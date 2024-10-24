Росіянин вихваляється терміналом самообслуговування на автозаправці: "Все страны нам завидуют! Такого нет ни в Штатах, ни в Европе". ВIДЕО

У мережі опублікований відеоролик, на якому росіянин із Сибіру вихваляється терміналом самообслуговування, установленим на автозаправці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік упевнений, що це виключно російська технологія, якої немає у решти країн світу.

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