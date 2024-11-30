РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11541 посетитель онлайн
Новости Видео Война
4 531 8

Бойцы 63 ОМБр атаковали одним дроном-камикадзе сразу двух российских захватчиков. ВИДЕО

Воины 63-й отдельной механизированной бригады атаковали двух российских захватчиков возле разрушенной бронемашины одним дроном-камикадзе.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант бросил раненого сослуживца без ноги, схватил вещи и скрылся. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19057) ликвидация (3477) 63 ОМБр (96)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Під@ри злиплися, як кобель з с¥чкою, але поліція моралі не спить.
показать весь комментарий
30.11.2024 12:59 Ответить
Розкішно!)))
показать весь комментарий
30.11.2024 13:02 Ответить
одним дроном-двох кацапів до кабзона!
показать весь комментарий
30.11.2024 13:14 Ответить
Двумя дронами.
показать весь комментарий
30.11.2024 13:31 Ответить
ТО просто була з"йомка з двох ракурсів одночасно...
показать весь комментарий
30.11.2024 13:52 Ответить
Посмотрите, начиная с 12 секунды, там 2 дрона с двух сторон атакуют. Ещё и флажками их обозначили.
показать весь комментарий
30.11.2024 14:19 Ответить
Пограли "в хованки"...
Старий анекдот (по аналогії з сюжетом):
Приходить товариш єврея, що сидить за розкрадання, до друга на "свіданку":
- Жога, здравствуй! Как ты тут? Как кормят?
- Плохо, Мойша... Плохо кормят... Каша без масла, чёгствый хлеб и чай без сахага...
- Поц! И ты не мог это есть дома?!
показать весь комментарий
30.11.2024 13:51 Ответить
Одной рукой рос. нациков отстреливают, а другой в "Марио" 5000 очков берут ! Круто !
показать весь комментарий
30.11.2024 17:20 Ответить
 
 