Українські воїни уразили російські 2 танки, знищили 5 одиниць автотранспорту, 3 міномети на Донеччині. ВIДЕО

Прикордонники РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" не дають ворогу накопичитися на Краматорському напрямку на Донеччині.

За тиждень було уражено 2 танки, знищено 5 одиниць автотранспорту, 3 міномети. Спалено 2 склади пально-мастильних матеріалів, 3 склади боєкомплекту та 5 пунктів управління БпЛА противника. Пошкоджено кілька десятків укриттів та ліквідовано десяток піхотинців армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео роботи наших прикордонників по техніці окупантів опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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