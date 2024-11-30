Бойцы 63 ОМБр атаковали одним дроном-камикадзе сразу двух российских захватчиков. ВИДЕО
Воины 63-й отдельной механизированной бригады атаковали двух российских захватчиков возле разрушенной бронемашины одним дроном-камикадзе.
Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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Старий анекдот (по аналогії з сюжетом):
Приходить товариш єврея, що сидить за розкрадання, до друга на "свіданку":
- Жога, здравствуй! Как ты тут? Как кормят?
- Плохо, Мойша... Плохо кормят... Каша без масла, чёгствый хлеб и чай без сахага...
- Поц! И ты не мог это есть дома?!