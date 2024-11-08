Пропагандисты Кремля снимают уничтоженный новейший российский танк Т-90 "Прорыв" с динамической защитой из обычного кирпича. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой кремлевские пропагандисты снимают уничтоженный новейший российских танк Т-90 "Прорыв" с динамической защитой из обычного кирпича.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала пропагандисты насмехаются над такой защитой, думая что это украинский "Leopard", а потом видят маркировку на русском языке и приходят к выводу, что это новейший российский танк Т-90 "Прорыв".
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+20 Nick Nemo
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А субтитри чисто російською ,для кого ?..вже не говорю про дрібниці
цегла мабуть огнєупорна 😂👍
Якщо відео від Буданова - то ті всі касапи вже мертві - а відео трофейне.
На кацапії спеціально тим жмурам самогубцям поставили "пам'ятник".
Типовий касап без ніг витягнув чеку гранати та бачить уже дорогу до кобздона. Гойда!
нормально
.
Ваш !!! *********