УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7789 відвідувачів онлайн
Новини Відео
7 394 23

У Парижі урочисто відкрили відновлений після пожежі Собор Паризької Богоматері. ВIДЕО

 У Парижі 7 грудня врочисто відкрили відновлену після пожежі 2019 року національну святиню Франції - Нотр-Дам-де-Парі. На церемонію прибули чинний і колишні президенти Франції, а також лідери й високопосадовці з інших держав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Le Monde.

Церемонія розпочалася о 20:00 за Києвом із дзвону Собору, після чого почалося богослужіння і виступ церковного хору.

На церемонію відкриття запросили пожежників і будівельників, які рятували й відновлювали пам’ятку. Присутні в залі супроводили їх тривалими оплесками.

Опісля з промовою виступив Еммануель Макрон. Він подякував усім, хто долучився до реставрації собору.

На церемонії зібралися численні глави держав, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, обраний президентом США Дональд Трамп, з якими Зеленський уже провів тристоронні переговори, президент Грузії Саломе Зурабішвілі та інші. Також на церемонії помічений бізнесмен Ілон Маск.

Пізніше запрошені розташувалися в залі Собору, де були встановлені стільці. Зеленський сидить у першому ряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідає церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері, де буде присутній Трамп, - Le Monde

Пожежа у Нотр-Дам-де-Парі

Нагадаємо, масштабна пожежа 15 квітня 2019 року знищила тисячолітні дерев'яні перекриття, шпиль і дах Собору Паризької Богоматері. Вранці 16 квітня пожежу ліквідували. Мер Парижа Анна Ідальго повідомила, що частину творів мистецтва вдалося врятувати.

Автор: 

відкриття (75) Париж (220) Собор (37)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Якої до біса "богоматері"? Це російський мовний шлак. Паризький собор Матері Божої.
показати весь коментар
07.12.2024 23:19
+6
Вспомнилось...
показати весь коментар
07.12.2024 22:28
+6
Хоча б цеї мерзопакості не було. Все обгадить.
показати весь коментар
07.12.2024 23:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в нас той виродок взагалі живе.
показати весь коментар
07.12.2024 22:11 Відповісти
На церемонію відкриття запросили пожежників і будівельників...
Зеленський сидить у першому ряду. Джерело: https://censor.net/ua/v3523965

https://www.lemonde.fr/societe/live/2024/12/07/en-direct-notre-dame-de-paris-la-cathedrale-est-officiellement-reouverte-emmanuel-macron-exprime-la-gratitude-de-la-nation-francaise_6435013_3224.html Le Monde лизнув лідора без кінолога дЄрьмака який його вигулював?
показати весь коментар
07.12.2024 22:13 Відповісти
В першому ряду - асфальтоукладальники.
показати весь коментар
08.12.2024 01:04 Відповісти
А що - проєкт *наталія гончар* закритий? Не підкажете?
показати весь коментар
08.12.2024 01:43 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2024 22:15 Відповісти
Вспомнилось...
показати весь коментар
07.12.2024 22:28 Відповісти
"На церемонію відкриття запросили пожежників і будівельників, які рятували й відновлювали пам'ятку".

