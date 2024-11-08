УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10354 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
12 629 23

Пропагандисти Кремля фільмують знищений новітній російських танк Т-90 "Прорив" із динамічним захистом зі звичайної цегли. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому кремлівські пропагандисти фільмують знищений новітній російських танк Т-90 "Прорив" із динамічним захистом зі звичайної цегли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку пропагандисти насміхаються над таким захистом, думаючи що це український "Leopard", а потім бачать маркування російською мовою і приходять до висновку, що це новітній російський танк Т-90 "Прорив".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони вистежили російський танк та знищили його двома успішними ударами FPV-дронів. ВIДЕО

Автор: 

танк (2096) знищення (7728)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Спонсор постройки танка - челябинский кирпичный завод
показати весь коментар
08.11.2024 15:29 Відповісти
+13
ПрАрив хатЬЄл прАрваЦЦА
показати весь коментар
08.11.2024 14:36 Відповісти
+12
Нема тупішої тварини за кацапа, воно собі в штані буде дивитись, і волати що хтось туди насрав!
показати весь коментар
08.11.2024 14:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПрАрив хатЬЄл прАрваЦЦА
показати весь коментар
08.11.2024 14:36 Відповісти
черговий відеоролик Буданова.
показати весь коментар
08.11.2024 14:36 Відповісти
військовий не знає,що це за танк? ага Лєопьорд...
А субтитри чисто російською ,для кого ?..вже не говорю про дрібниці
показати весь коментар
08.11.2024 14:40 Відповісти
так що, це дійсно Леопард, а буданга обманює кірпічами?
показати весь коментар
08.11.2024 15:38 Відповісти
ти шо не зрячій ,сказали же кацапня фільмують
показати весь коментар
08.11.2024 14:43 Відповісти
звичайно вірю...аякжеж...кацапня.
показати весь коментар
08.11.2024 14:47 Відповісти
Кацапськи пропагандони, ці рила я вже бачив, трохи тупіші з тебе.
показати весь коментар
08.11.2024 14:51 Відповісти
що найменьше це добре чути по свинособачому акценту
показати весь коментар
08.11.2024 15:17 Відповісти
де ти знайдеш в Україні людину, щоб розмовляла не російською, а чистісіньською кацапською ?
показати весь коментар
08.11.2024 15:40 Відповісти
та й що міняє те, що про роздовбаний в хлам "разрыв" розмовляють кацап чи українці

цегла мабуть огнєупорна 😂👍
показати весь коментар
08.11.2024 15:43 Відповісти
девяностик, думаешь? да - точно девяностик
Якщо відео від Буданова - то ті всі касапи вже мертві - а відео трофейне.
На кацапії спеціально тим жмурам самогубцям поставили "пам'ятник".
Типовий касап без ніг витягнув чеку гранати та бачить уже дорогу до кобздона. Гойда!
показати весь коментар
08.11.2024 15:19 Відповісти
"знамя на нєбєсах" ? 😂👍
нормально

.
показати весь коментар
08.11.2024 15:53 Відповісти
добре що є субтитри, бо рускі погано панімают
показати весь коментар
08.11.2024 14:37 Відповісти
ДЗ вкрали ліапарди!
показати весь коментар
08.11.2024 14:45 Відповісти
Кацапський аналоГовнет, навідь не здивований! Не здивуюсь, якщо совкові Т-34, будуть камуфлювати під Т-90, або прорив чи армата, не пам'ятаю вже, як оте лайно зветьця, шо на параді, на красной площі захлохло! 😁
показати весь коментар
08.11.2024 14:51 Відповісти
Был прорыв, стал нарыв
показати весь коментар
08.11.2024 14:52 Відповісти
Нема тупішої тварини за кацапа, воно собі в штані буде дивитись, і волати що хтось туди насрав!
показати весь коментар
08.11.2024 14:53 Відповісти
Спонсор постройки танка - челябинский кирпичный завод
показати весь коментар
08.11.2024 15:29 Відповісти
кірпічі пєчні - огнєупорні 😂👍
показати весь коментар
08.11.2024 15:55 Відповісти
Прарыв парвалса при прарыве🤔🔥
показати весь коментар
08.11.2024 19:18 Відповісти
Так это буровая Т-90 еПь..
показати весь коментар
08.11.2024 20:09 Відповісти
Он как только на позіцию виходіт - всьо! сразу чупа-чупс !!
показати весь коментар
08.11.2024 20:44 Відповісти
Не ну сразу москали определили ..танк ********* ...потом что то после кирпича не не наш не ********* ...
Ваш !!! *********
показати весь коментар
08.11.2024 22:32 Відповісти
 
 