Пропагандисти Кремля фільмують знищений новітній російських танк Т-90 "Прорив" із динамічним захистом зі звичайної цегли. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому кремлівські пропагандисти фільмують знищений новітній російських танк Т-90 "Прорив" із динамічним захистом зі звичайної цегли.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку пропагандисти насміхаються над таким захистом, думаючи що це український "Leopard", а потім бачать маркування російською мовою і приходять до висновку, що це новітній російський танк Т-90 "Прорив".
Топ коментарі
+20 Nick Nemo
показати весь коментар08.11.2024 15:29 Відповісти Посилання
+13 Грицько Злий
показати весь коментар08.11.2024 14:36 Відповісти Посилання
+12 Sergii Ustim
показати весь коментар08.11.2024 14:53 Відповісти Посилання
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А субтитри чисто російською ,для кого ?..вже не говорю про дрібниці
цегла мабуть огнєупорна 😂👍
Якщо відео від Буданова - то ті всі касапи вже мертві - а відео трофейне.
На кацапії спеціально тим жмурам самогубцям поставили "пам'ятник".
Типовий касап без ніг витягнув чеку гранати та бачить уже дорогу до кобздона. Гойда!
нормально
.
Ваш !!! *********