Ликвидация оккупантов и вражеской техники сбросами из дронов в районе Кременной. ВИДЕО
За несколько дней работы в районе Кременной пограничники бригады "Помста" ликвидировали 15 российских оккупантов, еще 13 ранили.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Также уничтожены: танк, 2 гаубицы, 5 военных грузовиков, 8 автомобилей оккупантов, бензовоз и склад горюче-смазочных материалов, несколько складов боекомплекта и позицию минометчиков.
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Hulio
показать весь комментарий07.11.2024 20:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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