Силы обороны впервые уничтожили на фронте вражеский современный ПТРК "Bulsae-4" северокорейского производства. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на рубежах Харьковщины уничтожили вражеский ПТРК "Bulsae-4" северокорейского производства прямо на ходу. Также воины атаковали КамАЗ, досталось и пехоте противника: наши операторы дронов уничтожили россиян в доме, ликвидировали их по укрытиям и тайникам.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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