УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8214 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 199 28

Передсмертні конвульсії окупанта після скиду з українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор дронів із підрозділу "Aerobomber_UA" 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького ліквідував окупанта, який вдавав із себе мертвого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані акторські здібності загарбника, влучний скид та останні миті життя росіянина, опублікований у соцмережах.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідники насміхаються з окупанта, який вдає мертвого: "Диви-диви, бл#дь! І муха по #балу лазить! Це два "Оскара"! Леонардо Ді Капріо віддихає". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) знищення (7600) 30 окрема механізована бригада (155) дрони (4932)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Конвульсією було все його попереднє життя, а ці останні секунди є його нормальним станом.
показати весь коментар
25.10.2024 09:59 Відповісти
+15
А сидів би у своєму мухосранську, пив бояру, лапав Маньку, так ні, грошиків захотів
показати весь коментар
25.10.2024 10:00 Відповісти
+9
Кінчався, там вже нічим кончати.
показати весь коментар
25.10.2024 09:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кончав?
показати весь коментар
25.10.2024 09:44 Відповісти
Кінчався, там вже нічим кончати.
показати весь коментар
25.10.2024 09:54 Відповісти
То може краще від водки??
показати весь коментар
25.10.2024 09:49 Відповісти
симулянт свинособачий..
показати весь коментар
25.10.2024 09:53 Відповісти
Конвульсією було все його попереднє життя, а ці останні секунди є його нормальним станом.
показати весь коментар
25.10.2024 09:59 Відповісти
А сидів би у своєму мухосранську, пив бояру, лапав Маньку, так ні, грошиків захотів
показати весь коментар
25.10.2024 10:00 Відповісти
Жадность фраєра згубила.
показати весь коментар
25.10.2024 10:44 Відповісти
Він в кінці тунелю бачить кабздона і не вірить своїм очам.
показати весь коментар
25.10.2024 10:06 Відповісти
Мабуть на останок дякував ***** за білу ладу для своєї самки
показати весь коментар
25.10.2024 10:08 Відповісти
Ето он уже стоял у кассы билеты покупал на концерт кобзона
показати весь коментар
25.10.2024 10:15 Відповісти
Гарний соліст до кобздона пійшов
показати весь коментар
25.10.2024 10:19 Відповісти
Хітрюга підарська хотів пропетляти, а ніт.
показати весь коментар
25.10.2024 10:48 Відповісти
Ну що, підор, заробив грошенят?
показати весь коментар
25.10.2024 11:15 Відповісти
Еще и камаринскую пытался сплясать, да шо-та худко пiшло не за планом.
показати весь коментар
25.10.2024 11:35 Відповісти
его свиносамка теж пашла в пляс от такой новости - гойда!!!
показати весь коментар
25.10.2024 12:07 Відповісти
Як добре було б, якби на його місці був Путін, Лавров, Шойгу,Герасимов та всі інші воєнні злочинці, імена їх, ти,Господи,знаєш...
показати весь коментар
25.10.2024 12:13 Відповісти
За "вяличие" надо платить!
показати весь коментар
25.10.2024 13:09 Відповісти
«Концерт Кобзона» б'є рекорди!
показати весь коментар
25.10.2024 13:39 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2024 13:43 Відповісти
"Ваньку" "розполовинили"...
показати весь коментар
25.10.2024 14:21 Відповісти
Что у него с ******?
показати весь коментар
25.10.2024 14:45 Відповісти
Сподіваємось воно для себе вдосталь встигло ПАВТАРИТЬ всі відчуття ДІДОВ ВАЄВАЛЕ.
показати весь коментар
25.10.2024 15:01 Відповісти
Тупое рашистское быдло... Не жил как человек и подох как собака. Хотя для рашистов сравнение с собакой даже комплимент...
показати весь коментар
25.10.2024 15:26 Відповісти
РАЗ и ты на небесах !!! уже столько было видео СМЕРТЕЙ на живо снятых и они же наверняка тоже это смотрят и всеравно ПРУТ и ПРУТ !!! мне очень понравились кадры как наши подбили руский танк джиликом и оттуда вылез механик весь обьятым пламенем и носился по полю !!! смерть конечно эпическая была !!!(((
показати весь коментар
25.10.2024 17:12 Відповісти
Красиво сдох падла, оператору респект!
показати весь коментар
25.10.2024 19:53 Відповісти
"Ламбада" під акомпанимент ЗСУ...))
показати весь коментар
26.10.2024 00:27 Відповісти
Всем кацапам, вознамерившимся бороться с укрофашизмом, просматривать по три раза в день.
показати весь коментар
26.10.2024 03:14 Відповісти
 
 