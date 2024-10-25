Уцелевший россиянин делится впечатлениями от прилета "HIMARS": "Поднимаю голову - вся поляна в трупаках. Руки, ноги оторваны. Под двести "двухсотых". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший россиянин делится впечатлением от прилета двух ракет "HIMARS" по скоплению личного состава армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам оккупанта, подразделение накрыл большой огненный шар, уничтоживший около двухсот его приспешников.
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+41 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий25.10.2024 10:42 Ответить Ссылка
+30 terrikon
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+13 Владимир Николенко #234291
показать весь комментарий25.10.2024 10:47 Ответить Ссылка
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"У високих колах росії є ті, хто хоче приєднання Білорусі. Так питання ставити не можна. Боюся навіть сказати, що це війна", - сказав він.
Тривожно😥
Інсайдер ЗСУ
Бульбозавр знає що пиня несправжній і нинішня влада на сосії картонна бутафорія
завжди звітують приблизно та по мінімуму, хрін напишеш "із запасом"
санкції в дії, млять
usual business
до того ж багато @уйлостанівських спортиків стали офіційними представниками американських брендів спортивниго харчування, одягу, взуття, спортивного обладнання та інвентаря, а з розумом організована логістика і опа - у @уйлостанівських ракетах тайванська електроніка американських виробників техніки останніх моделей, а також можливість придбати різну зброю - пістолети, мисливські рушниці, снайперки
за китай та турків не згадували, звідти йде на @уйлостан, дуже багато, але то d;t зовсім інша історія
упиря і не їхали до нашої краіни здихати ні за на@уй собачий ,
а насолоджувалися б своїм життям у мухосранську 😡