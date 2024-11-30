Сили оборони вперше знищили на фронті ворожий сучасний ПТРК "Bulsae-4" північнокорейського виробництва. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на рубежах Харківщини знищили ворожий ПТРК "Bulsae-4" північнокорейського виробництва прямо на ходу. Також воїни атакували КамАЗ, дісталося і піхоті противника: наші оператори дронів знищили росіян у будинку, ліквідували їх по укриттях і схованках.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+9 Usp Bu
показати весь коментар30.11.2024 14:42
+7 віктор федорович #394174
показати весь коментар30.11.2024 13:58
+5 Яр Холодний
показати весь коментар30.11.2024 14:02
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
віктор федорович #394174
показати весь коментар30.11.2024 13:58 Відповісти Мені подобається 7
Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар30.11.2024 14:01 Відповісти Мені подобається 3
Usp Bu
показати весь коментар30.11.2024 14:42 Відповісти Мені подобається 9
Яр Холодний
показати весь коментар01.12.2024 08:38 Відповісти Мені подобається 1
Яр Холодний
показати весь коментар30.11.2024 14:02 Відповісти Мені подобається 5
Llll J #596984
показати весь коментар30.11.2024 14:11 Відповісти Мені подобається 3
Яр Холодний
показати весь коментар01.12.2024 09:12 Відповісти Мені подобається 0
Michael Barsukov
показати весь коментар30.11.2024 14:31 Відповісти Мені подобається 2
Яр Холодний
показати весь коментар01.12.2024 09:14 Відповісти Мені подобається 0
володимир омельянов
показати весь коментар30.11.2024 16:17 Відповісти Мені подобається 2
ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар30.11.2024 17:51 Відповісти Мені подобається 3
✘
Bander UA
показати весь коментар30.11.2024 22:17 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль