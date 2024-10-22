В Тульской области БпЛА атаковали два спиртзавода. ВИДЕО
Украинские беспилотники этой ночью, 22 октября, атаковали Тульскую область. Во время отражения атак в области пострадали два спиртзавода, в частности в Ефремове.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковское Суворовского района. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Губернатор утверждает при этом, что российские зенитчики "прекратили" атаку украинских беспилотников. Ефремов и Лужковский расположены примерно в 150 км друг от друга.
Также местные жители сообщили о взрывах в районе ТЭЦ и вблизи каучукового завода в Ефремово. Однако эта информация требует уточнения.
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+26 govtva
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+22 Victor Litarchuk
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+18 три - пятнадцать
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ну, хлопці, ви таки нищіте лаптеголових!
Для МіГ-25 - Радар 48 літрів спирту, 6 літрів антиобледеніння, 250 літрів масандри (60 спирту-40 води) охолодження генераторів, 180 літрів султиги (30 спирту-70 води) охолодження решти, яку можна охолодити.
Аеродром був в лісі і спирт був основною валютою для місцевих.
В зависимости от количества секунд применения, расчитывалось количество спирта, которое должно было использовано.
А спирт в это время был на земле. И после полетов делился между летчиками и техниками по соответствующей пропорции.
"Синтетичний етиловий спирт - продукт переробки газової чи нафтової сировини. Його виготовляють методом хімічного синтезу для застосування в різних галузях промисловості, крім харчової (😂). Виробляти горілку з нафти заборонено, але іноді вона потрапляє до магазинів як підробка".
але!
це порушення будь яких конвенцій.
це відкритий геноцид лаптєй.
....