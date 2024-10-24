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Россиянин хвастается терминалом самообслуживания на автозаправке: "Все страны нам завидуют! Такого нет ни в Штатах, ни в Европе". ВИДЕО

В сети опубликован видеоролик, на котором россиянин из Сибири хвастается терминалом самообслуживания установленным на автозаправке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина уверен, что это исключительно российская технология, которой нет у остальных стран мира.

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Автор: 

россия (96216) технологии (674)


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Топ комментарии
+49
І це ще він унітаз не бачив.)
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24.10.2024 10:28 Ответить
+35
лаптям как нє тужься-нікогда нє стать кроссовкамі...
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24.10.2024 10:05 Ответить
+23
Ну, звичайно такого у них немає.
І дерев'яних туалетів у них немає, і автомобілів як Нива, у яких перша передача упирається в магнітолу немає.
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24.10.2024 10:05 Ответить
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24.10.2024 10:04 Ответить
І це ще він унітаз не бачив.)
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24.10.2024 10:28 Ответить
У Європі та США в любому містечку та селі ще до розвалу ссср уже була каналізація, центральне водопостачання, електрика та асфальтовані дороги.
і тут совок развалілся... і оказалось що при совку в росії було все було также лише з 1992 року внезапно кто-то викопав всю каналізацію та водогони, пообрізав свіло в селах... і що нагліше - повиривав весь асфальт і куда-то украл... байден, нато - верніте каналізацію, воду, електріку і асфальт обратно!
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24.10.2024 13:43 Ответить
99% заправок с терміналами самообслуговування по всій Італії
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24.10.2024 10:05 Ответить
Ще у дев"яносто сьомому році бачив.
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24.10.2024 10:07 Ответить
ага! єдина незручність - перед заправкою блокують на картці одразу 100 євро, і часом трапляються збої, треба знову починати процесс заправки, під час якої заблокують наступні 100 євро... ну і буває повертають гроші впродовж тижня! якщо маєш мінімум грошей - дуже ризикована операциія - є всі шанси лишитися без фінансів!
і ще був кілька разів свідком, коли людина засовує 50 євро готівкою... і все! нічого не відбувається... пожалітися нема кому, бо заправка уявляє з себе просто площадку з двома терміналами з бензином та дизелем і терміналом оплати!
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24.10.2024 10:11 Ответить
такого навіть в росії немає))
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24.10.2024 11:53 Ответить
На терміналі номеру телефона сервісу немає, чи фірми, яка паливо продає ??
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24.10.2024 12:39 Ответить
мабудь є, але всі, кого бачив, бігали схопившись за голову і матюкаючись італійською! можливо тому що віддалено гроші їм все одно не повернуть і паливо не запустять!
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24.10.2024 12:42 Ответить
Але ж кацап про це не знає
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24.10.2024 10:26 Ответить
А чи знає той москаль,що таке Італія?
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24.10.2024 15:23 Ответить
Італії нема і ніколи не було, все це придумав австрійський генштаб.)
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15.01.2025 22:35 Ответить
лаптям как нє тужься-нікогда нє стать кроссовкамі...
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24.10.2024 10:05 Ответить
лапті від юдашкіна
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24.10.2024 10:22 Ответить
Ну, звичайно такого у них немає.
І дерев'яних туалетів у них немає, і автомобілів як Нива, у яких перша передача упирається в магнітолу немає.
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24.10.2024 10:05 Ответить
стосовно деревʼяних туалетів, до речі в мене була історія - заїхали якось в Донецьку область - стоїть АЗС WOG - все зовні прілічно як по всій Україні. Заходимо в середину, питаємо в кассирки де туалет! та каже що за заправкою.. ідемо туди, а там реально деревʼяна параша 🤮
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24.10.2024 10:14 Ответить
А у мого друга був випадок - заїхав він до знайомого в Курську область в гості. Пішов до туалету, а там, уявляєте, туалет з цегли!
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24.10.2024 11:24 Ответить
