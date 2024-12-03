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Нацгвардійці ліквідували 2 російських солдатів, ще 4 - поранили внаслідок відбиття атаки окупантів. ВIДЕО

Бійці батальйону "Свобода" в складі 4-ої бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" відбили російський штурм. В результаті вдалих дій оборонців було ліквідовано 2 російських солдатів, ще 4 - поранили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Українські захисники уразили російський танк, знищили дві БМП, а також ліквідували штурмову групу ворога. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17236) ліквідація (3876) Національна гвардія (1520)


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03.12.2024 23:17 Відповісти
Курочка по зернятку клює...
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03.12.2024 23:21 Відповісти
Добре..
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03.12.2024 23:50 Відповісти
 
 