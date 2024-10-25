Передсмертні конвульсії окупанта після скиду з українського дрона. ВIДЕО 18+
Оператор дронів із підрозділу "Aerobomber_UA" 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького ліквідував окупанта, який вдавав із себе мертвого.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані акторські здібності загарбника, влучний скид та останні миті життя росіянина, опублікований у соцмережах.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідники насміхаються з окупанта, який вдає мертвого: "Диви-диви, бл#дь! І муха по #балу лазить! Це два "Оскара"! Леонардо Ді Капріо віддихає". ВIДЕО
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