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24.10.2024 10:14 Ответить
логотип?
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24.10.2024 11:10 Ответить
Дебіл! А да ви той термінал сп"здили?
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24.10.2024 10:06 Ответить
В Аврорі мило так купую
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24.10.2024 10:06 Ответить
Вспомнилось, видел недавно в соцсетях, как они хвалятся почтоматом... Такого типа нету в Европе и тем более в Украине.
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24.10.2024 10:07 Ответить
в час ночи без ОЧЕРЕДЕЙ - Карл ты слышишь без очередей. И без проблем.... с.ка какие могут быть проблемы в час ночи ?
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24.10.2024 10:08 Ответить
До години ночі черга "розсмокталася"
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24.10.2024 10:10 Ответить
Ну да, у нас скрізь коменд. година. Тільки в Ужгороді мабуть вночі шалені черги на заправках
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24.10.2024 10:12 Ответить
У нас така АЗС вже років 10 діє...ще і кавові автомати є та можна поповнити рахунок мобільника.
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24.10.2024 10:08 Ответить
От позвикають до комфорту і сервісу, а потім треба мільйони платити, аби тільки в окоп поліз.
Треба брати приклад з КНДР. Нічого немає, навіть жрачки, зате достатньо оголосити мобілізацію, як півтора мільйони добровольців вже тут як тут.
Так що термінал той - це не предмет для гордості, це ворог твоєї держави, кацап.
В'їби його ломом, врятуй росію!
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24.10.2024 10:09 Ответить
В Італії на вихідних неможливо знайти заправну станцію з людьми, тільки самообслуговування.
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24.10.2024 10:09 Ответить
А чому Кайєн? Чому не скрєпний Бобік ?
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24.10.2024 10:10 Ответить
й саме тому в Україні вони крадуть унітази й електричні чайники..., інших пояснень я просто не можу згадати...
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24.10.2024 10:10 Ответить
А потім ті чайники ставлять на газову плиту 😂
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24.10.2024 10:14 Ответить
Мати рідна, совок.. та вони навіть не розуміють що вони пруть в напрямку КНДР і давлять на газ. Ото ущерби
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24.10.2024 10:11 Ответить
десь в штатах, або в європі обапгейдили термінали, а старі, по случаю, парашники спиндили)) не тільки ж унітазами багатства сібірі прирастать будуть ))
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24.10.2024 10:11 Ответить
Ага, вони електричний чайник на газ ставили кип"ятити ! Такого в ЄС нема, тим більше в Україні!
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24.10.2024 10:14 Ответить
Да понятно что без очередей. Какие очередя если все орки сейчас украинские посадки штурмуют и штабелями лежат по полям. Скоро очереди будут только китайцев
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24.10.2024 10:14 Ответить
Панове! Ви не зрозуміли! В середині терміналу сидить кацапчик й тисне кнопки. Це ж аналоговнет!
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24.10.2024 10:15 Ответить
Боже какие они убогие,еще и с завышенной самооценкой особи ,я «плакаль»
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24.10.2024 10:17 Ответить
Русня - це нація, що має один з найвищих у світі рівнів зарозумілості, зверхності, самовпевненості та презирства до всіх інших.
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24.10.2024 10:19 Ответить
Зато у нас у сина начальниці МЦЕК - 3 Тесли!!
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24.10.2024 10:19 Ответить
*******.
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24.10.2024 10:27 Ответить
кацапський дыкун
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24.10.2024 10:27 Ответить
Зато "там даже камєра єсть, можна сваїм хлєбалом заплатіть!...
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24.10.2024 11:54 Ответить
Ну те що вони розумово відсталі перевпжно то таке, але ж година ночі, все працює , літають відпочивають, живуть нормальним життям, люті санкції , от тільки залізний зашморг у нас не у них ...
тепер починаю розуміти чому зелена жаба погана а ***** "хароший "
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24.10.2024 10:46 Ответить
Туалет себе сделай, кацап недоразвитый. А так да, гордись своей тупизной
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24.10.2024 10:54 Ответить
********
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24.10.2024 11:11 Ответить
