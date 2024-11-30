Бойцы 63 ОМБр атаковали одним дроном-камикадзе сразу двух российских захватчиков. ВИДЕО

Воины 63-й отдельной механизированной бригады атаковали двух российских захватчиков возле разрушенной бронемашины одним дроном-камикадзе.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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