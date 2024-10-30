УКР
Тіло ліквідованого окупанта сильно димить на полі бою. ВIДЕО 18+

Тіло ліквідованого окупанта густо почало диміти на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, димову завісу від мертвого загарбника зафільмував оператор 503-го окремого батальйону морської піхоти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 503-го ОБМП скидами з дронів нищать окупантів у Кринках. ВIДЕО

армія рф (18810) знищення (8303) 503 ОБМП (32)
нєх.. шастать.
30.10.2024 11:30 Відповісти
Все життя палив, отот і наслідки.
30.10.2024 11:32 Відповісти
Руський дух виходить.
30.10.2024 11:34 Відповісти
Потужно димить
30.10.2024 11:34 Відповісти
Дым сигарет с ментолом, пьяный угар качает...(с)
30.10.2024 11:38 Відповісти
Smoke on the water, a fire in the sky
30.10.2024 11:41 Відповісти
сгорел на работе ...
30.10.2024 11:42 Відповісти
Г...но не горить .
30.10.2024 11:44 Відповісти
Перегрівся с*ка
30.10.2024 11:47 Відповісти
планокур сто пудов)))
30.10.2024 11:50 Відповісти
Всрався і парує...падла..
30.10.2024 11:58 Відповісти
прикриває свій відхід до кобзона..
30.10.2024 12:20 Відповісти
В голове его опилки
30.10.2024 15:57 Відповісти
Загадка - лежит, димить і воняє . Що це ? А це Ванька кацап - грошенят прийшов заробити . Згорів на роботі !
30.10.2024 16:01 Відповісти
димова завіса як у танка
30.10.2024 19:19 Відповісти
 
 