Заправщики всі видохли і гниють в степах України. От і прийшла на виручку технологія з Європи.
А взагалі дикі люди ці москалі, наповнені якоюсь патріотичною сумішшю наполовину з дебілізмом. Дивуюсь завжди, чому вони йдуть дохнути на чужій землі, а в нас люди ховаються і платять гроші за бронь.
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24.10.2024 11:17 Ответить
бо їм чужа земля потрбініша ніж тим хто ховається і платять гроші за бронь на своїй.
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24.10.2024 11:56 Ответить
обезьяна удивяется что из контрабандных компонентов собрали терминал он нигде небывал потому что даже в польше 10 лет назад они уже были
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24.10.2024 11:19 Ответить
Такого справді не побачиш ні в Штатах, ні в Європі.
Такого довбня...
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24.10.2024 11:49 Ответить
прост ОНО никогда не было ни в США, не в Европе.
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24.10.2024 11:52 Ответить
Я не розумію про що мова -у нас інших і немає взагалі. Можна розрахуватись і в середині коли купуєш щось інше але в основному так.
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24.10.2024 12:05 Ответить
Це ж скільки цей долбойоб з сибіру проїхав тисяч кілометрів до маааскви чи членінграда, знайшов одну заправку на весь мухосранськ, потрапивши при цьому офігенну кількість пального, щоб зробити цей ******** відос. Там вище людина вірно написала, що у Європі їх кількість становить 99 відсотків.
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24.10.2024 12:16 Ответить
Мозга нет совсем! Швейцария, Франция - все заправки с такими терминалами, а он нашёл одну в рашке и "двинулся".
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24.10.2024 12:20 Ответить
та навіть в Україні є такі термінали, про Європу і мови немає, там вони вже купу років стоять.
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24.10.2024 12:29 Ответить
феєричні довбойоби які ніколи не були ні в Європі ні в США розповідають що там чогось немає.
Хоча насправді цей спіч розрахований також на довбойобів з параші та дири(хоча з дири спірно бо там до окупації також всюди термінали стояли) які ніколи за межами своїх свинарників не були.
О це так Велич Велична на заправці немає черг і є термінал Як тобі таке Ілан Маск.
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24.10.2024 12:27 Ответить
В Швейцарии есть мини заправки самообслуживания, встроенные в первый этаж жилого дома.
По габаритам к колонке может подъехать только легковой автомобиль. Расчёт кредитными картами. С карты сначала списывается сумма за 75 литров топлива (больше в бак легкового авто не войдёт), больше 75 литров колонка не выдаст. После заправки, например, 35 литров в течении 3х минут на карту возвращаются деньги за оставшиеся 40 литров. Это позволяет заправлять бак до полного, не заказывая конкретное количество литров и гарантирует оплату. Всё для людей. В мордоре такого никогда не будет.
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24.10.2024 12:51 Ответить
В Украине такое 10 лет уже работает
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24.10.2024 23:17 Ответить
А оно свое хлебало куда-нибудь, кроме как по параше, перемещало?
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24.10.2024 12:55 Ответить
Там з російського хіба що гівно у туалеті заправки.
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24.10.2024 13:41 Ответить
Це дуже типова і дуже показова риса росіян. Вони щиро впевнені у своїй особливості та унікальності, при цьому не знають нічого що відбувається навколо них.
Я якось бачив відео де росіянин питав українця, як по українські буде «компьютер», бо він був впевнений що «компьютер» це російське слово і взагалі компьютери це російські технології.
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24.10.2024 14:21 Ответить
Я такий бачив у Норвегії в 1992 р.
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24.10.2024 19:23 Ответить
В штатх заправочная колонка и терминал 2 в 1
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24.10.2024 21:24 Ответить
Ага.. і при наливанні баку блокує 150 баксів. І приймає далеко не усі картки, часом взагалі не працює а пише - ідіть до касира. А в деяких районах Філадельфії сходити до касира досить ризикована зачада... Там або п дорозі пограбують, або сам касир виявиться чорним і шось вичудить...
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25.12.2024 23:01 Ответить
Дятел кацапский. Я уже 10 лет на "Воге" плачу смартфоном не выходя из машины.
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24.10.2024 23:16 Ответить
 
 