. А кацапи, аби підтримати істерію в населення - розповідають байки про спиртзаводи розбомблені...
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22.10.2024 10:02 Ответить
Ой бядя бядя горє то како-како горє то...
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22.10.2024 08:33 Ответить
В Финском заливе перевернулся танкер со спиртом... Огромное пятно русских плывёт к месту события.
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22.10.2024 08:34 Ответить
А якщо без стьобу, то навіщо? Нема чого більше вражати?
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22.10.2024 08:41 Ответить
тут не треба шукати чергову "зраду", кацапи як завжди брешуть. Удар насправді був завданий по Єфремовському заводу синтетичного каучука (мимоходом досталось і Єфрємовській ТЕЦ), і там зараз на заводі масштабна пожежа. А спиртзавод знаходиться від ЗСК прямо через залізничну гілку.
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22.10.2024 09:18 Ответить
Скільки відчаю в голосах у лаптерилих- як жеж тепер расяяшку любити надалі?!
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22.10.2024 08:46 Ответить
Vai vai , chem teper ruskih ******* zapravlati pered boiem 🤔 Eta provokacia , anuka tulchane , nakaleni i vidosik s zhaloboi ***** .
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22.10.2024 08:54 Ответить
У Єфремово мабуть день жалоби , ридають всі, від мала до велика!
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22.10.2024 09:04 Ответить
У рашистов истерика не по детски. Сровнить когда НПЗ ихнее бомбили на которое у них была спокойная реакция
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22.10.2024 09:08 Ответить
Дык, теперь нужно с поправкой действовать - изничтожить спиртзаводы... пьяный бунт в нарабсее может и кремль с фундаментом снести.
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22.10.2024 09:34 Ответить
Якшо ізнічтожити спиртзаводи, то бунт буде тверезий. Це мабудь ще страшніше...
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22.10.2024 10:24 Ответить
"Спиртозаводи в росіян використовують для виготовлення не лише спирту, а й пального для військових потреб і вибухових речовин, тому їх і атакують, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
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22.10.2024 10:19 Ответить
Порохові заводи маскуються під спиртові..але в тулі їх немає..там зброя
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22.10.2024 12:40 Ответить
Це геноцид. Кацапи не зможуть запліднювати своїх свиноматок, якщо не будуть під газом. Стоїть питання про вимирання всієї кацапської популяції. Гутєріш, фас!
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22.10.2024 10:23 Ответить
Удар БПЛА по житловій зоні не викликав би такої істерії у росіяк як удар по їхнім спиртзаводам
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22.10.2024 13:35 Ответить
У фб пишуть,що Паляниця пройшлася до речі.
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22.10.2024 20:13 Ответить
 
 