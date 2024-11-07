Ликвидация оккупантов и вражеской техники сбросами из дронов в районе Кременной. ВИДЕО

За несколько дней работы в районе Кременной пограничники бригады "Помста" ликвидировали 15 российских оккупантов, еще 13 ранили.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Также уничтожены: танк, 2 гаубицы, 5 военных грузовиков, 8 автомобилей оккупантов, бензовоз и склад горюче-смазочных материалов, несколько складов боекомплекта и позицию минометчиков.

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