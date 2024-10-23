Аеророзвідники насміхаються з окупанта, який вдає мертвого: "Диви-диви, бл#дь! І муха по #балу лазить! Це два "Оскара"! Леонардо Ді Капріо віддихає". ВIДЕО

Окупант марно намагався відвернути від себе увагу українських аеророзвідників, вдавши мертвого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, акторська майстерність росіянина уразила українських бійців і дуже розсмішила.

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