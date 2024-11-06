Дрон-камикадзе бойцов 24-й ОМБр атакует двух оккупантов на мотоциклах. ВИДЕО
Воины батальона беспилотных систем "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени князя Даниила Галицкого ликвидировали группу российских захватчиков ударами дронов-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале СтратКом ВСУ.
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phantom4
показать весь комментарий07.11.2024 02:14 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Яр Холодний
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Недо Перепил
показать весь комментарий07.11.2024 09:25 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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