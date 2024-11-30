Бійці 63 ОМБр атакували одним дроном-камікадзе одразу двох російських загарбників. ВIДЕО
Воїни 63-ої окремої механізованої бригади атакували двох російських загарбників біля зруйнованої бронемашини одним дроном-камікадзе.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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Старий анекдот (по аналогії з сюжетом):
Приходить товариш єврея, що сидить за розкрадання, до друга на "свіданку":
- Жога, здравствуй! Как ты тут? Как кормят?
- Плохо, Мойша... Плохо кормят... Каша без масла, чёгствый хлеб и чай без сахага...
- Поц! И ты не мог это есть дома?!