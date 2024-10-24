Россиянин хвастается терминалом самообслуживания на автозаправке: "Все страны нам завидуют! Такого нет ни в Штатах, ни в Европе". ВИДЕО
В сети опубликован видеоролик, на котором россиянин из Сибири хвастается терминалом самообслуживания установленным на автозаправке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина уверен, что это исключительно российская технология, которой нет у остальных стран мира.
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+49 Al-Goritm Ain-Moment
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+35 Александр Чуднивец #474549
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+23 Олександр Томах
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і тут совок развалілся... і оказалось що при совку в росії було все було также лише з 1992 року внезапно кто-то викопав всю каналізацію та водогони, пообрізав свіло в селах... і що нагліше - повиривав весь асфальт і куда-то украл... байден, нато - верніте каналізацію, воду, електріку і асфальт обратно!
і ще був кілька разів свідком, коли людина засовує 50 євро готівкою... і все! нічого не відбувається... пожалітися нема кому, бо заправка уявляє з себе просто площадку з двома терміналами з бензином та дизелем і терміналом оплати!
І дерев'яних туалетів у них немає, і автомобілів як Нива, у яких перша передача упирається в магнітолу немає.
Треба брати приклад з КНДР. Нічого немає, навіть жрачки, зате достатньо оголосити мобілізацію, як півтора мільйони добровольців вже тут як тут.
Так що термінал той - це не предмет для гордості, це ворог твоєї держави, кацап.
В'їби його ломом, врятуй росію!
тепер починаю розуміти чому зелена жаба погана а ***** "хароший "
А взагалі дикі люди ці москалі, наповнені якоюсь патріотичною сумішшю наполовину з дебілізмом. Дивуюсь завжди, чому вони йдуть дохнути на чужій землі, а в нас люди ховаються і платять гроші за бронь.
Такого довбня...
Хоча насправді цей спіч розрахований також на довбойобів з параші та дири(хоча з дири спірно бо там до окупації також всюди термінали стояли) які ніколи за межами своїх свинарників не були.
О це так Велич Велична на заправці немає черг і є термінал Як тобі таке Ілан Маск.
По габаритам к колонке может подъехать только легковой автомобиль. Расчёт кредитными картами. С карты сначала списывается сумма за 75 литров топлива (больше в бак легкового авто не войдёт), больше 75 литров колонка не выдаст. После заправки, например, 35 литров в течении 3х минут на карту возвращаются деньги за оставшиеся 40 литров. Это позволяет заправлять бак до полного, не заказывая конкретное количество литров и гарантирует оплату. Всё для людей. В мордоре такого никогда не будет.
Я якось бачив відео де росіянин питав українця, як по українські буде «компьютер», бо він був впевнений що «компьютер» це російське слово і взагалі компьютери це російські технології.