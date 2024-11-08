Пропагандисты Кремля снимают уничтоженный новейший российский танк Т-90 "Прорыв" с динамической защитой из обычного кирпича. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой кремлевские пропагандисты снимают уничтоженный новейший российских танк Т-90 "Прорыв" с динамической защитой из обычного кирпича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала пропагандисты насмехаются над такой защитой, думая что это украинский "Leopard", а потом видят маркировку на русском языке и приходят к выводу, что это новейший российский танк Т-90 "Прорыв".

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