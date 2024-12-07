У Парижі урочисто відкрили відновлений після пожежі Собор Паризької Богоматері. ВIДЕО

У Парижі 7 грудня врочисто відкрили відновлену після пожежі 2019 року національну святиню Франції - Нотр-Дам-де-Парі. На церемонію прибули чинний і колишні президенти Франції, а також лідери й високопосадовці з інших держав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Le Monde.

Церемонія розпочалася о 20:00 за Києвом із дзвону Собору, після чого почалося богослужіння і виступ церковного хору.

На церемонію відкриття запросили пожежників і будівельників, які рятували й відновлювали пам’ятку. Присутні в залі супроводили їх тривалими оплесками.

Опісля з промовою виступив Еммануель Макрон. Він подякував усім, хто долучився до реставрації собору.

На церемонії зібралися численні глави держав, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, обраний президентом США Дональд Трамп, з якими Зеленський уже провів тристоронні переговори, президент Грузії Саломе Зурабішвілі та інші. Також на церемонії помічений бізнесмен Ілон Маск.

Пізніше запрошені розташувалися в залі Собору, де були встановлені стільці. Зеленський сидить у першому ряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідає церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері, де буде присутній Трамп, - Le Monde

Пожежа у Нотр-Дам-де-Парі

Нагадаємо, масштабна пожежа 15 квітня 2019 року знищила тисячолітні дерев'яні перекриття, шпиль і дах Собору Паризької Богоматері. Вранці 16 квітня пожежу ліквідували. Мер Парижа Анна Ідальго повідомила, що частину творів мистецтва вдалося врятувати.