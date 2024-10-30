Тело ликвидированного оккупанта сильно дымится на поле боя. ВИДЕО 18+
Тело ликвидированного оккупанта густо начало дымиться на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дымовую завесу от мертвого захватчика снял оператор 503-го отдельного батальона морской пехоты.
Топ комментарии
+10 Анатолій Панасюк
показать весь комментарий30.10.2024 11:34 Ответить Ссылка
+8 AbOriginal_UA
показать весь комментарий30.10.2024 11:38 Ответить Ссылка
+7 Bob Fayn
показать весь комментарий30.10.2024 11:41 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Леонід #587957
показать весь комментарий30.10.2024 11:30 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Jolli Rabbit
показать весь комментарий30.10.2024 11:32 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Анатолій Панасюк
показать весь комментарий30.10.2024 11:34 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
andriy niki1
показать весь комментарий30.10.2024 11:34 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
AbOriginal_UA
показать весь комментарий30.10.2024 11:38 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий30.10.2024 11:41 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Bicko Nelich
показать весь комментарий30.10.2024 11:42 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Vasyl Ivanyk
показать весь комментарий30.10.2024 11:44 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Sergei M #570318
показать весь комментарий30.10.2024 11:47 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Александр Костюченко #549966
показать весь комментарий30.10.2024 11:50 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Микола Січень #486030
показать весь комментарий30.10.2024 11:58 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Артм Воронцов
показать весь комментарий30.10.2024 12:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Сергей Адамчик #550549
показать весь комментарий30.10.2024 15:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергей Мариуполь
показать весь комментарий30.10.2024 16:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Viktor Shevchenko #546178
показать весь комментарий30.10.2024 19:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль