Ліквідація окупантів та ворожої техніки скидами з дронів у районі Кремінної. ВIДЕО

За кілька днів роботи у районі Кремінної прикордонники бригади "Помста" ліквідували 15 російських окупантів, ще 13 поранили.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також знищено: танк, 2 гаубиці, 5 військових вантажівок, 8 автомобілів окупантів, бензовоз та склад пально-мастильних матеріалів, кілька складів боєкомплекту та позицію мінометників.

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