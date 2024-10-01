Детонация боекомплекта российской РСЗО БМ-21 "Град" на Запорожском направлении. ВИДЕО
Украинские защитники прямым попаданием уничтожили вражескую РСЗО БМ-21 "Град" на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точной атаки и взрыва после детонации боекомплекта опубликована в соцсетях.
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