Уцілілий росіянин ділиться враженнями від прильоту "HIMARS": "Поднимаю голову - вся поляна в трупаках. Руки, ноги оторваны. Под двесте "двухсотых". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий росіянин ділиться враженням від прильоту двох ракет "HIMARS" по скупченню особового складу армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами окупанта підрозділ накрила велика вогняна куля, яка знищилм близько двохсот його поплічників.

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