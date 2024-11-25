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Корабельний бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2", встановлений на МТЛБ, догорає на полі бою після удару українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Бійці 5-ї київської окремої штурмової бригади за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожий корабельний бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2", який окупанти встановили на броньований тягач МТЛБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки та її результату бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережі.

Дивіться: Після удару дрона-камікадзе палає російська РСЗВ БМ-21 "Град" на Луганщині. ВIДЕО

РБУ-6000 "Смерч-2" - радянський реактивний морський бомбомет зі стаціонарною, навідною у двох площинах установкою з дванадцятьма радіально розташованими стволами. Призначений для знищення підводних човнів і атакуючих торпед супротивника. Реактивно-бомбометна система була прийнята на озброєння ВМФ СРСР в 1961 році.

Також дивіться: Детонація боєкомплекту російської РСЗВ БМ-21 "Град" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216) РСЗВ (208) 5 ОШБр (96)


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Топ коментарі
+8
Глибинна підривна система замінена на звичайну з РСЗВ Смерч.. Навіть встановлена система самоліквідації у разі штатного неспрацювання. Ваньки скоро торпедні апарати почнуть встановлювати на МТЛБ.... Аналогов нет(кацапсячий вислів)
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25.11.2024 14:09
+6
На "5" баллов!!) Ещё бы и рукожопых "мастеров" к накабздону....
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25.11.2024 13:48
+1
У них ще були такі великі рогатки, щоб гранатами стріляти. Але щось затихло, видно кацапи почали підриватися.
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25.11.2024 14:16
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На "5" баллов!!) Ещё бы и рукожопых "мастеров" к накабздону....
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25.11.2024 13:48 Відповісти
Цікаво почути коментарії експертів... але ж наскільки я розумію, протилодочні бомби не вибухають від удару, вони вибухають від тиску на заданій глибині. Який сенс їми пулятись?
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25.11.2024 13:53 Відповісти
Глибинна підривна система замінена на звичайну з РСЗВ Смерч.. Навіть встановлена система самоліквідації у разі штатного неспрацювання. Ваньки скоро торпедні апарати почнуть встановлювати на МТЛБ.... Аналогов нет(кацапсячий вислів)
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25.11.2024 14:09 Відповісти
Ну от не потрібно їм ідеї підкидувати...
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25.11.2024 18:41 Відповісти
.. та ні ..Ви що!!! Побачити торпедний апарат на МТЛБ... це мрія кожного військового !!! А якщо там буде ще й торпеда.... То це точно буде фантастичний фурор для всіх !!!
P/S!! Для Вас пане Петро!!! МТЛБ...це не літак і навіть не торпедний катер!))))
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25.11.2024 19:05 Відповісти
Служачи свого часу на есмінці я в курсі, що таке торпедний апарат і з чим його їдять... так що про "торпедний катер" теж маю поняття...
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26.11.2024 15:44 Відповісти
... так я і підкинув кацапсячим ідею...встановлювати торпедні апарати на МТЛБ... А Ви сказали... що це робити непотрібно..?! Мої дії носять ознаки державної зради..чи допомоги кацапсячим?
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26.11.2024 16:16 Відповісти
морські міни встановлювати
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25.11.2024 21:39 Відповісти
У них ще були такі великі рогатки, щоб гранатами стріляти. Але щось затихло, видно кацапи почали підриватися.
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25.11.2024 14:16 Відповісти
Оце дійсно анагав нетна вундервафля. А пиня орєшнік - х*ерешнік
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25.11.2024 14:36 Відповісти
Ну от дивився б і дивився...
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25.11.2024 16:39 Відповісти
Що ніхто не баче,що він вже згорівший вже , мабуть сам себе підірвав
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26.11.2024 03:54 Відповісти
 
 