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Морську міну, яку штормом прибило до одного з пляжів, підірвали на Одещині. ВIДЕО

Прикордонники виявили морську міну, яку внаслідок штормової погоди зірвало з кріплення та прибило до одного з пляжів Одещини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вибухонебезпечний предмет контрольовано знешкоджено на узрізі води.

Також читайте: За $6,5 тис. до Молдови: викрито міжнародну злочинну групу на Одещині, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5939) Одеська область (3186) міна (335)


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"МЯМка"... Проти корабля - "хлопавка"... А от проти десанту на моторних човнах - "саме те... Аби хоч вели облік підірваних... Це ж з наших мінних полів несе...
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03.12.2024 23:41 Відповісти
 
 