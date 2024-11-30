Сили оборони вперше знищили на фронті ворожий сучасний ПТРК "Bulsae-4" північнокорейського виробництва. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на рубежах Харківщини знищили ворожий ПТРК "Bulsae-4" північнокорейського виробництва прямо на ходу. Також воїни атакували КамАЗ, дісталося і піхоті противника: наші оператори дронів знищили росіян у будинку, ліквідували їх по укриттях і схованках.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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