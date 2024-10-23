Аэроразведчики насмехаются над оккупантом, который притворяется мертвым: "Смотри-смотри, бл#дь! И муха по #балу лазит! Это два "Оскара"! Леонардо Ди Каприо отдыхает". ВИДЕО
Оккупант тщетно пытался отвлечь от себя внимание украинских аэроразведчиков, притворившись мертвым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, актерское мастерство россиянина поразило украинских бойцов и очень рассмешило.
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Топ комментарии
+17 Сергій Малецький
показать весь комментарий23.10.2024 10:09 Ответить Ссылка
+13 Ol Ol #584272
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+6 Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.10.2024 10:14 Ответить Ссылка
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P.S. А по гівну мухи завжди лазять.