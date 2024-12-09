Бійці 71 ОЄБр атакували ворожу бронетехніку, знищивши її разом із російським десантом всередині. ВIДЕО
Українські воїни продовжують завдавати ворогу нищівних втрат на фронті. Цього разу пілоти БпЛА 71-ої окремої єгерської бригади здійснили точні удари дронами-камікадзе по ворожій бронетехніці, знищивши її разом із російським десантом всередині.
Завдяки точній роботі операторів безпілотників, усі спроби окупантів прорвати оборону зазнали краху, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар09.12.2024 22:22 Відповісти Мені подобається 5
Игорь Гопта
показати весь коментар09.12.2024 22:35 Відповісти Мені подобається 3
Nina Weigel
показати весь коментар09.01.2025 07:24 Відповісти Мені подобається 0
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