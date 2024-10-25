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Новости Видео Война
20 200 35

Уцелевший россиянин делится впечатлениями от прилета "HIMARS": "Поднимаю голову - вся поляна в трупаках. Руки, ноги оторваны. Под двести "двухсотых". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший россиянин делится впечатлением от прилета двух ракет "HIMARS" по скоплению личного состава армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам оккупанта, подразделение накрыл большой огненный шар,  уничтоживший около двухсот его приспешников.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Полет "мангала" снимает уцелевший оккупант после взрыва своей техники, пораженной украинским дроном. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) уничтожение (7273) HIMARS (289)


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Топ комментарии
+41
Але ж гарно було?...
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25.10.2024 10:42 Ответить
+30
Перша мисль завжди правильна
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25.10.2024 10:42 Ответить
+13
👀Лукашенко пригрозив росії війною за спробу приєднання Білорусі

"У високих колах росії є ті, хто хоче приєднання Білорусі. Так питання ставити не можна. Боюся навіть сказати, що це війна", - сказав він.

Тривожно😥

Інсайдер ЗСУ

Бульбозавр знає що пиня несправжній і нинішня влада на сосії картонна бутафорія
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25.10.2024 10:47 Ответить
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Перша мисль завжди правильна
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25.10.2024 10:42 Ответить
В орка умна мисля приходить опосля.
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25.10.2024 10:49 Ответить
Бо поки дійде зі сраки до голови, то вже на ЄСВЕО ...
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25.10.2024 11:21 Ответить
Первая мысль у кацапа должна быть - "А на хрена я родился?"
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25.10.2024 13:03 Ответить
Але ж гарно було?...
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25.10.2024 10:42 Ответить
200x200=
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25.10.2024 13:55 Ответить
👀Лукашенко пригрозив росії війною за спробу приєднання Білорусі

"У високих колах росії є ті, хто хоче приєднання Білорусі. Так питання ставити не можна. Боюся навіть сказати, що це війна", - сказав він.

Тривожно😥

Інсайдер ЗСУ

Бульбозавр знає що пиня несправжній і нинішня влада на сосії картонна бутафорія
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25.10.2024 10:47 Ответить
Годі цей телемарафон повторювати. В лютому 25 Білорусь стане частиною союзної держави.
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25.10.2024 10:55 Ответить
Вони вже 30 років кожен рік стають "частиною союзної держави". І шо?
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25.10.2024 11:16 Ответить
А нафіга їм це? Набагато вигідніше тримати Білоруссію на короткому паску але як окрему державу - окремий голос в ООН і всяких інших організаціях, можна всяку фігню як через проксі робити. Санкції на них торгівельні менші накладені.
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25.10.2024 11:25 Ответить
А є відео підтвердження ? Він то походу обома руками і ногами за
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25.10.2024 15:48 Ответить
Стукнувся довбешкою - думки правильні з"явились.
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25.10.2024 10:54 Ответить
А тут хтось писав сьогодні (з посиланням на Бутусова) - що у зведеннях Генштабу втрати кацапів "завищені"...
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25.10.2024 11:10 Ответить
Вони занижені. Багато втрат россійських окупантів ніхо не обліковує.
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25.10.2024 11:18 Ответить
у спаленій NLAW/Javelin кацапській "броні" 200-их рашистів порахувати unreal
завжди звітують приблизно та по мінімуму, хрін напишеш "із запасом"
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25.10.2024 11:22 Ответить
а скільки їх п'яними розшибаєтсья на дорогах, скільки конає від передозу і перебуху, скільки дохне в лікарнях, скільки дохне в процесі переділення бабла, скільки вони обнуляють своїх, шоб решту тримати у страху?
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25.10.2024 17:03 Ответить
Да і втрати колаборантів вони теж не враховують...
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25.10.2024 11:22 Ответить
пане ....вас заблокують...
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25.10.2024 11:26 Ответить
Емпоріа Армані, 5.11, Лова, Фьорст Тактікал - досить незле рашисти запаковані
санкції в дії, млять
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25.10.2024 11:11 Ответить
Поки ти торгуєш з Туреччиною і Китаєм, то можна занедорого затарюватися останніми новинками моди
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25.10.2024 11:27 Ответить
на мацкву та підєр прямими авіарейсами нон-стоп постачання широкого асортименту товарів з Європи та Америки - шмотки, взуття, продукти, БАДи
usual business
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25.10.2024 11:33 Ответить
Весь той широкий асортимент виробляється в Китаї та шиється в Туреччині .
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25.10.2024 11:41 Ответить
у неті достатньо свіжих відео з @уйлостану, на яких місцеві кацапи вживають свіженько придбані вітаміни, мінерали та спортхарчування прямісінько зі Штатів, вдягають First Tactical - виробник (власник США, пошиття/виробництво Вьєтнам, проте продаж через штатівські торгові представництва)
до того ж багато @уйлостанівських спортиків стали офіційними представниками американських брендів спортивниго харчування, одягу, взуття, спортивного обладнання та інвентаря, а з розумом організована логістика і опа - у @уйлостанівських ракетах тайванська електроніка американських виробників техніки останніх моделей, а також можливість придбати різну зброю - пістолети, мисливські рушниці, снайперки
за китай та турків не згадували, звідти йде на @уйлостан, дуже багато, але то d;t зовсім інша історія
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25.10.2024 11:49 Ответить
двестИ
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25.10.2024 11:14 Ответить
,,Умная мисля приходить опосля".
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25.10.2024 11:18 Ответить
"Сльози мєшают мне гаваріть" (С) ))
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25.10.2024 11:22 Ответить
І з зони, знову на війну
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25.10.2024 11:23 Ответить
"...потому штО получили пзды.. вот и всё.."(с)
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25.10.2024 11:31 Ответить
а він сам безголовий розповідає
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25.10.2024 11:39 Ответить
Нах... ты сюда приехал?
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25.10.2024 11:54 Ответить
Ну, з першою думкою зрозуміло
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25.10.2024 12:19 Ответить
Це чекаю всю росію як що не відмовиться виводити свої війська з території України.
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25.10.2024 14:14 Ответить
Якби у кацапів було чим думати , то вони б не слухали кремлівського
упиря і не їхали до нашої краіни здихати ні за на@уй собачий ,
а насолоджувалися б своїм життям у мухосранську 😡
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25.10.2024 14:18 Ответить
Брехня неможет столько быть убитыми.
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26.10.2024 11:43 Ответить
 
 