Зараз якийсь із будівельників, що працював реставратором до пожежі, знову закурить.
показати весь коментар
07.12.2024 22:28 Відповісти
І шо, знов згорить, як після візиту Зе в 2019?
показати весь коментар
07.12.2024 23:08 Відповісти
Хоча б цеї мерзопакості не було. Все обгадить.
показати весь коментар
07.12.2024 23:13 Відповісти
Якої до біса "богоматері"? Це російський мовний шлак. Паризький собор Матері Божої.
показати весь коментар
07.12.2024 23:19 Відповісти
Це вони поспішили. Може вава ще не раз приїде
показати весь коментар
07.12.2024 23:26 Відповісти
Як гарно, що вони реставрували той згорілий готичний шпіль! Він такий гарний! А то я бачила різні "проекти" заміни його на "щось *******" - жах на жасі!!!
показати весь коментар
08.12.2024 00:13 Відповісти
Очень хорошо, что россиян там нет. Их там нет. На этот раз в действительности нет.
показати весь коментар
08.12.2024 00:19 Відповісти
1. Парижський Собор Матері Божої (богоматері - це москальська калька).
2. Особлива велика повага і честь були надані пожежникам - молодці.
показати весь коментар
08.12.2024 00:34 Відповісти
А бідоносець Зєля і тут ''зумів'' попсувати урочистість - хоч би при такій нагоді по-людськи одягнувся.
показати весь коментар
08.12.2024 00:39 Відповісти
Собор як новенький видно, що вклались у відновлення поповній.
Всесвітнє зло - всі оці ковіди, війни, змови тепер принишкне.
показати весь коментар
08.12.2024 01:53 Відповісти
Молодці ,що реставрували ,а не ********** .
показати весь коментар
08.12.2024 07:11 Відповісти
Я очєнь озабочєн і встрєвожєн (С)
показати весь коментар
08.12.2024 01:54 Відповісти
Всі, як подобає, а чмо добре, що не в бушлаті.
показати весь коментар
08.12.2024 09:01 Відповісти
... з маузером
показати весь коментар
08.12.2024 12:28 Відповісти
Цікаво спостерігати за прибулими гостями. Дуда поцілував руку макронисі по справжньому. А Трамп почав сіпати Макрона за руку, мовби хотів відірвати...
показати весь коментар
08.12.2024 12:31 Відповісти
Трамп відчув яйця Макрона -якщо Америка самоусунеться від війни -
воєнним лідером Європи стане Франція.
показати весь коментар
08.12.2024 14:44 Відповісти
Тарас Чорновіл:

Про пекельний сором. Багато хто з вас ходить до церкви, інші, навіть невіруючі, розуміють елементарні правила пристойності й поваги. І згадайте: хоч колись вам доводилося бачити, як у храм у вашому місті залізла якась мутна образіна в шортах і маєчці або в спортивному костюмі та кросах. Пригадуєте неприємне відчуття й огиду. У православних такого переважно виганяють, у католиків покосяться й запам'ятають те бикування й своє почуття гидливості.

Оце Zе не просто скрізь на прийоми лазить у темному трєніку й світлих бутсах - саме так колись будь-куди завалювалися гопники початку 90-их. Воно в цьому прикиді пішло до головного храму Франції. І не музею, це головна діюча святиня. А з нагоди завершення відновлювальних робіт там відбулася урочиста меса. Були десятки лідерів держав. Президенти й урядовці з Африки (там давні партнери Франції) нічим не відрізнялися від європейських колег. На все численне товариство було тільки одне бидло-стайл... Те, що Україна не росія, як казав Кучма, це добре. А от те, що ми вже навіть не Африка?...

Ну й фото та відео під час тієї зустрічі з Трампом та Макроном. Вони акуратні й абсолютно адекватні у вигляді й поведінці. А оце... Воно, як і його вигулювач Єрмак, думає, що виглядає круто? Та ні, вони елементарно запущені й опущені. І виглядають жалюгідно. Та навіть, якби в Трампа й було якесь бажання чимось поступитися, то точно не перед тим, кого він навіть за зовнішнім виглядом не може сприймати за рівного. А ви ще згадайте жестикуляцію, божевільний бігаючий погляд та якусь дивну беліберду, яку воно несе, вірячи, що говорить англійською.

Те, що мені соромно, це ще дрібниці. Мені елементарно страшно. Бо це здасть усе. Єдине щастя, що Трампу з його амбіціями не треба, щоб путін отримав усе те, що готова віддати оця неохайна й параноїдальна істота.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=9646876805374984&set=a.1143618302367586&__cft__[0]=AZX0KKRRuN1Rp5XkKbNwlAWV4ZszHuzb68KNVVQNVYeYPZKX_09CbSIuBTWIjznAgyF8tFOy9JXnAceJNAJ9uHxEDm-zOL_jj8BgfAGTmgyeH7pLsu2TAbDHA13ooRWGpvbOV7xApGsZ0vyyn0ItTOhIFbt0PIKKF0LCJRHcAm1MqQ&__tn__=EH-R



показати весь коментар
09.12.2024 00:19 Відповісти
 
 