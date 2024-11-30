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Новости Видео Война
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Силы обороны впервые уничтожили на фронте вражеский современный ПТРК "Bulsae-4" северокорейского производства. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на рубежах Харьковщины уничтожили вражеский ПТРК "Bulsae-4" северокорейского производства прямо на ходу. Также воины атаковали КамАЗ, досталось и пехоте противника: наши операторы дронов уничтожили россиян в доме, ликвидировали их по укрытиям и тайникам.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 63 ОМБр атаковали одним дроном-камикадзе сразу двух российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3477) 3-я Отдельная штурмовая бригада (407)


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Топ комментарии
+9
Що там одиниці на150 мільйонів "прозрівають" нам ні холодно, ні жарко. Кацапстан завжди буде найзапеклішим ворогом українців. І не потрібно ілюзій, бо знову будете "брататься".
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30.11.2024 14:42
+7
А Армата прапала...паламалась на парадє...
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30.11.2024 13:58
+5
Щось "знищили" - а він і далі поїхав.. А потім "змінився кадр"...
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30.11.2024 14:02
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А Армата прапала...паламалась на парадє...
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30.11.2024 13:58 Ответить
Доречі. На Заході волають - де докази того, що солдати північної кореї воюють на стороні пуйла. На мокшандії повно радісних новин про їх участь у війні і такі ж радісні коменти під ними. Правда, є й коменти (переважно з матюками) людей, які трохи почали прозрівати..
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30.11.2024 14:01 Ответить
Що там одиниці на150 мільйонів "прозрівають" нам ні холодно, ні жарко. Кацапстан завжди буде найзапеклішим ворогом українців. І не потрібно ілюзій, бо знову будете "брататься".
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30.11.2024 14:42 Ответить
Ще перед приходом "чучхеїстів" написав тут, що кацапи матимуть з ними на фронті більше проблем, ніж успіхів... Як же я "помилявся"... Я писав лише про те, що саме мовний бар"єр та незнання реалій ******** війни будуть цими проблемами... Однак не врахував "глибинної людської сутності"... Виявилося, що їх "високоідейний непереможний спецназ" п"є горілку та дебоширить не гірше кацапні... "Звірків" "випустили з клітки" і вони "з цепу зірвалися"...
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01.12.2024 08:38 Ответить
Щось "знищили" - а він і далі поїхав.. А потім "змінився кадр"...
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30.11.2024 14:02 Ответить
Краще б було захопити і вивчити. А дані передати НАТО і Південній Кореї. Доречі чому у нас таких машин нема.
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30.11.2024 14:11 Ответить
Як ти думаєш - скільки він проживе на полі бою? Там вісім пускових. Тобто ця установка планується на наступ мінімум танкового взводу противника розвернутим фронтом... Ти таке хоч раз бачив на сьогоднішній момент? Достатньо йому один раз "пукнуть" - і на нього прилетить кілька "ФПВ-шок" Чи не простіше послать "пікап" з парою "Джавелінів"?
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01.12.2024 09:12 Ответить
Цікаво хто ним керував?
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30.11.2024 14:31 Ответить
"Чучхеїсти"... З документами уродженців Оймякона чи Улан-Уде...
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01.12.2024 09:14 Ответить
Кацапи які ви нікчемні і стоти коли просити допомогу в найбільш марганалвзованій так званій країні гулаг допомоги, це дно рашизму.
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30.11.2024 16:17 Ответить
ТАК МОЖЕ КОЖЕН ПО ДРОНУ ДА КНДР ЗНИЩЕМ !!! НАХЙ МУЧАТЬСЯ !?)
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30.11.2024 17:51 Ответить
северокорейское лайно, на базе русского лайна....
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30.11.2024 22:17 Ответить
 
 