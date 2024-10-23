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Аэроразведчики насмехаются над оккупантом, который притворяется мертвым: "Смотри-смотри, бл#дь! И муха по #балу лазит! Это два "Оскара"! Леонардо Ди Каприо отдыхает". ВИДЕО

Оккупант тщетно пытался отвлечь от себя внимание украинских аэроразведчиков, притворившись мертвым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, актерское мастерство россиянина поразило украинских бойцов и очень рассмешило.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант снял успешную атаку дрона-камикадзе на своего приспешника: "Уходи!!! Бл#дь! Сука!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19691) курьез (4064) аэроразведка (23)


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Топ комментарии
+17
Не знаю як на оскара а на скид заслуговує .
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23.10.2024 10:09 Ответить
+13
"Актёр больших и малых театров..." (с)

P.S. А по гівну мухи завжди лазять.
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23.10.2024 10:03 Ответить
+6
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23.10.2024 10:14 Ответить
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"Актёр больших и малых театров..." (с)

P.S. А по гівну мухи завжди лазять.
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23.10.2024 10:03 Ответить
вони по екрану лазять, а не по морді
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23.10.2024 10:22 Ответить
А какая разніца?
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23.10.2024 10:23 Ответить
рівень розвитку виявляє
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23.10.2024 11:04 Ответить
Відчувають, а дістати не можуть.
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23.10.2024 10:46 Ответить
Хвацькі мухи і через екран падаль відчувають
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23.10.2024 12:36 Ответить
Такая от кацапа вонища, что муха через монитор почувствовала.
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23.10.2024 13:21 Ответить
Шифрується
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23.10.2024 10:04 Ответить
Так муха на моніторі лазить
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23.10.2024 10:09 Ответить
Але як символічно!
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23.10.2024 10:53 Ответить
І ще одна по харі.
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23.10.2024 12:34 Ответить
Не знаю як на оскара а на скид заслуговує .
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23.10.2024 10:09 Ответить
треба було скинути йому "Оскара"
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23.10.2024 10:55 Ответить
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23.10.2024 10:14 Ответить
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23.10.2024 10:45 Ответить
Сподіваюсь, воно отримало свій "оскар" з рук кобзона.
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23.10.2024 12:38 Ответить
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23.10.2024 13:06 Ответить
Кожен раз коли бачу ці відео думаю що росіяни так само дивляться зі своєї сторони, і вже не дуже смішно стає. Взагалі неприємно дивитись на страждання інших, і наших, і не наших, хто б там що не думав про це.
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23.10.2024 14:36 Ответить
Не сумуйте , кацап після страждань буде "хорошим" ...
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23.10.2024 14:48 Ответить
Ди Каприо на минималках.
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23.10.2024 15:15 Ответить
Ожил ***** вот что дрон животворящий делает
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23.10.2024 18:52 Ответить
И всё? А дальше? 🤫
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24.10.2024 00:09 Ответить
 
 