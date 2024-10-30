РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4424 посетителя онлайн
Новости Видео Война
7 316 15

Тело ликвидированного оккупанта сильно дымится на поле боя. ВИДЕО 18+

Тело ликвидированного оккупанта густо начало дымиться на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дымовую завесу от мертвого захватчика снял оператор 503-го отдельного батальона морской пехоты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 503-го ОБМП сбросами с дронов уничтожают оккупантов в Крынках. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20620) уничтожение (7961) 503-й ОБМП (33)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Руський дух виходить.
показать весь комментарий
30.10.2024 11:34 Ответить
+8
Дым сигарет с ментолом, пьяный угар качает...(с)
показать весь комментарий
30.10.2024 11:38 Ответить
+7
Smoke on the water, a fire in the sky
показать весь комментарий
30.10.2024 11:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нєх.. шастать.
показать весь комментарий
30.10.2024 11:30 Ответить
Все життя палив, отот і наслідки.
показать весь комментарий
30.10.2024 11:32 Ответить
Руський дух виходить.
показать весь комментарий
30.10.2024 11:34 Ответить
Потужно димить
показать весь комментарий
30.10.2024 11:34 Ответить
Дым сигарет с ментолом, пьяный угар качает...(с)
показать весь комментарий
30.10.2024 11:38 Ответить
Smoke on the water, a fire in the sky
показать весь комментарий
30.10.2024 11:41 Ответить
сгорел на работе ...
показать весь комментарий
30.10.2024 11:42 Ответить
Г...но не горить .
показать весь комментарий
30.10.2024 11:44 Ответить
Перегрівся с*ка
показать весь комментарий
30.10.2024 11:47 Ответить
планокур сто пудов)))
показать весь комментарий
30.10.2024 11:50 Ответить
Всрався і парує...падла..
показать весь комментарий
30.10.2024 11:58 Ответить
прикриває свій відхід до кобзона..
показать весь комментарий
30.10.2024 12:20 Ответить
В голове его опилки
показать весь комментарий
30.10.2024 15:57 Ответить
Загадка - лежит, димить і воняє . Що це ? А це Ванька кацап - грошенят прийшов заробити . Згорів на роботі !
показать весь комментарий
30.10.2024 16:01 Ответить
димова завіса як у танка
показать весь комментарий
30.10.2024 19:19 Ответить
 
 