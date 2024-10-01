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Детонація боєкомплекту російської РСЗВ БМ-21 "Град" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українські захисники прямим влучанням знищили ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки та вибуху після детонації боєкомплекту опублікований у соцмережах.

Також дивіться: Дві пошкоджені ворожі МТЛБ наповнені тілами ліквідованих окупантів на території агрегатного заводу у Вовчанську. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7357) Запорізька область (3654) РСЗВ (210)


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Топ коментарі
+11
У водія пейджер хлопнув? ))
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01.10.2024 16:51
+11
І москаля нема, немає москаля
Немає ніх&уя воще
Сама сира земля
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01.10.2024 16:55
+8
Хлопок?
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01.10.2024 16:51
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У водія пейджер хлопнув? ))
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01.10.2024 16:51 Відповісти
Хлопок?
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01.10.2024 16:51 Відповісти
Сильний хлопок!
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01.10.2024 17:31 Відповісти
І москаля нема, немає москаля
Немає ніх&уя воще
Сама сира земля
показати весь коментар
01.10.2024 16:55 Відповісти
Джага-Джага
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01.10.2024 17:16 Відповісти
градская гойда.
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01.10.2024 17:30 Відповісти
Слава ЗСУ! путін здох.
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01.10.2024 17:55 Відповісти
який з них?
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02.10.2024 12:28 Відповісти
Дэвид Копперфильд американский иллюзионист отдыхает -был "град" и нет его
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01.10.2024 18:27 Відповісти
А де сама машина ділась?
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01.10.2024 18:52 Відповісти
розпалося на атоми
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01.10.2024 19:34 Відповісти
 
 