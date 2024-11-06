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Дрон-камікадзе бійців 24 ОМБр атакує двох окупантів на мотоциклах. ВIДЕО

Воїни батальйону безпілотних систем "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади імені князя Данила Галицького ліквідували групу російських загарбників ударами дронів-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

Також дивіться: Сили оборони вистежили російський танк та знищили його двома успішними ударами FPV-дронів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18060) ліквідація (4157) 24 омб імені князя Данила Галицького (262)


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07.11.2024 02:14 Відповісти
Мені цікаво одне - де вони стільки мотоциклів беруть? Та ще й "кросових"? Знову китайські поставки?
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07.11.2024 07:31 Відповісти
Безграмотні -не князя, а короля Данила!
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07.11.2024 09:25 Відповісти
 
 