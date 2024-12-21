Українські воїни уразили російські 2 танки, знищили 5 одиниць автотранспорту, 3 міномети на Донеччині. ВIДЕО
Прикордонники РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" не дають ворогу накопичитися на Краматорському напрямку на Донеччині.
За тиждень було уражено 2 танки, знищено 5 одиниць автотранспорту, 3 міномети. Спалено 2 склади пально-мастильних матеріалів, 3 склади боєкомплекту та 5 пунктів управління БпЛА противника. Пошкоджено кілька десятків укриттів та ліквідовано десяток піхотинців армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео роботи наших прикордонників по техніці окупантів опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Luk Viktor
показати весь коментар21.12.2024 15:06 Відповісти Мені подобається 5
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