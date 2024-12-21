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Українські воїни уразили російські 2 танки, знищили 5 одиниць автотранспорту, 3 міномети на Донеччині. ВIДЕО

Прикордонники РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" не дають ворогу накопичитися на Краматорському напрямку на Донеччині.

За тиждень було уражено 2 танки, знищено 5 одиниць автотранспорту, 3 міномети. Спалено 2 склади пально-мастильних матеріалів, 3 склади боєкомплекту та 5 пунктів управління БпЛА противника. Пошкоджено кілька десятків укриттів та ліквідовано десяток піхотинців армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео роботи наших прикордонників по техніці окупантів опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Окупант обікрав свого ліквідованого поплічника і втік, залишивши його на корм здичавілим свиням. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17359) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7227) Донецька область (8453)


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Слава воїнам ЗСУ, які на фронті знищують ворога....!!!
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21.12.2024 15:06 Відповісти
 
 