У Парижі урочисто відкрили відновлений після пожежі Собор Паризької Богоматері. ВIДЕО
У Парижі 7 грудня врочисто відкрили відновлену після пожежі 2019 року національну святиню Франції - Нотр-Дам-де-Парі. На церемонію прибули чинний і колишні президенти Франції, а також лідери й високопосадовці з інших держав.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Le Monde.
Церемонія розпочалася о 20:00 за Києвом із дзвону Собору, після чого почалося богослужіння і виступ церковного хору.
На церемонію відкриття запросили пожежників і будівельників, які рятували й відновлювали пам’ятку. Присутні в залі супроводили їх тривалими оплесками.
Опісля з промовою виступив Еммануель Макрон. Він подякував усім, хто долучився до реставрації собору.
На церемонії зібралися численні глави держав, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, обраний президентом США Дональд Трамп, з якими Зеленський уже провів тристоронні переговори, президент Грузії Саломе Зурабішвілі та інші. Також на церемонії помічений бізнесмен Ілон Маск.
Пізніше запрошені розташувалися в залі Собору, де були встановлені стільці. Зеленський сидить у першому ряду.
Пожежа у Нотр-Дам-де-Парі
Нагадаємо, масштабна пожежа 15 квітня 2019 року знищила тисячолітні дерев'яні перекриття, шпиль і дах Собору Паризької Богоматері. Вранці 16 квітня пожежу ліквідували. Мер Парижа Анна Ідальго повідомила, що частину творів мистецтва вдалося врятувати.
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Зеленський сидить у першому ряду. Джерело: https://censor.net/ua/v3523965
https://www.lemonde.fr/societe/live/2024/12/07/en-direct-notre-dame-de-paris-la-cathedrale-est-officiellement-reouverte-emmanuel-macron-exprime-la-gratitude-de-la-nation-francaise_6435013_3224.html Le Monde лизнув лідора без кінолога дЄрьмака який його вигулював?
Зараз якийсь із будівельників, що працював реставратором до пожежі, знову закурить.
2. Особлива велика повага і честь були надані пожежникам - молодці.
Всесвітнє зло - всі оці ковіди, війни, змови тепер принишкне.
воєнним лідером Європи стане Франція.
Про пекельний сором. Багато хто з вас ходить до церкви, інші, навіть невіруючі, розуміють елементарні правила пристойності й поваги. І згадайте: хоч колись вам доводилося бачити, як у храм у вашому місті залізла якась мутна образіна в шортах і маєчці або в спортивному костюмі та кросах. Пригадуєте неприємне відчуття й огиду. У православних такого переважно виганяють, у католиків покосяться й запам'ятають те бикування й своє почуття гидливості.
Оце Zе не просто скрізь на прийоми лазить у темному трєніку й світлих бутсах - саме так колись будь-куди завалювалися гопники початку 90-их. Воно в цьому прикиді пішло до головного храму Франції. І не музею, це головна діюча святиня. А з нагоди завершення відновлювальних робіт там відбулася урочиста меса. Були десятки лідерів держав. Президенти й урядовці з Африки (там давні партнери Франції) нічим не відрізнялися від європейських колег. На все численне товариство було тільки одне бидло-стайл... Те, що Україна не росія, як казав Кучма, це добре. А от те, що ми вже навіть не Африка?...
Ну й фото та відео під час тієї зустрічі з Трампом та Макроном. Вони акуратні й абсолютно адекватні у вигляді й поведінці. А оце... Воно, як і його вигулювач Єрмак, думає, що виглядає круто? Та ні, вони елементарно запущені й опущені. І виглядають жалюгідно. Та навіть, якби в Трампа й було якесь бажання чимось поступитися, то точно не перед тим, кого він навіть за зовнішнім виглядом не може сприймати за рівного. А ви ще згадайте жестикуляцію, божевільний бігаючий погляд та якусь дивну беліберду, яку воно несе, вірячи, що говорить англійською.
Те, що мені соромно, це ще дрібниці. Мені елементарно страшно. Бо це здасть усе. Єдине щастя, що Трампу з його амбіціями не треба, щоб путін отримав усе те, що готова віддати оця неохайна й параноїдальна істота.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=9646876805374984&set=a.1143618302367586&__cft__[0]=AZX0KKRRuN1Rp5XkKbNwlAWV4ZszHuzb68KNVVQNVYeYPZKX_09CbSIuBTWIjznAgyF8tFOy9JXnAceJNAJ9uHxEDm-zOL_jj8BgfAGTmgyeH7pLsu2TAbDHA13ooRWGpvbOV7xApGsZ0vyyn0ItTOhIFbt0PIKKF0LCJRHcAm1MqQ&__tn__=EH-R