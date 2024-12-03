Морську міну, яку штормом прибило до одного з пляжів, підірвали на Одещині. ВIДЕО

Прикордонники виявили морську міну, яку внаслідок штормової погоди зірвало з кріплення та прибило до одного з пляжів Одещини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вибухонебезпечний предмет контрольовано знешкоджено на узрізі води.

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