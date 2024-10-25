Уцелевший россиянин делится впечатлениями от прилета "HIMARS": "Поднимаю голову - вся поляна в трупаках. Руки, ноги оторваны. Под двести "двухсотых". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший россиянин делится впечатлением от прилета двух ракет "HIMARS" по скоплению личного состава армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам оккупанта, подразделение накрыл большой огненный шар, уничтоживший около двухсот его приспешников.

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