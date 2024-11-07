Ліквідація окупантів та ворожої техніки скидами з дронів у районі Кремінної. ВIДЕО
За кілька днів роботи у районі Кремінної прикордонники бригади "Помста" ліквідували 15 російських окупантів, ще 13 поранили.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Також знищено: танк, 2 гаубиці, 5 військових вантажівок, 8 автомобілів окупантів, бензовоз та склад пально-мастильних матеріалів, кілька складів боєкомплекту та позицію мінометників.
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Hulio
показати весь коментар07.11.2024 20:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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