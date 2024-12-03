Розвідники ліквідували РСЗВ "Ураган" та техніку окупантів у Запорізькій області. ВIДЕО

У Запорізькій області спецпідрозділ Головного управління розвідки України завдав успішного удару по техніці окупантів.

Про це у телеграм-каналі повідомляє ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

Бійці спецпідрозділу ГУР виявили ворожі позиції, знищивши:

кілька транспортних засобів, якими пересувалися російські військові;

російську РСЗВ БМ-27 "Ураган".

"Після ураження FPV-дроном у ворожій РСЗВ здетонував боєкомплект", - зазначається у дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала FPV-дроном авто, яке везло хліб у прифронтові села на Запоріжжі: поранено водія. ФОТО

Що відомо про БМ-27 "Ураган"?

БМ-27 "Ураган" - потужна реактивна система залпового вогню радянського виробництва, яка активно використовується російськими військами для ураження великих територій. Знищення таких систем є важливою частиною боротьби проти російської агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Півдні прикордонники знищили ворожі укриття, - Держприкордонслужба. ВIДЕО