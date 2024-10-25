Предсмертные конвульсии оккупанта после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+
Оператор дронов из подразделения "Aerobomber_UA" 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского ликвидировал оккупанта, который изображал из себя мертвого.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты актерские способности захватчика, точный сброс и последние мгновения жизни россиянина, опубликована в соцсетях.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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