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Аеророзвідники насміхаються з окупанта, який вдає мертвого: "Диви-диви, бл#дь! І муха по #балу лазить! Це два "Оскара"! Леонардо Ді Капріо віддихає". ВIДЕО

Окупант марно намагався відвернути від себе увагу українських аеророзвідників, вдавши мертвого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, акторська майстерність росіянина уразила українських бійців і дуже розсмішила.

 Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через свої розміри росіянин не зміг сховатися у бетонній трубі від атаки дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) курйоз (578) аеророзвідка (25)


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Топ коментарі
+17
Не знаю як на оскара а на скид заслуговує .
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23.10.2024 10:09 Відповісти
+13
"Актёр больших и малых театров..." (с)

P.S. А по гівну мухи завжди лазять.
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23.10.2024 10:03 Відповісти
+6
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23.10.2024 10:14 Відповісти
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"Актёр больших и малых театров..." (с)

P.S. А по гівну мухи завжди лазять.
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23.10.2024 10:03 Відповісти
вони по екрану лазять, а не по морді
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23.10.2024 10:22 Відповісти
А какая разніца?
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23.10.2024 10:23 Відповісти
рівень розвитку виявляє
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23.10.2024 11:04 Відповісти
Відчувають, а дістати не можуть.
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23.10.2024 10:46 Відповісти
Хвацькі мухи і через екран падаль відчувають
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23.10.2024 12:36 Відповісти
Такая от кацапа вонища, что муха через монитор почувствовала.
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23.10.2024 13:21 Відповісти
Шифрується
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23.10.2024 10:04 Відповісти
Так муха на моніторі лазить
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23.10.2024 10:09 Відповісти
Але як символічно!
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23.10.2024 10:53 Відповісти
І ще одна по харі.
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23.10.2024 12:34 Відповісти
Не знаю як на оскара а на скид заслуговує .
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23.10.2024 10:09 Відповісти
треба було скинути йому "Оскара"
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23.10.2024 10:55 Відповісти
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23.10.2024 10:14 Відповісти
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23.10.2024 10:45 Відповісти
Сподіваюсь, воно отримало свій "оскар" з рук кобзона.
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23.10.2024 12:38 Відповісти
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23.10.2024 13:06 Відповісти
Кожен раз коли бачу ці відео думаю що росіяни так само дивляться зі своєї сторони, і вже не дуже смішно стає. Взагалі неприємно дивитись на страждання інших, і наших, і не наших, хто б там що не думав про це.
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23.10.2024 14:36 Відповісти
Не сумуйте , кацап після страждань буде "хорошим" ...
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23.10.2024 14:48 Відповісти
Ди Каприо на минималках.
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23.10.2024 15:15 Відповісти
Ожил ***** вот что дрон животворящий делает
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23.10.2024 18:52 Відповісти
И всё? А дальше? 🤫
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24.10.2024 00:09 Відповісти
 
 