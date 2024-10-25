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Новини Відео Війна
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Уцілілий росіянин ділиться враженнями від прильоту "HIMARS": "Поднимаю голову - вся поляна в трупаках. Руки, ноги оторваны. Под двесте "двухсотых". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий росіянин ділиться враженням від прильоту двох ракет "HIMARS" по скупченню особового складу армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами окупанта підрозділ накрила велика вогняна куля, яка знищилм близько двохсот його поплічників.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Близько чотирьох десятків окупантів потрапили під удар касетними боєприпасами із РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) знищення (7600) HIMARS (310)


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Топ коментарі
+41
Але ж гарно було?...
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25.10.2024 10:42 Відповісти
+30
Перша мисль завжди правильна
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25.10.2024 10:42 Відповісти
+13
👀Лукашенко пригрозив росії війною за спробу приєднання Білорусі

"У високих колах росії є ті, хто хоче приєднання Білорусі. Так питання ставити не можна. Боюся навіть сказати, що це війна", - сказав він.

Тривожно😥

Інсайдер ЗСУ

Бульбозавр знає що пиня несправжній і нинішня влада на сосії картонна бутафорія
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25.10.2024 10:47 Відповісти
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Перша мисль завжди правильна
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25.10.2024 10:42 Відповісти
В орка умна мисля приходить опосля.
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25.10.2024 10:49 Відповісти
Бо поки дійде зі сраки до голови, то вже на ЄСВЕО ...
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25.10.2024 11:21 Відповісти
Первая мысль у кацапа должна быть - "А на хрена я родился?"
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25.10.2024 13:03 Відповісти
Але ж гарно було?...
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25.10.2024 10:42 Відповісти
200x200=
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25.10.2024 13:55 Відповісти
👀Лукашенко пригрозив росії війною за спробу приєднання Білорусі

"У високих колах росії є ті, хто хоче приєднання Білорусі. Так питання ставити не можна. Боюся навіть сказати, що це війна", - сказав він.

Тривожно😥

Інсайдер ЗСУ

Бульбозавр знає що пиня несправжній і нинішня влада на сосії картонна бутафорія
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25.10.2024 10:47 Відповісти
Годі цей телемарафон повторювати. В лютому 25 Білорусь стане частиною союзної держави.
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25.10.2024 10:55 Відповісти
Вони вже 30 років кожен рік стають "частиною союзної держави". І шо?
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25.10.2024 11:16 Відповісти
А нафіга їм це? Набагато вигідніше тримати Білоруссію на короткому паску але як окрему державу - окремий голос в ООН і всяких інших організаціях, можна всяку фігню як через проксі робити. Санкції на них торгівельні менші накладені.
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25.10.2024 11:25 Відповісти
А є відео підтвердження ? Він то походу обома руками і ногами за
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25.10.2024 15:48 Відповісти
Стукнувся довбешкою - думки правильні з"явились.
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25.10.2024 10:54 Відповісти
А тут хтось писав сьогодні (з посиланням на Бутусова) - що у зведеннях Генштабу втрати кацапів "завищені"...
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25.10.2024 11:10 Відповісти
Вони занижені. Багато втрат россійських окупантів ніхо не обліковує.
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25.10.2024 11:18 Відповісти
у спаленій NLAW/Javelin кацапській "броні" 200-их рашистів порахувати unreal
завжди звітують приблизно та по мінімуму, хрін напишеш "із запасом"
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25.10.2024 11:22 Відповісти
а скільки їх п'яними розшибаєтсья на дорогах, скільки конає від передозу і перебуху, скільки дохне в лікарнях, скільки дохне в процесі переділення бабла, скільки вони обнуляють своїх, шоб решту тримати у страху?
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25.10.2024 17:03 Відповісти
Да і втрати колаборантів вони теж не враховують...
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25.10.2024 11:22 Відповісти
пане ....вас заблокують...
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25.10.2024 11:26 Відповісти
Емпоріа Армані, 5.11, Лова, Фьорст Тактікал - досить незле рашисти запаковані
санкції в дії, млять
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25.10.2024 11:11 Відповісти
Поки ти торгуєш з Туреччиною і Китаєм, то можна занедорого затарюватися останніми новинками моди
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25.10.2024 11:27 Відповісти
на мацкву та підєр прямими авіарейсами нон-стоп постачання широкого асортименту товарів з Європи та Америки - шмотки, взуття, продукти, БАДи
usual business
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25.10.2024 11:33 Відповісти
Весь той широкий асортимент виробляється в Китаї та шиється в Туреччині .
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25.10.2024 11:41 Відповісти
у неті достатньо свіжих відео з @уйлостану, на яких місцеві кацапи вживають свіженько придбані вітаміни, мінерали та спортхарчування прямісінько зі Штатів, вдягають First Tactical - виробник (власник США, пошиття/виробництво Вьєтнам, проте продаж через штатівські торгові представництва)
до того ж багато @уйлостанівських спортиків стали офіційними представниками американських брендів спортивниго харчування, одягу, взуття, спортивного обладнання та інвентаря, а з розумом організована логістика і опа - у @уйлостанівських ракетах тайванська електроніка американських виробників техніки останніх моделей, а також можливість придбати різну зброю - пістолети, мисливські рушниці, снайперки
за китай та турків не згадували, звідти йде на @уйлостан, дуже багато, але то d;t зовсім інша історія
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25.10.2024 11:49 Відповісти
двестИ
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25.10.2024 11:14 Відповісти
,,Умная мисля приходить опосля".
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25.10.2024 11:18 Відповісти
"Сльози мєшают мне гаваріть" (С) ))
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25.10.2024 11:22 Відповісти
І з зони, знову на війну
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25.10.2024 11:23 Відповісти
"...потому штО получили пзды.. вот и всё.."(с)
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25.10.2024 11:31 Відповісти
а він сам безголовий розповідає
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25.10.2024 11:39 Відповісти
Нах... ты сюда приехал?
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25.10.2024 11:54 Відповісти
Ну, з першою думкою зрозуміло
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25.10.2024 12:19 Відповісти
Це чекаю всю росію як що не відмовиться виводити свої війська з території України.
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25.10.2024 14:14 Відповісти
Якби у кацапів було чим думати , то вони б не слухали кремлівського
упиря і не їхали до нашої краіни здихати ні за на@уй собачий ,
а насолоджувалися б своїм життям у мухосранську 😡
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25.10.2024 14:18 Відповісти
Брехня неможет столько быть убитыми.
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26.10.2024 11:43 Відповісти
 
 