Дрон-камікадзе бійців 24 ОМБр атакує двох окупантів на мотоциклах. ВIДЕО
Воїни батальйону безпілотних систем "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади імені князя Данила Галицького ліквідували групу російських загарбників ударами дронів-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.
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phantom4
показати весь коментар07.11.2024 02:14 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Яр Холодний
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