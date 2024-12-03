УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12917 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 469 3

Розвідники ліквідували РСЗВ "Ураган" та техніку окупантів у Запорізькій області. ВIДЕО

У Запорізькій області спецпідрозділ Головного управління розвідки України завдав успішного удару по техніці окупантів.

Про це у телеграм-каналі повідомляє ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

Бійці спецпідрозділу ГУР виявили ворожі позиції, знищивши:

  • кілька транспортних засобів, якими пересувалися російські військові;
  • російську РСЗВ БМ-27 "Ураган".

"Після ураження FPV-дроном у ворожій РСЗВ здетонував боєкомплект", - зазначається у дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала FPV-дроном авто, яке везло хліб у прифронтові села на Запоріжжі: поранено водія. ФОТО

Що відомо про БМ-27 "Ураган"?

БМ-27 "Ураган" - потужна реактивна система залпового вогню радянського виробництва, яка активно використовується російськими військами для ураження великих територій. Знищення таких систем є важливою частиною боротьби проти російської агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Півдні прикордонники знищили ворожі укриття, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (3574) ЗСУ (7504) ГУР (491) fpv-дрон (106)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нашим Воїнам щира подяка за надзвичайно важку роботу ,
молодці👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
03.12.2024 13:50 Відповісти
у 3,14-дарасів таки поменшало систем залпового вогню, є враження, що менше стало повідомлень про обстріли ними міст, що знаходяться неподалік фронту
показати весь коментар
03.12.2024 14:28 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
04.12.2024 19:36 Відповісти
 
 