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Ликвидация оккупантов и вражеской техники сбросами из дронов в районе Кременной. ВИДЕО

За несколько дней работы в районе Кременной пограничники бригады "Помста" ликвидировали 15 российских оккупантов, еще 13 ранили.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Также уничтожены: танк, 2 гаубицы, 5 военных грузовиков, 8 автомобилей оккупантов, бензовоз и склад горюче-смазочных материалов, несколько складов боекомплекта и позицию минометчиков.

Смотрите также: Пограничники сбросами с дронов уничтожают блиндажи оккупантов под Волчанском. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6642) дроны (4209)


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Чого ж ліквідували, якщо вони повтікали ?
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07.11.2024 20:07 Ответить
 
 