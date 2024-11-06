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Дрон-камикадзе бойцов 24-й ОМБр атакует двух оккупантов на мотоциклах. ВИДЕО

Воины батальона беспилотных систем "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени князя Даниила Галицкого ликвидировали группу российских захватчиков ударами дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

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Автор: 

армия РФ (19910) ликвидация (3775) 24 омб имени князя Данила Галицкого (261)


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07.11.2024 02:14 Ответить
Мені цікаво одне - де вони стільки мотоциклів беруть? Та ще й "кросових"? Знову китайські поставки?
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07.11.2024 07:31 Ответить
Безграмотні -не князя, а короля Данила!
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07.11.2024 09:25 Ответить
 
 