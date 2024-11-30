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Бійці 63 ОМБр атакували одним дроном-камікадзе одразу двох російських загарбників. ВIДЕО

Воїни 63-ої окремої механізованої бригади атакували двох російських загарбників біля зруйнованої бронемашини одним дроном-камікадзе.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Окупант покинув пораненого поплічника без ноги, схопив речі і втік. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17317) ліквідація (3909) 63 ОМБр (101)


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Під@ри злиплися, як кобель з с¥чкою, але поліція моралі не спить.
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30.11.2024 12:59 Відповісти
Розкішно!)))
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30.11.2024 13:02 Відповісти
одним дроном-двох кацапів до кабзона!
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30.11.2024 13:14 Відповісти
Двумя дронами.
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30.11.2024 13:31 Відповісти
ТО просто була з"йомка з двох ракурсів одночасно...
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30.11.2024 13:52 Відповісти
Посмотрите, начиная с 12 секунды, там 2 дрона с двух сторон атакуют. Ещё и флажками их обозначили.
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30.11.2024 14:19 Відповісти
Пограли "в хованки"...
Старий анекдот (по аналогії з сюжетом):
Приходить товариш єврея, що сидить за розкрадання, до друга на "свіданку":
- Жога, здравствуй! Как ты тут? Как кормят?
- Плохо, Мойша... Плохо кормят... Каша без масла, чёгствый хлеб и чай без сахага...
- Поц! И ты не мог это есть дома?!
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30.11.2024 13:51 Відповісти
Одной рукой рос. нациков отстреливают, а другой в "Марио" 5000 очков берут ! Круто !
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30.11.2024 17:20 Відповісти
 
 