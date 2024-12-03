Розвідники ліквідували РСЗВ "Ураган" та техніку окупантів у Запорізькій області. ВIДЕО
У Запорізькій області спецпідрозділ Головного управління розвідки України завдав успішного удару по техніці окупантів.
Про це у телеграм-каналі повідомляє ГУР, інформує Цензор.НЕТ.
Бійці спецпідрозділу ГУР виявили ворожі позиції, знищивши:
- кілька транспортних засобів, якими пересувалися російські військові;
- російську РСЗВ БМ-27 "Ураган".
"Після ураження FPV-дроном у ворожій РСЗВ здетонував боєкомплект", - зазначається у дописі.
Що відомо про БМ-27 "Ураган"?
БМ-27 "Ураган" - потужна реактивна система залпового вогню радянського виробництва, яка активно використовується російськими військами для ураження великих територій. Знищення таких систем є важливою частиною боротьби проти російської агресії.
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молодці👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