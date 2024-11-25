Корабельний бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2", встановлений на МТЛБ, догорає на полі бою після удару українського дрона-камікадзе. ВIДЕО
Бійці 5-ї київської окремої штурмової бригади за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожий корабельний бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2", який окупанти встановили на броньований тягач МТЛБ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки та її результату бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережі.
РБУ-6000 "Смерч-2" - радянський реактивний морський бомбомет зі стаціонарною, навідною у двох площинах установкою з дванадцятьма радіально розташованими стволами. Призначений для знищення підводних човнів і атакуючих торпед супротивника. Реактивно-бомбометна система була прийнята на озброєння ВМФ СРСР в 1961 році.
Топ коментарі
+8 NavigatorUR
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P/S!! Для Вас пане Петро!!! МТЛБ...це не літак і навіть не торпедний катер!))))