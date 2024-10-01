Детонація боєкомплекту російської РСЗВ БМ-21 "Град" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українські захисники прямим влучанням знищили ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки та вибуху після детонації боєкомплекту опублікований у соцмережах.

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