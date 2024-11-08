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Пропагандисты Кремля снимают уничтоженный новейший российский танк Т-90 "Прорыв" с динамической защитой из обычного кирпича. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой кремлевские пропагандисты снимают уничтоженный новейший российских танк Т-90 "Прорыв" с динамической защитой из обычного кирпича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала пропагандисты насмехаются над такой защитой, думая что это украинский "Leopard", а потом видят маркировку на русском языке и приходят к выводу, что это новейший российский танк Т-90 "Прорыв".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе атакует российский "танк-сарай" в Харьковской области. ВИДЕО

Автор: 

танк (2285) уничтожение (7406)


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Топ комментарии
+20
Спонсор постройки танка - челябинский кирпичный завод
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08.11.2024 15:29 Ответить
+13
ПрАрив хатЬЄл прАрваЦЦА
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08.11.2024 14:36 Ответить
+12
Нема тупішої тварини за кацапа, воно собі в штані буде дивитись, і волати що хтось туди насрав!
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08.11.2024 14:53 Ответить
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ПрАрив хатЬЄл прАрваЦЦА
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08.11.2024 14:36 Ответить
черговий відеоролик Буданова.
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08.11.2024 14:36 Ответить
військовий не знає,що це за танк? ага Лєопьорд...
А субтитри чисто російською ,для кого ?..вже не говорю про дрібниці
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08.11.2024 14:40 Ответить
так що, це дійсно Леопард, а буданга обманює кірпічами?
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08.11.2024 15:38 Ответить
ти шо не зрячій ,сказали же кацапня фільмують
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08.11.2024 14:43 Ответить
звичайно вірю...аякжеж...кацапня.
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08.11.2024 14:47 Ответить
Кацапськи пропагандони, ці рила я вже бачив, трохи тупіші з тебе.
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08.11.2024 14:51 Ответить
що найменьше це добре чути по свинособачому акценту
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08.11.2024 15:17 Ответить
де ти знайдеш в Україні людину, щоб розмовляла не російською, а чистісіньською кацапською ?
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08.11.2024 15:40 Ответить
та й що міняє те, що про роздовбаний в хлам "разрыв" розмовляють кацап чи українці

цегла мабуть огнєупорна 😂👍
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08.11.2024 15:43 Ответить
девяностик, думаешь? да - точно девяностик
Якщо відео від Буданова - то ті всі касапи вже мертві - а відео трофейне.
На кацапії спеціально тим жмурам самогубцям поставили "пам'ятник".
Типовий касап без ніг витягнув чеку гранати та бачить уже дорогу до кобздона. Гойда!
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08.11.2024 15:19 Ответить
"знамя на нєбєсах" ? 😂👍
нормально

.
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08.11.2024 15:53 Ответить
добре що є субтитри, бо рускі погано панімают
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08.11.2024 14:37 Ответить
ДЗ вкрали ліапарди!
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08.11.2024 14:45 Ответить
Кацапський аналоГовнет, навідь не здивований! Не здивуюсь, якщо совкові Т-34, будуть камуфлювати під Т-90, або прорив чи армата, не пам'ятаю вже, як оте лайно зветьця, шо на параді, на красной площі захлохло! 😁
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08.11.2024 14:51 Ответить
Был прорыв, стал нарыв
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08.11.2024 14:52 Ответить
Нема тупішої тварини за кацапа, воно собі в штані буде дивитись, і волати що хтось туди насрав!
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08.11.2024 14:53 Ответить
Спонсор постройки танка - челябинский кирпичный завод
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08.11.2024 15:29 Ответить
кірпічі пєчні - огнєупорні 😂👍
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08.11.2024 15:55 Ответить
Прарыв парвалса при прарыве🤔🔥
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08.11.2024 19:18 Ответить
Так это буровая Т-90 еПь..
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08.11.2024 20:09 Ответить
Он как только на позіцию виходіт - всьо! сразу чупа-чупс !!
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08.11.2024 20:44 Ответить
Не ну сразу москали определили ..танк ********* ...потом что то после кирпича не не наш не ********* ...
Ваш !!! *********
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08.11.2024 22:32 Ответить
 
 