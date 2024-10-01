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Детонация боекомплекта российской РСЗО БМ-21 "Град" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники прямым попаданием уничтожили вражескую РСЗО БМ-21 "Град" на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точной атаки и взрыва после детонации боекомплекта опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Украинские защитники обнаружили и уничтожили российскую САУ "Пион". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7040) Запорожская область (3126) РСЗО (197)


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Топ комментарии
+11
У водія пейджер хлопнув? ))
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01.10.2024 16:51
+11
І москаля нема, немає москаля
Немає ніх&уя воще
Сама сира земля
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01.10.2024 16:55
+8
Хлопок?
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01.10.2024 16:51
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У водія пейджер хлопнув? ))
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01.10.2024 16:51 Ответить
Хлопок?
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01.10.2024 16:51 Ответить
Сильний хлопок!
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01.10.2024 17:31 Ответить
І москаля нема, немає москаля
Немає ніх&уя воще
Сама сира земля
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01.10.2024 16:55 Ответить
Джага-Джага
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01.10.2024 17:16 Ответить
градская гойда.
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01.10.2024 17:30 Ответить
Слава ЗСУ! путін здох.
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01.10.2024 17:55 Ответить
який з них?
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02.10.2024 12:28 Ответить
Дэвид Копперфильд американский иллюзионист отдыхает -был "град" и нет его
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01.10.2024 18:27 Ответить
А де сама машина ділась?
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01.10.2024 18:52 Ответить
розпалося на атоми
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01.10.2024 19:34 Ответить
 
 