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Предсмертные конвульсии оккупанта после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор дронов из подразделения "Aerobomber_UA" 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского ликвидировал оккупанта, который изображал из себя мертвого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты актерские способности захватчика, точный сброс и последние мгновения жизни россиянина, опубликована в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Бойцы в стрелковом бою ликвидировали оккупантов: "Похоже, для этих двух "эсвео" уже закончилось". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) уничтожение (7273) 30 отдельная механизированная бригада (154) дроны (4123)


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Топ комментарии
+19
Конвульсією було все його попереднє життя, а ці останні секунди є його нормальним станом.
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25.10.2024 09:59 Ответить
+15
А сидів би у своєму мухосранську, пив бояру, лапав Маньку, так ні, грошиків захотів
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25.10.2024 10:00 Ответить
+9
Кінчався, там вже нічим кончати.
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25.10.2024 09:54 Ответить
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Кончав?
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25.10.2024 09:44 Ответить
Кінчався, там вже нічим кончати.
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25.10.2024 09:54 Ответить
То може краще від водки??
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25.10.2024 09:49 Ответить
симулянт свинособачий..
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25.10.2024 09:53 Ответить
Конвульсією було все його попереднє життя, а ці останні секунди є його нормальним станом.
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25.10.2024 09:59 Ответить
А сидів би у своєму мухосранську, пив бояру, лапав Маньку, так ні, грошиків захотів
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25.10.2024 10:00 Ответить
Жадность фраєра згубила.
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25.10.2024 10:44 Ответить
Він в кінці тунелю бачить кабздона і не вірить своїм очам.
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25.10.2024 10:06 Ответить
Мабуть на останок дякував ***** за білу ладу для своєї самки
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25.10.2024 10:08 Ответить
Ето он уже стоял у кассы билеты покупал на концерт кобзона
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25.10.2024 10:15 Ответить
Гарний соліст до кобздона пійшов
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25.10.2024 10:19 Ответить
Хітрюга підарська хотів пропетляти, а ніт.
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25.10.2024 10:48 Ответить
Ну що, підор, заробив грошенят?
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25.10.2024 11:15 Ответить
Еще и камаринскую пытался сплясать, да шо-та худко пiшло не за планом.
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25.10.2024 11:35 Ответить
его свиносамка теж пашла в пляс от такой новости - гойда!!!
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25.10.2024 12:07 Ответить
Як добре було б, якби на його місці був Путін, Лавров, Шойгу,Герасимов та всі інші воєнні злочинці, імена їх, ти,Господи,знаєш...
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25.10.2024 12:13 Ответить
За "вяличие" надо платить!
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25.10.2024 13:09 Ответить
«Концерт Кобзона» б'є рекорди!
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25.10.2024 13:39 Ответить
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25.10.2024 13:43 Ответить
"Ваньку" "розполовинили"...
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25.10.2024 14:21 Ответить
Что у него с ******?
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25.10.2024 14:45 Ответить
Сподіваємось воно для себе вдосталь встигло ПАВТАРИТЬ всі відчуття ДІДОВ ВАЄВАЛЕ.
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25.10.2024 15:01 Ответить
Тупое рашистское быдло... Не жил как человек и подох как собака. Хотя для рашистов сравнение с собакой даже комплимент...
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25.10.2024 15:26 Ответить
РАЗ и ты на небесах !!! уже столько было видео СМЕРТЕЙ на живо снятых и они же наверняка тоже это смотрят и всеравно ПРУТ и ПРУТ !!! мне очень понравились кадры как наши подбили руский танк джиликом и оттуда вылез механик весь обьятым пламенем и носился по полю !!! смерть конечно эпическая была !!!(((
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25.10.2024 17:12 Ответить
Красиво сдох падла, оператору респект!
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25.10.2024 19:53 Ответить
"Ламбада" під акомпанимент ЗСУ...))
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26.10.2024 00:27 Ответить
Всем кацапам, вознамерившимся бороться с укрофашизмом, просматривать по три раза в день.
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26.10.2024 03:14 Ответить
 
 