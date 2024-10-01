Детонація боєкомплекту російської РСЗВ БМ-21 "Град" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Українські захисники прямим влучанням знищили ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки та вибуху після детонації боєкомплекту опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+11 Qq Qqq #455433
показати весь коментар01.10.2024 16:51
+11 Sergei M #570318
показати весь коментар01.10.2024 16:55
+8 Микола Січень #486030
показати весь коментар01.10.2024 16:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Немає ніх&уя воще
Сама сира земля