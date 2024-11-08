Пропагандисти Кремля фільмують знищений новітній російських танк Т-90 "Прорив" із динамічним захистом зі звичайної цегли. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому кремлівські пропагандисти фільмують знищений новітній російських танк Т-90 "Прорив" із динамічним захистом зі звичайної цегли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку пропагандисти насміхаються над таким захистом, думаючи що це український "Leopard", а потім бачать маркування російською мовою і приходять до висновку, що це новітній російський танк Т-90 "Прорив".

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