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Ліквідація окупантів та ворожої техніки скидами з дронів у районі Кремінної. ВIДЕО

За кілька днів роботи у районі Кремінної прикордонники бригади "Помста" ліквідували 15 російських окупантів, ще 13 поранили.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також знищено: танк, 2 гаубиці, 5 військових вантажівок, 8 автомобілів окупантів, бензовоз та склад пально-мастильних матеріалів, кілька складів боєкомплекту та позицію мінометників.

Також дивіться: Дрон-камікадзе прикордонників атакує росіян на квадроциклі на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6210) дрони (5032)


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Чого ж ліквідували, якщо вони повтікали ?
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07.11.2024 20:07 Відповісти
 
 