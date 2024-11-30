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Сили оборони вперше знищили на фронті ворожий сучасний ПТРК "Bulsae-4" північнокорейського виробництва. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на рубежах Харківщини знищили ворожий ПТРК "Bulsae-4" північнокорейського виробництва прямо на ходу. Також воїни атакували КамАЗ, дісталося і піхоті противника: наші оператори дронів знищили росіян у будинку, ліквідували їх по укриттях і схованках.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 63 ОМБр атакували одним дроном-камікадзе одразу двох російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3909) 3 Окрема штурмова бригада (427)


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Топ коментарі
+9
Що там одиниці на150 мільйонів "прозрівають" нам ні холодно, ні жарко. Кацапстан завжди буде найзапеклішим ворогом українців. І не потрібно ілюзій, бо знову будете "брататься".
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30.11.2024 14:42
+7
А Армата прапала...паламалась на парадє...
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30.11.2024 13:58
+5
Щось "знищили" - а він і далі поїхав.. А потім "змінився кадр"...
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30.11.2024 14:02
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А Армата прапала...паламалась на парадє...
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30.11.2024 13:58 Відповісти
Доречі. На Заході волають - де докази того, що солдати північної кореї воюють на стороні пуйла. На мокшандії повно радісних новин про їх участь у війні і такі ж радісні коменти під ними. Правда, є й коменти (переважно з матюками) людей, які трохи почали прозрівати..
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30.11.2024 14:01 Відповісти
Що там одиниці на150 мільйонів "прозрівають" нам ні холодно, ні жарко. Кацапстан завжди буде найзапеклішим ворогом українців. І не потрібно ілюзій, бо знову будете "брататься".
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30.11.2024 14:42 Відповісти
Ще перед приходом "чучхеїстів" написав тут, що кацапи матимуть з ними на фронті більше проблем, ніж успіхів... Як же я "помилявся"... Я писав лише про те, що саме мовний бар"єр та незнання реалій ******** війни будуть цими проблемами... Однак не врахував "глибинної людської сутності"... Виявилося, що їх "високоідейний непереможний спецназ" п"є горілку та дебоширить не гірше кацапні... "Звірків" "випустили з клітки" і вони "з цепу зірвалися"...
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01.12.2024 08:38 Відповісти
Щось "знищили" - а він і далі поїхав.. А потім "змінився кадр"...
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30.11.2024 14:02 Відповісти
Краще б було захопити і вивчити. А дані передати НАТО і Південній Кореї. Доречі чому у нас таких машин нема.
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30.11.2024 14:11 Відповісти
Як ти думаєш - скільки він проживе на полі бою? Там вісім пускових. Тобто ця установка планується на наступ мінімум танкового взводу противника розвернутим фронтом... Ти таке хоч раз бачив на сьогоднішній момент? Достатньо йому один раз "пукнуть" - і на нього прилетить кілька "ФПВ-шок" Чи не простіше послать "пікап" з парою "Джавелінів"?
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01.12.2024 09:12 Відповісти
Цікаво хто ним керував?
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30.11.2024 14:31 Відповісти
"Чучхеїсти"... З документами уродженців Оймякона чи Улан-Уде...
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01.12.2024 09:14 Відповісти
Кацапи які ви нікчемні і стоти коли просити допомогу в найбільш марганалвзованій так званій країні гулаг допомоги, це дно рашизму.
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30.11.2024 16:17 Відповісти
ТАК МОЖЕ КОЖЕН ПО ДРОНУ ДА КНДР ЗНИЩЕМ !!! НАХЙ МУЧАТЬСЯ !?)
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30.11.2024 17:51 Відповісти
северокорейское лайно, на базе русского лайна....
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30.11.2024 22:17 Відповісти
 
 