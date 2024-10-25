Уцілілий росіянин ділиться враженнями від прильоту "HIMARS": "Поднимаю голову - вся поляна в трупаках. Руки, ноги оторваны. Под двесте "двухсотых". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий росіянин ділиться враженням від прильоту двох ракет "HIMARS" по скупченню особового складу армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами окупанта підрозділ накрила велика вогняна куля, яка знищилм близько двохсот його поплічників.
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Топ коментарі
+41 Прощай немытая раССея
показати весь коментар25.10.2024 10:42 Відповісти Посилання
+30 terrikon
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+13 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар25.10.2024 10:47 Відповісти Посилання
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"У високих колах росії є ті, хто хоче приєднання Білорусі. Так питання ставити не можна. Боюся навіть сказати, що це війна", - сказав він.
Тривожно😥
Інсайдер ЗСУ
Бульбозавр знає що пиня несправжній і нинішня влада на сосії картонна бутафорія
завжди звітують приблизно та по мінімуму, хрін напишеш "із запасом"
санкції в дії, млять
usual business
до того ж багато @уйлостанівських спортиків стали офіційними представниками американських брендів спортивниго харчування, одягу, взуття, спортивного обладнання та інвентаря, а з розумом організована логістика і опа - у @уйлостанівських ракетах тайванська електроніка американських виробників техніки останніх моделей, а також можливість придбати різну зброю - пістолети, мисливські рушниці, снайперки
за китай та турків не згадували, звідти йде на @уйлостан, дуже багато, але то d;t зовсім інша історія
упиря і не їхали до нашої краіни здихати ні за на@уй собачий ,
а насолоджувалися б своїм життям у мухосранську 😡