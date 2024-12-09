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Бійці 71 ОЄБр атакували ворожу бронетехніку, знищивши її разом із російським десантом всередині. ВIДЕО

Українські воїни продовжують завдавати ворогу нищівних втрат на фронті. Цього разу пілоти БпЛА 71-ої окремої єгерської бригади здійснили точні удари дронами-камікадзе по ворожій бронетехніці, знищивши її разом із російським десантом всередині.

Завдяки точній роботі операторів безпілотників, усі спроби окупантів прорвати оборону зазнали краху, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 425 ОШБ знищили дві штурмові групи росіян, які намагались наступати на Покровськ, а також знищили міст. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) знищення (7194) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (29)


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добре..
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09.12.2024 22:22 Відповісти
Дуже добре.
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09.12.2024 22:35 Відповісти
Напишите тоже что украинцы посылают людей на убой первая колонна истреблена вторая тоже третья кое как доехала до назначения ПРАВДУ РАССКАЗЫВАЙТЕ ЛЮДЯМ
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09.01.2025 07:24 Відповісти
 
 